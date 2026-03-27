Kinh tế Chính sách - Phát triển

TP.HCM kiến nghị ưu tiên cấp điện mùa khô

Nguyên Nga
27/03/2026 09:11 GMT+7

TPHCM kiến nghị Bộ Công thương, Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, hạn chế tối đa cắt giảm công suất, đặc biệt vào cao điểm tối trong ngày vào cao điểm mùa khô từ tháng 4 - 6.

Lo nguy cơ thiếu điện trong bối cảnh đặt mục tiêu tăng trưởng từ 10%, TP.HCM vừa có kiến nghị gửi Bộ Công thương, Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) ưu tiên cung cấp điện trong giai đoạn cao điểm mùa khô từ tháng 4 đến tháng 6.

Theo UBND TP.HCM, trong bối cảnh xung đột tại khu vực Trung Đông ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng toàn cầu, cùng với thời tiết diễn biến phức tạp và nhu cầu sử dụng điện tăng cao, việc đảm bảo cung ứng điện ổn định cho TP.HCM là yêu cầu cấp thiết. 

Năm nay, đầu tàu kinh tế đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10% trở lên, nên dự kiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Hiện ngành điện thành phố đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như nâng cấp lưới điện, đẩy nhanh tiến độ các công trình, xây dựng phương án vận hành linh hoạt và vận động người dân, doanh nghiệp tiết kiệm điện, dịch chuyển phụ tải khỏi giờ cao điểm.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) thông tin, phụ tải điện năm 2026 được xây dựng theo hai kịch bản. Ở kịch bản cơ sở, công suất cực đại đạt khoảng 9.556 MW, tăng 4,8% so với năm 2025. Trong kịch bản tăng cao, công suất có thể lên tới 10.059 MW, tương ứng mức tăng 9,7%. Khi đó, hệ thống có thể thiếu khoảng 354 MW vào giờ cao điểm buổi tối.

TP.HCM kiến nghị ưu tiên cấp điện mùa khô- Ảnh 1.

Trong kịch bản cực đoan, khi nguồn điện lớn bị gián đoạn, nguy cơ thiếu điện vào mùa khô sẽ tăng

ẢNH: Đ.N.T

Đặc biệt, trong kịch bản cực đoan khi một số nguồn điện lớn bị gián đoạn, nguy cơ thiếu điện gia tăng mạnh. Ban ngày, hệ thống vẫn có thể đáp ứng nhờ nguồn điện mặt trời, nhưng buổi tối có thể thiếu tới 723 MW ở kịch bản cơ sở và tăng lên 1.226 MW nếu phụ tải tăng cao.

Để đảm bảo cung cấp điện, ngành điện thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp như kiện toàn lưới điện, giảm sự cố, nâng cao độ tin cậy và đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư. Đồng thời, đơn vị cập nhật thường xuyên các phương án xử lý sự cố, vận động khách hàng tiết kiệm điện và dịch chuyển 5 - 10% công suất sử dụng từ khung giờ 17 - 20 giờ sang sau 22 giờ. Với hạ tầng hiện hữu, lưới điện thành phố hoàn toàn đáp ứng nhu cầu trong năm nay.

Riêng kịch bản cực đoan, dù các nguồn nhiệt điện gặp khó khăn nhưng vào ban ngày từ tháng 4 đến tháng 6, công suất phân bổ vẫn đáp ứng tốt nhờ sự hỗ trợ từ nguồn năng lượng mặt trời.

Vì vậy, UBND TP.HCM kiến nghị các cơ quan ưu tiên nguồn điện, hạn chế tối đa việc cắt giảm công suất, nhất là trong giờ cao điểm, nhằm đảm bảo sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Tin liên quan

TP.HCM tính cho thuê đất lắp trạm sạc xe điện tại 19 bến xe buýt

Sở Xây dựng TP.HCM vừa trình UBND TP đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo phương thức cho thuê quyền khai thác tài sản. Trong đó, đề xuất 19 bến, bãi xe buýt được cho thuê một phần diện tích để lắp đặt trạm sạc pin cho xe điện.

Khám phá thêm chủ đề

