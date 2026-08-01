Chính phủ chốt hồ sơ đề án thành lập thành phố Bắc Ninh

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ để hoàn thiện tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh theo quy định.

Chính phủ thông qua đề án lập thành phố Bắc Ninh ẢNH: T.N

Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung hồ sơ đề án, các dự thảo Nghị quyết và các vấn đề đề xuất, báo cáo; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm chất lượng, thời hạn theo quy định.

Đồng thời, chủ động báo cáo, giải trình với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Đề án số 576/ĐA-UBND về việc thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh.

Đề án nêu rõ, việc thành lập thành phố Bắc Ninh nhằm xây dựng một đô thị xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu bản sắc văn hóa Kinh Bắc; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng chủ yếu.

Bắc Ninh cũng sẽ tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch, trí tuệ nhân tạo; xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, logistics đồng bộ, hiện đại...

Theo đề án, tỉnh Bắc Ninh có diện tích tự nhiên 4.713,75 km², dân số gần 4 triệu người với 99 đơn vị hành chính cấp xã. Bắc Ninh giữ vị trí cửa ngõ phía bắc thủ đô Hà Nội, là trung tâm của tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Bắc Ninh cũng nằm trên các hành lang kinh tế quan trọng của miền Bắc, có điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics và kết nối giao thương trong nước, quốc tế...

