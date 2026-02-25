Chính phủ triển khai 230 nhiệm vụ để thực hiện các Nghị quyết 79 và 80

Sáng 25.2, trình bày chuyên đề tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, Chương trình hành động của Chính phủ triển khai 2 nghị quyết đã xác định các mục tiêu rất rõ ràng và xuyên suốt.

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trình bày tại hội nghị sáng 25.2 ẢNH: GIA HÂN

Thứ nhất, thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ các chủ trương chiến lược của 2 nghị quyết.

Thứ hai, bố trí tối đa nguồn lực và các điều kiện bảo đảm cho thực hiện nghị quyết.

Thứ ba, xác định rõ nhiệm vụ, phân công cơ quan chủ trì gắn với lộ trình và sản phẩm đầu ra cụ thể.

Chính phủ đã xây dựng Chương trình hành động với tổng cộng 230 nhiệm vụ. Trong đó, 99 nhiệm vụ về phát triển kinh tế nhà nước, 131 nhiệm vụ về phát triển văn hóa.

Các nhiệm vụ được thiết kế bảo đảm 5 yêu cầu.

Một là, hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ, tạo nền tảng thể chế vững chắc.

Hai là, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, coi con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển.

Ba là, xây dựng hạ tầng chiến lược, bao gồm hạ tầng cứng và hạ tầng số, bảo đảm tính kết nối và lan tỏa. Bốn là, thiết kế cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù, đủ mạnh để tạo đột phá thực chất.

Năm là, nội dung công việc được xác định rõ theo từng lĩnh vực, phân công trách nhiệm, thời gian hoàn thành; lấy kết quả thực thi làm thước đo cuối cùng.

Xây dựng một số luật mới về văn hóa, bổ sung luật hiện hành

Đối với các nhiệm vụ phát triển văn hóa, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết cần đổi mới mạnh mẽ về tư duy, đổi mới công tác truyền thông, tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thông hiện đại, ưu tiên truyền thông số, nhân rộng các gương người tốt việc tốt, chuẩn mực con người Việt Nam. Cùng đó, xây dựng môi trường thông tin trong sạch, phát huy vai trò hạt nhân lan tỏa của văn nghệ sĩ và trí thức.

Về hoàn thiện thể chế tạo đột phá, khơi thông nguồn lực phát triển văn hóa, các nhiệm vụ trọng tâm là: Ban hành Nghị quyết của Quốc hội với các đột phá về mô hình hợp tác công tư (PPP) trong thiết chế văn hóa và Quỹ văn hóa, nghệ thuật, cơ chế tài chính ưu tiên cho đào tạo, công nghệ số, đặt hàng tác phẩm, chính sách đãi ngộ, trọng dụng tài năng nghệ thuật.

Các đại biểu tham dự hội nghị sáng 25.2 ẢNH: GIA HÂN

Xây dựng mới các luật: Hoạt động nghệ thuật, Văn học, Bản quyền tác giả, Công nghiệp văn hóa và sửa đổi, bổ sung các luật hiện hành: Xuất bản, Thể dục thể thao, Du lịch, Thư viện, Điện ảnh, Di sản văn hóa.

Rà soát, sửa đổi các quy định pháp luật về ưu đãi đầu tư, hỗ trợ thuế, đất đai, đấu thầu và cơ chế tài chính. Xây dựng các nghị định về đặt hàng sáng tạo, phổ biến các tác phẩm văn hóa nghệ thuật có giá trị cao và Nghị định về hạ tầng văn hóa số, quản lý dữ liệu cùng không gian văn hóa số.

Ban hành Bộ chỉ số văn hóa quốc gia và Bộ chỉ số thống kê đánh giá đóng góp của ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế. Sửa đổi, bổ sung Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam và xây dựng, triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở...

Rà soát, sửa đổi luật Đất đai

Đối với các nhóm nhiệm vụ về phát triển kinh tế nhà nước, Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 79 đã xác định 9 nhiệm vụ chung.

Về nguồn lực đất đai và tài nguyên, Chương trình hành động đã đề ra 18 nhiệm vụ cụ thể, trong đó trọng tâm là rà soát, sửa đổi luật Đất đai hướng tới phân cấp mạnh mẽ, cương quyết thu hồi đất bỏ hoang, lãng phí.

Số hóa, làm sạch và liên thông toàn bộ hệ thống dữ liệu đất đai trên toàn quốc; tiến hành thăm dò, thống kê toàn diện khoáng sản quốc gia để điều phối thống nhất; lập quy hoạch tích hợp không gian ngầm với quy hoạch đô thị hiện đại; hoàn thiện pháp luật về điều tra cơ bản, khai thác dầu khí và năng lượng điện gió ngoài khơi; xây dựng và triển khai hiệu quả chiến lược đất hiếm; xây dựng cơ chế vượt trội triển khai khuôn khổ thử nghiệm phát triển kinh tế không gian và kinh tế tầm thấp...

Chương trình hành động cũng đề ra các nhiệm vụ giải quyết liên quan đến tài sản kết cấu hạ tầng và nguồn lực cho phát triển kinh tế nhà nước và nêu rõ trách nhiệm thực hiện cho người đứng đầu các cấp; ưu tiên bố trí tối đa nguồn lực tài chính và nhân sự chất lượng cao để triển khai ngay.

Đồng thời, giao Bộ Tài chính và Bộ VH-TT-DL làm đầu mối thường xuyên kiểm tra tiến độ; báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hằng năm.