Phú Quốc sắp xếp các trường học giai đoạn 2026 - 2030 ra sao?

Ngày 9.2, tin từ UBND đặc khu Phú Quốc cho biết, cơ quan này vừa có báo cáo gửi Sở GD-ĐT tỉnh An Giang về tình hình quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn.
Theo đó, giai đoạn 2026 - 2030, Phú Quốc sẽ sáp nhập Trường tiểu học (TH) Cửa Dương 1 và Trường TH-THCS Cửa Dương thành Trường TH-THCS Cửa Dương; sáp nhập Trường THCS Dương Đông 2 về Trường THCS Dương Tơ.
Sắp xếp điểm Rạch Vẹm (thuộc Trường TH-THCS Gành Dầu) về điểm Xóm Mới (thuộc Trường TH-THCS Bãi Thơm); sắp xếp điểm phụ Suối Lớn (thuộc Trường TH Dương Tơ 1) về Trường TH Dương Tơ 2; sắp xếp điểm Cửa Lấp (thuộc Trường TH Dương Tơ 2) về Trường TH Dương Tơ 1 (hoán đổi); sắp xếp điểm phụ Bãi Xếp (thuộc Trường TH An Thới 3) về điểm chính.
Cũng theo báo cáo này, ngành giáo dục đặc khu Phú Quốc đang thiếu 124 biên chế, gồm giáo viên và nhân viên mầm non, TH và THCS. Để giải quyết vấn đề thiếu giáo viên, nhiều trường tại Phú Quốc đang phải hợp đồng giáo viên từ bên ngoài.
Theo UBND đặc khu Phú Quốc, hiện tại, một số trường còn thiếu phòng học để dạy phụ đạo trái buổi, thiếu nhiều phòng chức năng, phòng bộ môn và sân chơi, bãi tập còn hạn chế. Chất lượng học tập của học sinh còn chênh lệch giữa vùng thuận lợi và khó khăn; thiết bị dạy học cung cấp chưa kịp thời.
Bên cạnh đó, do quy mô rộng, với mô hình chính quyền 2 cấp, UBND đặc khu đồng thời cùng một lúc quản lý, giám sát 31 trường công lập, 9 trường mầm non tư thục và 45 nhóm, lớp mầm non, mẫu giáo độc lập tư thục với khoảng 1.200 giáo viên và hơn 20.000 học sinh từ mẫu giáo đến THCS đã gây không ít khó khăn cho cơ quan quản lý.
Ngoài ra, bất cập trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, thuyên chuyển giáo viên do không còn Phòng GD-ĐT làm đầu mối rà soát nhu cầu, xây dựng kế hoạch sử dụng nhân sự ở cấp huyện dẫn đến việc thiếu thông tin đầu vào, khó bảo đảm phân bổ hợp lý theo thực tiễn tại địa phương. Thiếu cơ sở vật chất (phòng học), biên chế giáo viên so với định biên gây khó khăn cho thực hiện phổ cập mầm non 3, 4 và 5 tuổi.
Trước tình hình đó, với việc thiếu giáo viên và nhân viên nêu trên (cả 3 cấp học mầm non, TH và THCS), UBND đặc khu Phú Quốc đề nghị Sở GD-ĐT tỉnh An Giang cho tiếp nhận giáo viên và nhân viên từ nơi khác về công tác tại địa phương.
