Chính phủ cho phép dùng quỹ đất lấn biển Phú Quốc thanh toán dự án BT

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.20/2026/NQ-CP gỡ vướng việc sử dụng quỹ đất dự kiến lấn biển tại đặc khu Phú Quốc để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Để xử lý khó khăn, vướng mắc trong việc sử dụng quỹ đất lấn biển để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT, Chính phủ cho phép UBND tỉnh An Giang được sử dụng khu vực định hướng lấn biển thuộc đặc khu Phú Quốc trong quy hoạch để tạo quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện công trình, dự án BT.

Phối cảnh Trung tâm hội nghị quốc tế Phú Quốc ẢNH: SG

Theo đó, căn cứ quy hoạch, UBND tỉnh An Giang lựa chọn một hoặc một số khu vực dự kiến lấn biển theo quy hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để xác định phần diện tích dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT.

Vị trí quỹ đất phải bảo đảm vị trí, ranh giới và diện tích khu vực dự kiến lấn biển không ảnh hưởng đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phương án tác chiến phòng thủ trên địa bàn chiến lược này và đảm bảo tác động không quá lớn tới môi trường, đất đai.

Đồng thời xác định giá trị tạm tính của khu vực dự kiến lấn biển được lựa chọn căn cứ giá đất theo mục đích sử dụng mới tại bảng giá đất của khu vực, vị trí đất liền có cùng mục đích sử dụng, tương đồng được UBND tỉnh An Giang ban hành...

Trường hợp không xác định được khu vực, vị trí đất liền đáp ứng các tiêu chí thì sử dụng giá đất cao nhất tại bảng giá đất được UBND tỉnh An Giang ban hành tại đặc khu Phú Quốc.

Căn cứ giá trị tạm tính của khu vực dự kiến lấn biển, UBND tỉnh An Giang xác định phần diện tích dự kiến lấn biển để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT, bảo đảm phần diện tích này có giá trị tương đương với tổng mức đầu tư công trình dự án BT.

Nếu tỉnh An Giang đã hoặc dự kiến giao quỹ đất khác để thanh toán cho nhà đầu tư thì xác định phần diện tích dự kiến lấn biển để thanh toán cho nhà đầu tư, bảo đảm tổng giá trị của phần diện tích dự kiến lấn biển và quỹ đất khác tương đương với tổng mức đầu tư dự án.

Tổng mức đầu tư công trình dự án BT có các hạng mục phức tạp, yêu cầu cao về thiết kế, mỹ thuật, công nghệ mới hoặc điều kiện thi công khó khăn, cần áp dụng định mức, đơn giá hoặc suất vốn đầu tư đặc biệt được xác định theo quy định của pháp luật về xây dựng;

Nghị quyết cũng cho phép nhà đầu tư dự án BT được thực hiện hoạt động lấn biển đối với phần diện tích dự kiến lấn biển được HĐND tỉnh An Giang quyết định và được thanh toán diện tích quỹ đất hình thành sau khi lấn biển. Việc thanh toán quỹ đất lấn biển cho nhà đầu tư thực hiện theo tiến độ xây dựng công trình BT, tương ứng với tiến độ của hoạt động lấn biển và được các bên thỏa thuận, thống nhất tiến độ thanh toán tại hợp đồng dự án.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 18.6 đến hết ngày 28.2.2027.







