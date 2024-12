Chính phủ Assad sụp đổ, Syria biến động lớn

Mỹ lo IS trỗi dậy

Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề Trung Đông Daniel Shapiro hôm qua nhấn mạnh Mỹ sẽ duy trì hiện diện tại miền đông Syria và có những biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Reuters dẫn lời ông Shapiro nói tình cảnh tại Syria có thể tạo điều kiện cho IS hoạt động. Mỹ cũng khẳng định sẽ không can dự vào xung đột nội bộ tại Syria.

Căng thẳng tại Syria bắt đầu từ những cuộc biểu tình ôn hòa năm 2011 rồi leo thang thành xung đột giữa chính quyền Tổng thống Assad và các nhóm đối lập. Từng có thời điểm Syria trở thành điểm nóng khi nhiều cường quốc như Mỹ, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ can dự với lý do nhằm tiêu diệt IS tại đây.