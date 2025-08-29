Chim công bay vào chung cư, cư dân 'mê mẩn' vì quá đẹp

Ngày 29.8, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã tiếp nhận đưa về cứu hộ, chăm sóc một chim công Ấn Độ, nặng hơn 4 kg do người dân trên địa bàn phường Tân Hưng (quận 7 cũ), TP.HCM bàn giao.

Chim công bay vào chung cư ẢNH: TRẦN KHA

Cùng ngày, ông Thạch Cảnh Tâm (63 tuổi) là bảo vệ chung cư Minh Thành trên đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng (quận 7 cũ), TP.HCM, cho biết khoảng 9 giờ ngày 28.8, con công lớn bất ngờ bay vào căn hộ tại tầng 6 chung cư.

Nhận tin báo của cư dân, ông Tâm đã đến bắt con chim công.

"Con chim công với bộ lông thật đẹp. Thấy nó ai cũng 'mê mẩn' nhưng biết đây là chim quý nên tôi gọi báo cơ quan chức năng để bàn giao, thả chim về tự nhiên", ông Tâm nói.

Ông Tâm cũng như cư dân sống tại chung cư không rõ nguồn gốc con công này từ đâu.

Đến tiếp nhận, kiểm lâm xác định đây là công Ấn Độ (tên khoa học Pavo cristatus), thuộc phụ lục III Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Kiểm lâm ghi nhận chim công giới tính đực, nặng khoảng 4,3 kg.

Ông Thạch Cảnh Tâm chỉ khu vực căn hộ chung cư nơi chim công bay vào ẢNH: TRẦN KHA

Kiểm lâm tiếp nhận chim công người dân bàn giao ẢNH: TRẦN KHA

Trước đó không lâu, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã tiếp nhận đưa về cứu hộ, chăm sóc 1 con gà lôi trắng (tên khoa học là lophura nycthemera), nặng 0,7 kg, thuộc nhóm IIB trong danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Con gà lôi này được một người dân tên N.T.C (34 tuổi, ở TP.HCM) tự nguyện giao nộp.

Cụ thể, người dân thấy con vật có màu lông khá đẹp (không rõ loài, tên gì) tại bãi đất trống ở phường An Phú Đông (quận 12 cũ) nên bắt lại và báo tin cho lực lượng chức năng địa phương.

Theo cơ quan chức năng và kiểm lâm, nhiều khả năng con gà lôi trắng này đã được chủ nuôi. Có thể khi nghe thông tin về các trường hợp liên quan đến gà lôi trắng gần đây, chủ nuôi đã thả ra ngoài, sau đó được người dân phát hiện, bắt và giao nộp.

Số động vật hoang dã (chim công, gà lôi trắng...) sau khi tiếp nhận từ người dân bàn giao kiểm lâm đưa về chăm sóc, cứu hộ theo quy định, sau đó thả về tự nhiên.