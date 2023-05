Chính phủ Ý họp khẩn vì giá mì spaghetti và pasta tăng vọt

Giá mì spaghetti và những sản phẩm pasta vào tháng 3 tăng 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái bất chấp giá lúa mì giảm REUTERS

Bộ của ông Urso cho biết giá của mì spaghetti và những sản phẩm pasta vào tháng 3 đã tăng 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái dù giá lúa mì giảm. Cùng tháng, chỉ số giá tiêu dùng đã cân đối của Ý trên bình diện Liên minh châu Âu (HICP) tăng 8,1%, theo Reuters hôm 5.5.



Điều này có nghĩa là giá mì spaghetti và các sản phẩm pasta tăng cao hơn gấp đôi so với chỉ số HICP.

Cuộc họp sẽ được tổ chức ngày 11.5, với sự chủ trì của một cơ quan giám sát thị trường do chính phủ Ý chỉ định và đánh dấu cuộc họp đầu tiên của ủy ban vừa được thiết lập nhằm theo dõi chuyển động bất thường của giá cả.

Bộ Công nghiệp cho hay các ban ngành liên quan và những hiệp hội thương mại, tiêu dùng cũng sẽ có mặt.

Tỷ lệ lạm phát ở Ý tăng lên 8,8% vào tháng 4 so với cùng kỳ năm ngoái, do giá nhiên liệu tăng, theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia (ISTAT). Tỷ lệ lạm phát "cốt lõi", loại trừ giá thực phẩm tươi sống và năng lượng, vẫn ổn định ở mức 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thống kê của công ty nông nghiệp Coldiretti cho thấy Ý dẫn đầu thế giới về sản xuất mì spaghetti và những sản phẩm pasta, với hơn 3,9 triệu tấn được sản xuất trong năm 2021.