Nhiễu loạn thông tin nhân sự Nhà Trắng

Nhiều hãng truyền thông trong những ngày qua đưa tin chính quyền Mỹ có thể thay thế một số quan chức cấp cao, sau khi đảng Cộng hòa chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử giữa kỳ và muốn tìm người để quy trách nhiệm. Tờ The Huffington Post đưa tin Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đều có thể rời chính quyền, còn tờ Independent cho rằng 2 bộ trưởng này cùng Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles đang "bị cuốn vào cuộc đấu đá nội bộ" sau bầu cử. Theo tờ The Washington Post, thì các nhân vật phe Cộng hòa còn gay gắt chỉ trích ông Hegseth sau khi cuộc chiến Iran gây bất lợi cho đảng này.

"Hậu trường căng thẳng"

Theo tờ Independent, dù Tổng thống Trump công khai khẳng định không có kế hoạch thay đổi nội các, "không khí hậu trường vẫn căng thẳng" khi các quan chức tìm người quy trách nhiệm, đồng thời tìm cách tự bảo vệ vị trí của mình. Sau cuộc bầu cử hôm 3.11, tờ Daily Mail dẫn lời một đảng viên Cộng hòa cấp cao cho hay Tổng thống Trump đã gọi cho các cố vấn thân cận để hỏi xem có nên sa thải Bộ trưởng Hegseth không. Một số người cho rằng ông Hegseth sẽ rời Lầu Năm Góc trước tháng 1.2027, khi quốc hội khóa mới nhậm chức. Nếu không ra đi, ông Hegseth có khả năng bị phe Dân chủ luận tội. Hạ nghị sĩ Thomas Massie (đảng Cộng hòa) cũng tuyên bố sẽ tìm cách luận tội ông Hegseth khi Hạ viện làm việc trở lại vào tuần tới. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ thừa nhận áp lực đang đối mặt, đồng thời bảo vệ quá trình làm việc của mình và mô tả cuộc chiến với Iran là "nỗ lực dũng cảm mang tính lịch sử". Tổng thống Trump cũng lên tiếng bảo vệ và khẳng định ông Hegseth đã làm rất tốt, khi được hỏi liệu ông có thay vị trí lãnh đạo Lầu Năm Góc không.

Tổng thống Trump cùng Bộ trưởng Hegseth (phải) và Ngoại trưởng Rubio trong một cuộc họp nội các ẢNH: AFP

Tin giả về ông Rubio

Về phần Ngoại trưởng Rubio, truyền thông đưa tin nhà ngoại giao này có thể từ chức sau thất bại của đảng Cộng hòa trong bầu cử, trong khi có khả năng cân nhắc tranh cử tổng thống vào năm 2028. Hãng Bloomberg đưa tin ông Rubio đã gặp các cố vấn của mình để thảo luận về những lựa chọn trong thời gian tới. Bản tin cho hay ông Rubio được đề nghị ở lại tiếp tục nhiệm vụ. Đài Fox News dẫn lời Hạ nghị sĩ Marlin Stutzman thuộc đảng Cộng hòa tuyên bố rằng ông hoàn toàn ủng hộ ông Rubio ra tranh cử vì ông có khả năng gắn kết mọi người. Trước đó, ông Rubio từng tranh cử tổng thống, nhưng rút lui vào tháng 3.2016, sau thất bại trước ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại bang Florida.

Tuy nhiên, theo tờ The New York Times, Ngoại trưởng Rubio bác bỏ thông tin ông sẽ từ chức. "Nói thật là tôi không biết những thông tin này từ đâu ra", ông cho biết. Vị Ngoại trưởng Mỹ, đồng thời là Cố vấn An ninh quốc gia, khẳng định rằng mình "luôn có kế hoạch" làm việc cho đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Trong khi đó, trước câu hỏi về tương lai chính trị của mình, ông từ chối trả lời và cho biết "tôi sẽ không còn nói về (việc tranh cử) năm 2028 nữa". Về thông tin ông Rubio có thể từ chức, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Dylan Johnson phản bác mạnh mẽ và cho rằng điều đó là "hoàn toàn bịa đặt". Bên cạnh đó, ông Johnson gọi thông tin về việc ông Rubio chuẩn bị tranh cử tổng thống vào năm 2028 "hoàn toàn là tin giả vô căn cứ".