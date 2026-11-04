Bộ trưởng Tây Ban Nha từ chức sau vụ đâm tàu cao tốc 69 người chết

"Một bộ trưởng giao thông tại một quốc gia như Tây Ban Nha không thể tiếp tục tại vị sau hai vụ tai nạn nghiêm trọng như thế trong vòng chưa đầy một năm, dù tính chất các vụ việc khác nhau ra sao, và dù tôi có phải chịu trách nhiệm trực tiếp hay không", ông Puente phát biểu trước các nghị sĩ, đề cập thảm họa sáng 28.10 cùng một vụ tai nạn khác tại Andalusia hồi tháng 1 khiến 46 người thiệt mạng.

Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Oscar Puente phát biểu trong một cuộc họp báo vào ngày 30.10 Ảnh: AFP

"Tôi đã đưa ra quyết định về tương lai của mình ngay trong những phút đầu tiên sau khi biết tin về thảm họa này. Hôm nay, tôi công khai quyết định như thế tại nơi phù hợp nhất để làm điều này", ông Puente nói, cho biết thêm ông sẽ rút tên khỏi danh sách ứng cử viên trong cuộc bầu cử sớm ngày 29.11, theo AFP.

Trước đó vài giờ, trong một cuộc họp báo công bố các biện pháp tăng cường an toàn, ông khẳng định chính phủ Tây Ban Nha sẽ "nỗ lực không mệt mỏi để giành lại và củng cố niềm tin của công chúng vào hệ thống đường sắt cao tốc".

Tàu cao tốc chạy 160 km/giờ trong thảm kịch đâm tàu ở Tây Ban Nha

Phe đối lập cánh hữu, vốn đã yêu cầu ông Puente từ chức, cùng các công đoàn đã chỉ trích ông vì dường như đổ toàn bộ trách nhiệm về thảm họa này lên một nhân viên điều hành tại trung tâm kiểm soát.

Vụ va chạm tàu cao tốc hôm 28.10 xảy ra gần ngôi làng Urda, cách thủ đô Madrid khoảng 130 km về phía nam, khi một đoàn tàu do công ty quốc doanh Renfe vận hành đâm vào đuôi một đoàn tàu khác của công ty tư nhân Iryo đang dừng đỗ.

Sự cố ở hệ thống an toàn tự động đã khiến toàn bộ các chuyến tàu trên một đoạn đường dài 63 km phải dừng lại; tuy nhiên, trung tâm kiểm soát vẫn cấp phép cho đoàn tàu của Renfe tiếp tục hành trình.

Các mảnh vỡ nằm rải rác tại hiện trường vụ va chạm giữa hai đoàn tàu cao tốc ở Tây Ban Nha ngày 30.10 Ảnh: AFP

Trong trường hợp một nhân viên điều hành đưa ra quyết định khi hệ thống an toàn tự động đang ngừng hoạt động, thì quyết định đó sẽ cần phải có sự xác nhận từ một nhân viên điều hành khác, theo ông Puente.

Công đoàn lái tàu Semaf, đơn vị đã kêu gọi đình công tại công ty đường sắt quốc gia Renfe vào các ngày 10 và 12.11, đã lên tiếng chỉ trích tình trạng điều kiện làm việc ngày càng tồi tệ cũng như việc sử dụng các "hệ thống đã xuống cấp".

Các ý kiến chỉ trích cho rằng mức đầu tư cho công tác bảo trì đã không theo kịp đà tăng số lượng hành khách kể từ khi mạng lưới đường sắt Tây Ban Nha được tự do hóa vào năm 2021, cột mốc cho phép các công ty tư nhân tham gia thị trường, phá vỡ thế độc quyền kéo dài hàng chục năm của Renfe.

Dường như để đáp lại các yêu cầu từ phía công đoàn, ông Puente thông báo điều kiện làm việc của các nhân viên tại trung tâm điều hành sẽ được cải thiện, bao gồm việc điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi và giám sát mức độ mệt mỏi của họ.

Ông Puente cũng công bố gói hỗ trợ trị giá 30 triệu euro (hơn 866 tỉ đồng) dành cho gia đình của các nạn nhân thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ tai nạn sáng 28.10.