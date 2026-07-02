Chính phủ phê duyệt nhân sự Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế

Theo Quyết định số 186/QĐ-TTg, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc giữ vị trí Phó chủ tịch thường trực. Ba Phó chủ tịch Hội đồng gồm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam ẢNH: VGP

Bên cạnh đó, Hội đồng điều hành còn có 10 ủy viên là lãnh đạo cấp thứ trưởng và tương đương thuộc các bộ, ngành liên quan như Quốc phòng, Công an, Tư pháp, Nội vụ, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

Hội đồng điều hành có chức năng chỉ đạo, điều phối thống nhất việc xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Đồng thời, chỉ đạo việc định hướng, xây dựng thể chế, chính sách tập trung, xuyên suốt, bảo đảm tính độc lập, chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế trong xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế. Hội đồng cũng sẽ ban hành chiến lược, lộ trình phát triển dựa trên điều kiện và nhu cầu thực tế của TP.HCM và Đà Nẵng, cũng như cho ý kiến về việc bổ nhiệm lãnh đạo Cơ quan điều hành tại hai địa phương này. Trong cơ cấu vận hành, quyết định nêu rõ Bộ Tài chính đóng vai trò là cơ quan thường trực, thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hội đồng và chủ động kiến nghị các cơ chế chính sách phát triển.

Đầu tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về việc tiếp tục triển khai hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Thủ tướng giao Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các cơ quan trình bổ sung chức năng, kiện toàn Hội đồng Điều hành và hoàn thiện Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế, Hội đồng điều hành và cơ quan điều hành. Song song, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và hai thành phố (Đà Nẵng, TP.HCM) kiến nghị, xác định danh mục các sản phẩm, dịch vụ tài chính của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, trước hết là các sản phẩm, dịch vụ gắn với thương mại, đầu tư để thu hút nguồn lực phát triển cho hai thành phố, phục vụ các công trình hạ tầng trọng điểm trên địa bàn...