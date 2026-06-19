Phú Quốc khẩn trương hoàn thiện, đưa 2 trường công lập đi vào hoạt động

Ngày 19.6, tin từ Văn phòng HĐND - UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) cho biết, cơ quan này vừa ban hành thông báo ý kiến chỉ đạo của bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, liên quan đến thành lập mới 2 trường công lập thuộc khu phố 10 Dương Đông.

Theo đó, Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc giao Phòng Văn hóa - Xã hội khẩn trương rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND đặc khu phương án bố trí, điều chuyển học sinh, giáo viên và phương án bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó trường Trường mầm non Dương Đông và Trường TH-THCS Dương Đông.

Công trình Trường mầm non Dương Đông đang được khẩn trương thi công hoàn thiện để đưa vào hoạt động trong năm học mới 2026-2027 ẢNH: HOÀNG TRUNG

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Quốc theo dõi sát, đôn đốc đơn vị thi công thực hiện hoàn thiện các hạng mục công trình, bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn để 2 trường này đi vào hoạt động trong năm học mới 2026 - 2027.

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào ngày 19.6, cả 2 công trình nói trên đã hoàn thành từ 75 đến 80% tiến độ. Không khí thi công khẩn trương và sôi động. Để kịp bàn giao dự án trước thềm năm học mới, các nhà thầu đã chủ động tăng cường nhân lực, máy móc và tổ chức thi công tăng ca.

Trên công trường, công nhân chia thành nhiều nhóm thi công liên tục, làm việc đến tận 9 giờ đêm để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục từ hoàn thiện thô đến lắp đặt thiết bị. Dù nhịp độ làm việc luôn căng thẳng và gấp rút, nhưng tiêu chí "an toàn là trên hết" được đặt lên hàng đầu. Các biện pháp bảo hộ lao động, kiểm tra kỹ thuật giàn giáo, hệ thống điện và giám sát an toàn thi công được thắt chặt nghiêm ngặt từng giờ...

Công trình Trường TH-THCS Dương Đông đang được khẩn trương thi công hoàn thiện để đưa vào hoạt động trong năm học mới 2026-2027 ẢNH: HOÀNG TRUNG

Như Thanh Niên đã thông tin, 2 công trình nêu trên được khởi công ngày 30.12.2024, với tổng vốn đầu tư hơn 170 tỉ đồng. Trong đó, Trường mầm non Dương Đông (dự kiến (dự kiến đổi tên thành Trường mầm non Hoa Sim) có vốn đầu tư tư 56 tỉ đồng, xây dựng trên khu đất rộng 7.748 m2. Công trình gồm các hạng mục: khối hiệu bộ, 20 phòng học mầm non, 5 phòng bộ môn, 3 phòng ăn. Ngoài ra còn có bếp, cổng, hàng rào, nhà bảo vệ, hệ thống PCCC, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ học tập và giảng dạy.

Trường TH-THCS Dương Đông (dự kiến đổi tên thành trường TH-THCS Lâm Kiên Trì) được đầu tư đầu tư 120 tỉ đồng, xây dựng trên khu đất rộng 13.041 m2. Công trình gồm khu hiệu bộ, 45 phòng học (11 phòng học cấp TH, 34 phòng học cấp THCS), 13 phòng bộ môn, nhà đa năng, cổng, hàng rào, nhà bảo vệ, nhà xe giáo viên, nhà xe học sinh, sân bóng đá mini cỏ nhân tạo, bể bơi ngoài trời, hệ thống PCCC, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ học tập và giảng dạy.

Cả 2 công trình do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Quốc làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành vào tháng 8.2026.

Được biết, sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, 2 trường học công lập này sẽ giảm tải được một lượng lớn học sinh đang học ở các trường trên địa bàn Dương Đông. Đồng thời, giúp các trường lân cận trên địa bàn đặc khu Phú Quốc đạt chuẩn quốc gia vì hiện nay nhiều trường đang vướng tiêu chí về số lượng học sinh.



