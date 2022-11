Chính phủ họp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

Sở hữu nhà phố Phúc An Asuka, khách hàng được tiếp cận nguồn vốn vay từ đơn vị phát triển, dao động từ 48 -70% giá trị sản phẩm. Đây là chính sách vô cùng hấp dẫn đối với người mua sản phẩm nhà phố Phúc An Asuka do Trần Anh Group phát triển tại An Giang.