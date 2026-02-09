Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Phú Quốc sắp xếp các trường học giai đoạn 2026 - 2030 ra sao?

Hoàng Trung
Hoàng Trung
09/02/2026 07:27 GMT+7

UBND đặc khu Phú Quốc vừa có báo cáo gửi Sở GD-ĐT tỉnh An Giang về tình hình quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

Ngày 9.2, tin từ UBND đặc khu Phú Quốc cho biết, cơ quan này vừa có báo cáo gửi Sở GD-ĐT tỉnh An Giang về tình hình quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

Phú Quốc sắp xếp các trường học trong giai đoạn 2026 - 2030 ra sao? - Ảnh 1.

Công trình Trường TH-THCS Dương Đông (đặc khu Phú Quốc, An Giang) có tổng vốn đầu tư 120 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 8.2026

ẢNH: HOÀNG TRUNG

Theo đó, giai đoạn 2026 - 2030, Phú Quốc sẽ sáp nhập Trường tiểu học (TH) Cửa Dương 1 và Trường TH-THCS Cửa Dương thành Trường TH-THCS Cửa Dương; sáp nhập Trường THCS Dương Đông 2 về Trường THCS Dương Tơ.

Sắp xếp điểm Rạch Vẹm (thuộc Trường TH-THCS Gành Dầu) về điểm Xóm Mới (thuộc Trường TH-THCS Bãi Thơm); sắp xếp điểm phụ Suối Lớn (thuộc Trường TH Dương Tơ 1) về Trường TH Dương Tơ 2; sắp xếp điểm Cửa Lấp (thuộc Trường TH Dương Tơ 2) về Trường TH Dương Tơ 1 (hoán đổi); sắp xếp điểm phụ Bãi Xếp (thuộc Trường TH An Thới 3) về điểm chính.

Cũng theo báo cáo này, ngành giáo dục đặc khu Phú Quốc đang thiếu 124 biên chế, gồm giáo viên và nhân viên mầm non, TH và THCS. Để giải quyết vấn đề thiếu giáo viên, nhiều trường tại Phú Quốc đang phải hợp đồng giáo viên từ bên ngoài.

Theo UBND đặc khu Phú Quốc, hiện tại, một số trường còn thiếu phòng học để dạy phụ đạo trái buổi, thiếu nhiều phòng chức năng, phòng bộ môn và sân chơi, bãi tập còn hạn chế. Chất lượng học tập của học sinh còn chênh lệch giữa vùng thuận lợi và khó khăn; thiết bị dạy học cung cấp chưa kịp thời.

Bên cạnh đó, do quy mô rộng, với mô hình chính quyền 2 cấp, UBND đặc khu đồng thời cùng một lúc quản lý, giám sát 31 trường công lập, 9 trường mầm non tư thục và 45 nhóm, lớp mầm non, mẫu giáo độc lập tư thục với khoảng 1.200 giáo viên và hơn 20.000 học sinh từ mẫu giáo đến THCS đã gây không ít khó khăn cho cơ quan quản lý.

Ngoài ra, bất cập trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, thuyên chuyển giáo viên do không còn Phòng GD-ĐT làm đầu mối rà soát nhu cầu, xây dựng kế hoạch sử dụng nhân sự ở cấp huyện dẫn đến việc thiếu thông tin đầu vào, khó bảo đảm phân bổ hợp lý theo thực tiễn tại địa phương. Thiếu cơ sở vật chất (phòng học), biên chế giáo viên so với định biên gây khó khăn cho thực hiện phổ cập mầm non 3, 4 và 5 tuổi.

Trước tình hình đó, với việc thiếu giáo viên và nhân viên nêu trên (cả 3 cấp học mầm non, TH và THCS), UBND đặc khu Phú Quốc đề nghị Sở GD-ĐT tỉnh An Giang cho tiếp nhận giáo viên và nhân viên từ nơi khác về công tác tại địa phương.



Tin liên quan

Phú Quốc: Trang bị kỹ năng phòng chống bắt cóc online cho học sinh

Phú Quốc: Trang bị kỹ năng phòng chống bắt cóc online cho học sinh

Hơn 1.500 học sinh và giáo viên Trường TH-THCS Nguyễn Trung Trực (đặc khu Phú Quốc, An Giang) được trang bị kỹ năng phòng chống bắt cóc online.

Khám phá thêm chủ đề

phú quốc Sắp xếp Thiếu giáo viên tuyển dụng sắp xếp trường học
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận