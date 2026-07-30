Chiêu lừa bóc tách chip trên thẻ ngân hàng chiếm đoạt tài sản

Theo NHNN, thời gian qua đã xuất hiện một số hình thức, thủ đoạn tiềm ẩn rủi ro đối với hoạt động thanh toán. Trong đó, một số tổ chức nước ngoài đang cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho khách hàng là người không cư trú và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam để thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam thông qua việc liên kết thẻ mang thương hiệu các tổ chức thẻ quốc tế như Visa, MasterCard với ví của các tổ chức nước ngoài này.

Cơ quan quản lý ghi nhận tình trạng một số đối tượng lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của khách hàng khi sử dụng thẻ ngân hàng để thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thẻ như nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ nhằm bóc tách, đánh tráo chip trên thẻ vật lý. Sau khi lấy được chip, các đối tượng gắn vào phôi thẻ khác để tạo thẻ giả và thực hiện giao dịch nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngân hàng cảnh báo chiêu lừa đảo mới ẢNH: T.C

NHNN cũng cho biết, một số thẻ ngân hàng hiện không thể hiện thông tin tên chủ thẻ trên bề mặt thẻ vật lý, dẫn đến việc các đơn vị chấp nhận thẻ không có cơ sở để kiểm tra, đối chiếu nhằm xác định tính trùng khớp giữa người thực hiện giao dịch và chủ thẻ. Ngoài ra, vẫn còn trường hợp tổ chức phát hành thẻ chưa công khai minh bạch, cung cấp đầy đủ các loại phí, lãi suất và phương pháp tính lãi đối với từng loại thẻ, đặc biệt là thẻ tín dụng.

Để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật phát sinh từ các phương thức, thủ đoạn nêu trên và bảo đảm quyền lợi của khách hàng trong quá trình phát hành, sử dụng thẻ, NHNN yêu cầu các ngân hàng và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán rà soát việc các tổ chức nước ngoài cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho khách hàng là người không cư trú và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, bảo đảm việc thực hiện đúng quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 52/2024/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt.

Đồng thời, các đơn vị tăng cường truyền thông, cảnh báo khách hàng về thủ đoạn bóc tách, đánh tráo chip trên thẻ để nâng cao cảnh giác và có biện pháp sử dụng thẻ an toàn; đồng thời nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nhằm ngăn ngừa việc bóc tách chip khỏi phôi thẻ vật lý.

Đối với hoạt động thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thanh toán, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý chặt chẽ nhằm phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động thanh toán cho các mục đích bất hợp pháp. Cùng với đó, các đơn vị chấp nhận thanh toán phải thực hiện đối chiếu đầy đủ thông tin trên thẻ để bảo đảm sự trùng khớp giữa người thực hiện giao dịch và chủ thẻ.