Loạt quan chức Bộ Tư pháp Mỹ từ chức sau bầu cử

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche thông báo hôm 5.11 rằng ông đã chấp nhận đơn từ chức của Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách quyền công dân Harmeet Dhillon.

Theo AFP ngày 7.11, bà Dhillon đã trực tiếp tham gia vào các nỗ lực bất thành công nhằm thu thập danh sách cử tri đăng ký từ khoảng 30 tiểu bang trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tuần này.

Jason Reding Quinones - công tố viên Mỹ tại quận Nam Florida phát biểu bên cạnh quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche hồi tháng 5 ẢNH: AFP

Trong lá đơn từ chức được các phương tiện truyền thông Mỹ trích dẫn, bà Dhillon cho biết đã nộp đơn từ tháng 10 và đồng ý tiếp tục đảm nhiệm vị trí của mình cho đến khi cuộc bầu cử kết thúc.

Hôm 6.11, ông Blanche cũng thông báo về việc từ chức của Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách an ninh quốc gia John Eisenberg, cùng ông Jason Reding Quinones - công tố viên Mỹ tại quận Nam Florida.

Ông Quinones từng giám sát một cuộc điều tra nhắm vào các cựu quan chức tình báo bị ông Trump cáo buộc là đã tìm cách lật đổ ông.

Dưới thời ông Trump, Bộ Tư pháp Mỹ đã theo đuổi các vụ kiện chống lại một số cá nhân bị coi là "kẻ thù". Trong đó, nhiều công tố viên đã mất việc vì tỏ ra do dự hoặc không thể đưa ra các cáo buộc theo yêu cầu, theo AFP.

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Trong một vụ việc gây chú ý do Bộ Tư pháp khởi xướng, cựu Giám đốc FBI James Comey đã bị truy tố vào tháng 4 với cáo buộc đe dọa tính mạng ông Trump, thông qua một bài đăng trên Instagram có hình ảnh những vỏ sò.

Sau khi bổ nhiệm trợ lý lâu năm, kiến trúc sư của chính sách nhập cư Stephen Miller làm Chánh văn phòng Nhà Trắng thay bà Susie Wiles, chủ nhân Nhà Trắng ngày 6.11 nói rằng những thay đổi nhân sự hậu bầu cử sẽ còn tiếp diễn, theo CNN. "Có lẽ tôi sẽ thực hiện một vài thay đổi nữa", Tổng thống Trump nói.

