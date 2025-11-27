Chính phủ làm việc với 5 doanh nghiệp muốn làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Ngày 27.11, tại Hà Nội, lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành đã làm việc với lãnh đạo, đại diện 5 doanh nghiệp muốn tham gia làm dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, gồm: Công ty TNHH Việt Nam 3000 - Tập đoàn Đầu tư và phát triển Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn Discovery, Công ty CP Vận tải đường sắt Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn Trường Hải, Công ty CP Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại cuộc làm việc ẢNH: VGP

Mở đầu cuộc họp, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, Bộ Chính trị đã có kết luận, Quốc hội đã có nghị quyết triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Dự án có 3 phương thức đầu tư, đó là đầu tư công, đầu tư theo đối tác công - tư (PPP) và đầu tư tư nhân. Trong 3 hình thức đầu tư này, yêu cầu đặt ra là phải lựa chọn được hình thức đầu tư tối ưu, có lợi nhất cho đất nước.

3 doanh nghiệp chưa rõ phương án vốn

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tuy số lượng hồ sơ tài liệu doanh nghiệp gửi đến nhiều, song nhiều doanh nghiệp ý tưởng đầu tư còn chưa rõ ràng, thiếu năng lực cả về đầu tư và tài chính, thậm chí nhiều hồ sơ doanh nghiệp còn thiếu thông tin, địa chỉ liên hệ...

Đại diện Công ty TNHH Việt Nam 3000, Công ty CP Tập đoàn Discovery và Công ty CP Vận tải đường sắt Việt Nam ẢNH: VGP

Đại diện Công ty TNHH Việt Nam 3000 - Tập đoàn Đầu tư và phát triển Việt Nam bày tỏ mong muốn lựa chọn hình thức hợp tác PPP theo góc độ "cùng phối hợp, cùng hỗ trợ" bởi có nhiều rủi ro tiềm ẩn. Doanh nghiệp sẽ đóng vai trò huy động và mang vốn cho dự án; kêu gọi, huy động chuyên gia giỏi trong lĩnh vực này để thực hiện dự án.

Tuy nhiên, khi được hỏi, đại diện doanh nghiệp này chưa trả lời rõ được tỷ lệ vốn góp là bao nhiêu; năng lực và các căn cứ pháp lý, cơ sở để doanh nghiệp có thể huy động vốn…

Ông Nguyễn Nam Thiều, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Discovery - một trong 5 nhà đầu tư, mong muốn được hợp tác đầu tư vào dự án theo phương án kinh doanh thu hồi vốn. Tuy nhiên, khi được hỏi về quy mô nhân sự, vốn và năng lực thực hiện dự án, ông Thiều cho biết, tập đoàn chỉ có khoảng 70 nhân sự, tổng vốn khoảng 2.000 - 3.000 tỉ đồng.

Đại diện Công ty CP Vận tải đường sắt Việt Nam mong muốn tham gia vào dự án chủ yếu tập trung vào mảng hạ tầng về thiết bị thông tin tín hiệu, hệ thống điện đối với dự án đường sắt cao tốc.

Công ty CP Tập đoàn Trường Hải thì cho biết, đã tổ chức nhiều cuộc họp liên quan đến chủ trương tham gia đầu tư vào dự án quan trọng này. Đồng thời, thường xuyên có cập nhật hồ sơ, tài liệu, gửi báo cáo đến cơ quan chức năng với tất cả mong muốn và thiện chí được tham gia vào dự án theo hình thức đầu tư, kinh doanh.

Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Trường Hải Nguyễn Hoàng Tuệ phát biểu tại cuộc họp

ẢNH: VGP

Về vốn, nhà đầu tư sẽ chịu trách nhiệm 20% vốn đầu tư, 80% là huy động và đi vay. Ngoài vốn tự có, nguồn lực tài chính của mình, Tập đoàn Trường Hải cho biết sẽ thành lập các công ty để huy động vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, tập đoàn trong nước và quốc tế để triển khai thực hiện dự án.

Trên cơ sở tính toán kỹ các nguồn lực, năng lực, thời gian thực hiện dự án dự kiến đầu từ Hà Nội đến Vinh và đầu từ TP.HCM tới Nha Trang là 5 năm; thời gian thực hiện đoạn từ Nha Trang đến Vinh là 7 năm.

Vinspeed cam kết thi công trong 5 năm

Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed Nguyễn Việt Quang mong muốn được đầu tư dự án theo hình thức đầu tư kinh doanh với tổng mức đầu tư dự kiến là trên 61 tỉ USD (không kể chi phí giải phóng mặt bằng). Thời hạn thi công dự án là 5 năm kể từ khi nhà nước giao đất sạch cho dự án.

Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed Nguyễn Việt Quang ẢNH: VGP

Đề nghị được vay 80% vốn đầu tư dự án và hoàn trả trong vòng 30 năm, Vinspeed khẳng định sẽ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy trình, quy định trong vay vốn.

Đồng thời, bảo đảm đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại, tăng cường hợp tác với các đối tác tăng tỷ lệ nội địa hóa ngành đường sắt; bố trí, đào tạo nguồn nhân lực để thực hiện dự án cũng như vận hành khi dự án đi vào hoạt động.

Đáng chú ý, lãnh đạo Vinspeed cho biết, sẵn sàng chấp nhận một số rủi ro kinh doanh và đặc biệt là cam kết không để phát sinh vốn, đội vốn… Cam kết sẽ đầu tư, tổ chức nghiên cứu phát triển công nghệ đường sắt tốc độ cao để không chỉ làm chủ công nghệ được chuyển giao từ đối tác nước ngoài mà còn tạo ra các giá trị công nghệ mới của Việt Nam.

Phát biểu kết luận, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định, cuộc họp cho thấy doanh nghiệp nào có thiện chí, doanh nghiệp nào nghiêm túc, doanh nghiệp nào còn thiếu nghiêm túc.

Dù mời 6 doanh nghiệp có đăng ký làm việc, nhưng chỉ có 5 doanh nghiệp có mặt, còn 1 doanh nghiệp có đăng ký làm việc là Liên minh nhà đầu tư Mekolor và Great (USA) nhưng không tới, cũng không thể tìm ra được địa chỉ theo đăng ký.

"Có doanh nghiệp báo cáo rất sơ sài, quy mô nhân sự chỉ có 70 người, tổng vốn khoảng 2.000 - 3.000 tỉ đồng thì không thể đáp ứng được các yêu cầu của dự án", Phó thủ tướng nêu.

Nhấn mạnh đây không phải là cuộc họp để lựa chọn, quyết định nhà đầu tư, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện báo cáo đề xuất phương thức đầu tư và các cơ chế chính sách đi kèm để trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến.

Đây sẽ là cơ sở quan trọng để Chính phủ thảo luận, đánh giá trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định dự án.