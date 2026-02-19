Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Câu chuyện du lịch

Chinh phục 172 bậc thang đến Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã cầu an đầu năm

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
19/02/2026 19:38 GMT+7

Trong những ngày đầu năm mới, rất đông người dân và du khách đã chọn Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã (TP.Huế) làm điểm dừng chân để du xuân, cầu an và tìm lại sự thư thái trong tâm hồn.

Tọa lạc dưới chân núi Bạch Mã, giữa lòng Hồ Truồi thơ mộng, Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã là điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách trong những ngày đầu năm Bính Ngọ. Để chạm tay vào chốn thoát tục này, du khách phải trải qua hành trình thú vị như xuôi thuyền giữa lòng hồ rồi vượt qua 172 bậc thang đá để dẫn lên tam quan.

Chinh phục 172 bậc thang đến Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã để cầu an đầu năm- Ảnh 1.

Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã uy nghi giữa không gian mây nước hồ Truồi

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trong dòng người náo nức du xuân, chị Bùi Thị Lan (52 tuổi, một du khách đến từ Hà Nội) cho biết, năm nay chị thực hiện chuyến hành trình du xuân xuyên Việt. Sau khi tìm hiểu kỹ các điểm đến, chị đã quyết định chọn Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã làm điểm dừng chân.

"Thật sự khi đặt chân đến đây, tôi bị ấn tượng mạnh bởi bầu không khí trong lành và sự uy nghi của thiền viện giữa lòng hồ Truồi. Bước qua tam quan, cảm giác như mọi náo nhiệt, ồn ào của thế giới bên ngoài đều được bỏ lại phía sau", chị Lan bộc bạch.

Chinh phục 172 bậc thang đến Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã để cầu an đầu năm- Ảnh 2.
Chinh phục 172 bậc thang đến Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã để cầu an đầu năm- Ảnh 3.
Chinh phục 172 bậc thang đến Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã để cầu an đầu năm- Ảnh 4.

Du khách thong dong đi thuyền trên hồ trước khi lên viếng thiền viện

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Không chỉ thu hút du khách phương xa, thiền viện còn là nơi tìm về quen thuộc của người dân địa phương mỗi dịp tết đến xuân về. Với họ, đây không chỉ là chuyến du ngoạn mà còn là nghi thức cầu an cho gia đình.

Ông Lê Tuấn (62 tuổi, người dân xã Hưng Lộc, TP.Huế), chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp tết là tôi và gia đình lại cùng nhau đến đây để cầu an, chiêm bái Phật và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ đầu năm. Giữa không gian hội tụ đủ mây, trời, sông, núi thế này, tôi luôn cảm thấy lòng mình thực sự an yên và nhẹ nhàng".

Chinh phục 172 bậc thang đến Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã để cầu an đầu năm- Ảnh 5.

Du khách chinh phục 172 bậc thang dẫn lối lên thiền viện

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sự thư thái mà ông Tuấn và nhiều du khách cảm nhận đến từ không gian kiến trúc gỗ tinh tế, hòa quyện trong rừng nguyên sinh tươi tốt. Những họa tiết trang trí cổ kính, mái chùa cong vút cùng tiếng chuông thiền ngân nga tạo nên một tuyệt tác nghệ thuật Phật giáo giữa thiên nhiên bao la.

Ngay khi bước qua cổng, du khách như thoát khỏi thế giới náo nhiệt bên ngoài. Bầu không khí trong lành, mát lạnh, mùi hương trầm phảng phất hòa cùng tiếng chuông thiền ngân nga giữa núi rừng nguyên sinh tươi tốt tạo nên một dấu ấn khó phai trong lòng người lữ khách.

Chinh phục 172 bậc thang đến Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã để cầu an đầu năm- Ảnh 6.

Tam quan với kiến trúc độc đáo trước thiền viện

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã được chia làm ba khu vực chính: ngoại viện, tăng viện và ni viện với hơn 20 hạng mục lớn nhỏ. Kiến trúc tại đây gây ấn tượng mạnh mẽ bởi sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu gỗ và các chi tiết chạm trổ tinh tế của người Việt xưa.

Những công trình chính như tổ đường, chính điện, tăng đường, trai đường, lầu chuông và tháp xá lợi quần tụ hài hòa giữa thiên nhiên. Trong đó, gác chuông được thiết kế theo lối kiến trúc Á Đông với 2 tầng 8 mái cong đầu đao, lợp ngói vẩy và chạm khắc rồng phượng sinh động. 

Chinh phục 172 bậc thang đến Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã để cầu an đầu năm- Ảnh 7.

Khá nhiều người dân và du khách đến đây trong ngày đầu năm

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chinh phục 172 bậc thang đến Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã để cầu an đầu năm- Ảnh 8.

Những nhành hoa khoe sắc trong khuôn viên thiền viện ngày đầu xuân

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chinh phục 172 bậc thang đến Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã để cầu an đầu năm- Ảnh 10.

Vẻ đẹp trầm mặc của thiền viện nhìn từ trên cao

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chinh phục 172 bậc thang đến Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã để cầu an đầu năm- Ảnh 11.

Bên trong khu vực chính điện

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chinh phục 172 bậc thang đến Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã để cầu an đầu năm- Ảnh 12.

Những công trình tại thiền viện quần tụ hài hòa giữa thiên nhiên

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chinh phục 172 bậc thang đến Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã để cầu an đầu năm- Ảnh 13.

Tượng Phật Thích Ca lộ thiên bằng đá cao 24 m, nặng 1.500 tấn tọa lạc trên ngọn đồi phía trước chùa

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chinh phục 172 bậc thang đến Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã để cầu an đầu năm- Ảnh 14.

Các khu vườn tại thiền viện rực rỡ sắc màu của nhiều loài hoa rừng quốc gia Bạch Mã

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chinh phục 172 bậc thang đến Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã để cầu an đầu năm- Ảnh 15.

Người dân đảnh lễ Phật, cầu an ngày đầu năm mới

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chinh phục 172 bậc thang đến Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã để cầu an đầu năm- Ảnh 16.

Những công trình kiến trúc gỗ được chạm trổ tinh tế đượm màu thời gian

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tin liên quan

Chợ hoa ở Huế ngày 29 tết: 'Mừng quá, vừa hết để kịp về đón giao thừa'

Chợ hoa ở Huế ngày 29 tết: 'Mừng quá, vừa hết để kịp về đón giao thừa'

Chiều 29 Tết Bính ngọ, các chợ hoa tại TP.Huế trở nên tất bật khi tiểu thương hối hả tiêu thụ những chậu hoa cuối cùng. Dù mệt nhưng họ đều vui vì số hết hàng sớm, kịp trở về đoàn viên cùng gia đình.

Khám phá thêm chủ đề

thiền viện Trúc lâm Bạch Mã Huế du xuân Đầu năm cầu an
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận