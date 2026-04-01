Chính phủ yêu cầu 10% công sở và hộ gia đình dùng điện mặt trời

Chỉ thị nêu rõ, 2026 là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng ở mức hai con số, đặt ra yêu cầu rất lớn đối với bảo đảm cung ứng điện, nhất là phát triển các nguồn điện nền và năng lượng sạch trong nước.

Trong khi đó, thị trường năng lượng quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, tác động trực tiếp đến an ninh năng lượng quốc gia, nếu không kịp thời có các giải pháp đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả, nguy cơ mất cân đối cung - cầu điện có thể xảy ra, đặc biệt trong giai đoạn 2026 - 2028.

Do vậy, việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý nhu cầu và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giảm phụ tải đỉnh, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện, giảm áp lực đầu tư nguồn điện mới.

Liên quan điện mặt trời mái nhà, Chỉ thị của Thủ tướng giao Bộ công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện hướng dẫn, kịp thời tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền trong thực hiện Nghị định 58. Phấn đấu đạt mục tiêu có khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình trên cả nước lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà; hoặc phấn đấu tổng công suất phát triển đạt 20% công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà trong kế hoạch phát triển điện mặt trời mái nhà, giai đoạn 2026 - 2030 của các tỉnh, thành phố. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong quý 4 năm nay.

Bộ Công thương cũng được yêu cầu xem xét, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để ban hành các các cơ chế, chính sách thúc đẩy các hoạt động, chương trình về quản lý phía nhu cầu, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, huy động nguồn điện dự phòng của các tổ chức và doanh nghiệp.



Đặc biệt, tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu, trình Thủ tướng xem xét việc ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện phù hợp với khả năng kỹ thuật, điều kiện kinh tế và khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ.

Đôn đốc các sở công thương hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, dịch vụ thực hiện đầu tư, triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng thay thế các trang thiết bị có hiệu suất thấp bằng các thiết bị, dây chuyền sản xuất có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng.

Đề xuất bố trí ngân sách nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ về điện mặt trời mái nhà

Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công thương và các bên liên quan xem xét trình cơ chế tài chính cho phép Tập đoàn Điện lực Việt Nam hạch toán vào giá thành các chi phí hợp lý hợp lệ để thực hiện các chương trình quản lý phụ tải điện và tiết kiệm điện.

Về chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ, đề xuất đầu mối tín dụng để thực hiện chính sách... hoàn thành trong tháng 4 này.

Ngoài ra, Chỉ thị 10 cũng đặt ra mức tiết kiệm điện tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc trong năm nay; trong các tháng cao điểm nắng nóng (tháng 4, 5, 6, 7), phải thực hiện tiết kiệm tối thiểu 10% điện năng tiêu thụ.

Triển khai đồng bộ các chương trình quản lý nhu cầu điện, dịch chuyển phụ tải và điều chỉnh phụ tải; phấn đấu tiết giảm tối thiểu 3.000 MW công suất phụ tải vào các khung giờ cao điểm của hệ thống điện khi có nguy cơ mất cân đối cung - cầu.



