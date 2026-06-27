Chính phủ trình sửa nhiều luật tại kỳ họp Quốc hội không thường lệ thứ nhất

Tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, các dự án luật, nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng, cần tập trung sửa đổi, bổ sung, ban hành nhằm thực hiện quyết liệt theo kết luận chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, nhất là theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp sáng 27.6 ẢNH: NHẬT BẮC

Các dự án luật, nghị quyết này nhằm tiếp tục chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh để sớm gỡ bỏ các điểm nghẽn, rào cản, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đưa tăng trưởng đạt 2 con số trở lên; đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền 3 cấp.

Với luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Hải quan, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu có giải pháp mạnh hơn, đột phá hơn để cải cách quy trình thủ tục; đồng thời nghiên cứu đề xuất sửa đổi pháp luật chuyên ngành để giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Đối với luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đầu tư (sửa đổi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện), Thủ tướng thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính về việc xây dựng dự án luật theo trình tự, thủ tục rút gọn. Đồng thời, yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thể chế hóa vào luật Đầu tư.

Với sửa đổi luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật Phòng, chống rửa tiền và luật Các tổ chức tín dụng, Thủ tướng cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ các quy định liên quan để thúc đẩy phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp; tạo hành lang thuận lợi cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu gắn với tăng cường kiểm soát rủi ro.

Hạn chế ban hành quá nhiều văn bản chi tiết

Đối với luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát các quy định để bảo đảm đẩy mạnh chuyển đổi phương thức quản lý từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm" trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ NN-MT.

Thủ tướng nhấn mạnh, khắc phục triệt để những khó khăn, vướng mắc, tuyệt đối không phát sinh các thủ tục mới, đặc biệt không để tình trạng cắt giảm, bãi bỏ thủ tục, điều kiện kinh doanh nhưng lại lồng ghép vào tiêu chuẩn, quy chuẩn. Đồng thời, cần hết sức quan tâm các vấn đề liên quan quản lý mã số, xuất xứ, công tác kiểm định, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, đánh giá tác động và bảo vệ môi trường…

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, rà soát không đưa quy định về ưu đãi thuế, các nội dung mang tính chất định lượng, quá cụ thể vào luật, gây khó khăn cho thực thi pháp luật sau này.

Đối với việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành, Thủ tướng đề nghị quán triệt nguyên tắc: hạn chế việc ban hành quá nhiều văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; mỗi chủ thể chỉ ban hành một văn bản để quy định chi tiết các nội dung được giao.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có văn bản chấn chỉnh tình trạng chậm ban hành quy định chi tiết thi hành. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tư pháp và lãnh đạo các bộ, ngành chỉ đạo hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành ngay 15 văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực và 45 nghị định quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1.7.