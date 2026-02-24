Phó thủ tướng yêu cầu EVN tăng nguồn điện trên 15%

Nội dung chỉ đạo trên được Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn nêu tại buổi thăm, làm việc đầu xuân năm mới Bính Ngọ 2026 chiều mùng 7 tết (23.2) với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Năm 2025, tổng doanh thu hợp nhất toàn EVN ước đạt 645.195 tỉ đồng, tăng 10,3% so với 2024, trong đó doanh thu Công ty mẹ - EVN đạt 543.779 tỉ đồng, tăng 11,8%.

Đến cuối năm 2025, tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống (không bao gồm công suất nhập khẩu điện) khoảng 87.600MW, tăng khoảng 6.400MW so với năm 2024, trong đó nguồn điện năng lượng tái tạo (gió, điện mặt trời, sinh khối…) khoảng 24.453MW, chiếm tỷ trọng 27,9%; nhiệt điện than khoảng 28.100MW, chiếm tỷ trọng 32,1%; thủy điện 24.640MW, chiếm tỷ trọng 28,1%. Quy mô hệ thống điện Việt Nam đứng thứ 2 khu vực ASEAN về công suất nguồn điện.

Tập đoàn đã đưa được nhiều công trình nguồn và lưới điện vào vận hành, trong đó có những công trình lớn, quan trọng như Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng, đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, đường dây và cáp ngầm cấp điện Côn Đảo... và khởi công nhiều công trình mới.

Petrolimex cho biết đang tích cực triển khai cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật để phục vụ pha chế, phối trộn và kinh doanh xăng E10 theo lộ trình ẢNH: Đ.N.T

Đối với dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, công tác đàm phán Hiệp định liên Chính phủ đạt được nhiều kết quả tích cực, các bên đang tiếp tục trao đổi về các nội dung chuẩn bị trước để có thể khởi công một số hạng mục công trình trong năm 2026. Báo cáo cho thấy, EVN và các đơn vị thành viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, tin cậy, phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa và đời sống nhân dân dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

EVN được đề nghị hoàn thành đúng tiến độ các công trình, dự án nguồn điện, đường dây truyền tải được giao làm chủ đầu tư ẢNH: Đ.N.T

Phát biểu tại các tập đoàn, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, năm mở đầu cho giai đoạn phát triển 2026-2030 với yêu cầu và mục tiêu rất cao, đòi hỏi các tập đoàn phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn để vươn tới những tầm cao mới trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Ngoài yêu cầu tăng trưởng nguồn điện trên 15% nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế, Phó thủ tướng đề nghị EVN hoàn thành đúng tiến độ các công trình, dự án nguồn điện, đường dây truyền tải được giao làm chủ đầu tư; sớm bắt tay triển khai có hiệu quả dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, hướng tới làm chủ về công nghệ này; tăng cường hợp tác với Lào, Campuchia, Trung Quốc trong mua bán điện và hợp tác với ASEAN trong phát triển mạng lưới điện...







