Chinh phục 172 bậc thang đến Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã cầu an đầu năm

Tọa lạc dưới chân núi Bạch Mã, giữa lòng Hồ Truồi thơ mộng, Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã là điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách trong những ngày đầu năm Bính Ngọ. Để chạm tay vào chốn thoát tục này, du khách phải trải qua hành trình thú vị như xuôi thuyền giữa lòng hồ rồi vượt qua 172 bậc thang đá để dẫn lên tam quan.

Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã uy nghi giữa không gian mây nước hồ Truồi ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trong dòng người náo nức du xuân, chị Bùi Thị Lan (52 tuổi, một du khách đến từ Hà Nội) cho biết, năm nay chị thực hiện chuyến hành trình du xuân xuyên Việt. Sau khi tìm hiểu kỹ các điểm đến, chị đã quyết định chọn Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã làm điểm dừng chân.

"Thật sự khi đặt chân đến đây, tôi bị ấn tượng mạnh bởi bầu không khí trong lành và sự uy nghi của thiền viện giữa lòng hồ Truồi. Bước qua tam quan, cảm giác như mọi náo nhiệt, ồn ào của thế giới bên ngoài đều được bỏ lại phía sau", chị Lan bộc bạch.

Du khách thong dong đi thuyền trên hồ trước khi lên viếng thiền viện ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Không chỉ thu hút du khách phương xa, thiền viện còn là nơi tìm về quen thuộc của người dân địa phương mỗi dịp tết đến xuân về. Với họ, đây không chỉ là chuyến du ngoạn mà còn là nghi thức cầu an cho gia đình.

Ông Lê Tuấn (62 tuổi, người dân xã Hưng Lộc, TP.Huế), chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp tết là tôi và gia đình lại cùng nhau đến đây để cầu an, chiêm bái Phật và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ đầu năm. Giữa không gian hội tụ đủ mây, trời, sông, núi thế này, tôi luôn cảm thấy lòng mình thực sự an yên và nhẹ nhàng".

Du khách chinh phục 172 bậc thang dẫn lối lên thiền viện ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sự thư thái mà ông Tuấn và nhiều du khách cảm nhận đến từ không gian kiến trúc gỗ tinh tế, hòa quyện trong rừng nguyên sinh tươi tốt. Những họa tiết trang trí cổ kính, mái chùa cong vút cùng tiếng chuông thiền ngân nga tạo nên một tuyệt tác nghệ thuật Phật giáo giữa thiên nhiên bao la.

Ngay khi bước qua cổng, du khách như thoát khỏi thế giới náo nhiệt bên ngoài. Bầu không khí trong lành, mát lạnh, mùi hương trầm phảng phất hòa cùng tiếng chuông thiền ngân nga giữa núi rừng nguyên sinh tươi tốt tạo nên một dấu ấn khó phai trong lòng người lữ khách.

Tam quan với kiến trúc độc đáo trước thiền viện ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã được chia làm ba khu vực chính: ngoại viện, tăng viện và ni viện với hơn 20 hạng mục lớn nhỏ. Kiến trúc tại đây gây ấn tượng mạnh mẽ bởi sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu gỗ và các chi tiết chạm trổ tinh tế của người Việt xưa.

Những công trình chính như tổ đường, chính điện, tăng đường, trai đường, lầu chuông và tháp xá lợi quần tụ hài hòa giữa thiên nhiên. Trong đó, gác chuông được thiết kế theo lối kiến trúc Á Đông với 2 tầng 8 mái cong đầu đao, lợp ngói vẩy và chạm khắc rồng phượng sinh động.

Khá nhiều người dân và du khách đến đây trong ngày đầu năm ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Những nhành hoa khoe sắc trong khuôn viên thiền viện ngày đầu xuân ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Vẻ đẹp trầm mặc của thiền viện nhìn từ trên cao ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bên trong khu vực chính điện ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Những công trình tại thiền viện quần tụ hài hòa giữa thiên nhiên ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tượng Phật Thích Ca lộ thiên bằng đá cao 24 m, nặng 1.500 tấn tọa lạc trên ngọn đồi phía trước chùa ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Các khu vườn tại thiền viện rực rỡ sắc màu của nhiều loài hoa rừng quốc gia Bạch Mã ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Người dân đảnh lễ Phật, cầu an ngày đầu năm mới ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN