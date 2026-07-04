Chính phủ sẽ sắp xếp, bố trí và điều động lại cán bộ

Sáng 4.7, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu đáp từ và bế mạc hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc tiếp thu, quán triệt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước để đạt được kết quả tốt hơn, cao hơn nữa trong 6 tháng cuối năm và thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu bế mạc hội nghị ẢNH: NHẬT BẮC

Về công việc cụ thể, Thủ tướng lưu ý các bộ ngành khẩn trương hoàn thiện nội dung và chuẩn bị tốt các hồ sơ, tài liệu, các dự án luật, nghị quyết để trình Quốc hội, đặc biệt là tại kỳ họp không thường lệ vào tháng 8 cũng như kỳ họp cuối năm của Quốc hội.

Trong đó, có nhiều dự án luật đặc biệt quan trọng như luật Đất đai, Bộ luật Hình sự, luật Nhà ở, luật Kinh doanh bất động sản, luật Đầu tư (trong đó có nội dung để cụ thể hóa các chủ trương trong Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài).

Luật Phát triển đô thị tập trung đề xuất những giải pháp cơ chế, chính sách đột phá để tạo điều kiện cho TP.HCM phát triển mạnh mẽ hơn nữa; các cơ chế, chính sách để thúc đẩy, tạo điều kiện cho các thành phố phát triển; các cơ chế, chính sách để phát triển các khu kinh tế đặc biệt...

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh kiên định và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 đạt hai con số, cùng với yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Đặc biệt, các địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp cần phải rà soát kỹ kịch bản để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ đột phá, giao trách nhiệm chỉ đạo thực hiện và tiến độ cụ thể cho các ngành, các cấp, gắn với công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

25 địa phương phải nỗ lực tăng trưởng cao hơn nữa

Ngành nào, địa phương nào đã đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm thì tiếp tục phấn đấu để đạt mức cao hơn. Các ngành, các địa phương chưa đạt thì phải quyết tâm hoàn thành, đặc biệt là Hà Nội, TP.HCM cùng với các địa phương động lực tăng trưởng.

"Hiện có 25/34 địa phương phải nỗ lực cao hơn nữa. Kịch bản của Chính phủ đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ rất cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn, đề nghị các bộ, ngành và nhất là các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm và triển khai thực hiện theo kịch bản, giải pháp điều hành của Chính phủ", Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia về giao thông, đường bộ, đường sắt, sân bay, điện, cơ sở hạ tầng nông nghiệp, các dự án phục vụ APEC 2027.

"Chính phủ đã công khai và sẽ tiếp tục công bố công khai tiến độ giải ngân dự án của từng bộ, ngành và địa phương, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu", Thủ tướng cho biết. Cùng với đó, tập trung sớm triển khai các dự án nhà ở cho thuê có quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu của công nhân và người lao động.

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ sẽ cắt giảm phân bổ vốn đầu tư công đối với các bộ, địa phương giải ngân chậm và không đạt tiến độ. Đảng ủy Chính phủ sẽ trao đổi với Ban Tổ chức Trung ương tiến hành đánh giá, sắp xếp, bố trí và điều động lại cán bộ trong thời gian tới theo đúng kết luận của Bộ Chính trị.

Đáng chú ý, việc thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và các nhiệm vụ cụ thể là những chỉ tiêu định lượng, là cơ sở để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng, các bộ, ngành và địa phương.

Ngay sau hội nghị, Thủ tướng và các phó thủ tướng sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương, nhất là các địa phương có tốc độ tăng trưởng chưa đạt yêu cầu, chưa đạt mục tiêu trong 6 tháng đầu năm; và sẽ bố trí làm việc với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, với các tổ chức tín dụng để tiếp tục tập trung tháo gỡ, xử lý những vấn đề vướng mắc trong thời gian vừa qua, thúc đẩy tăng trưởng đạt mục tiêu trên cơ sở bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.



