Chinh phục 172 bậc thang đến Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã cầu an đầu năm

Tọa lạc dưới chân núi Bạch Mã, giữa lòng Hồ Truồi thơ mộng, Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã là điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách trong những ngày đầu năm Bính Ngọ. Để chạm tay vào chốn thoát tục này, du khách phải trải qua hành trình thú vị như xuôi thuyền giữa lòng hồ rồi vượt qua 172 bậc thang đá để dẫn lên tam quan.
Trong dòng người náo nức du xuân, chị Bùi Thị Lan (52 tuổi, một du khách đến từ Hà Nội) cho biết, năm nay chị thực hiện chuyến hành trình du xuân xuyên Việt. Sau khi tìm hiểu kỹ các điểm đến, chị đã quyết định chọn Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã làm điểm dừng chân.
"Thật sự khi đặt chân đến đây, tôi bị ấn tượng mạnh bởi bầu không khí trong lành và sự uy nghi của thiền viện giữa lòng hồ Truồi. Bước qua tam quan, cảm giác như mọi náo nhiệt, ồn ào của thế giới bên ngoài đều được bỏ lại phía sau", chị Lan bộc bạch.
Du khách thong dong đi thuyền trên hồ trước khi lên viếng thiền viện
Không chỉ thu hút du khách phương xa, thiền viện còn là nơi tìm về quen thuộc của người dân địa phương mỗi dịp tết đến xuân về. Với họ, đây không chỉ là chuyến du ngoạn mà còn là nghi thức cầu an cho gia đình.
Ông Lê Tuấn (62 tuổi, người dân xã Hưng Lộc, TP.Huế), chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp tết là tôi và gia đình lại cùng nhau đến đây để cầu an, chiêm bái Phật và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ đầu năm. Giữa không gian hội tụ đủ mây, trời, sông, núi thế này, tôi luôn cảm thấy lòng mình thực sự an yên và nhẹ nhàng".
Sự thư thái mà ông Tuấn và nhiều du khách cảm nhận đến từ không gian kiến trúc gỗ tinh tế, hòa quyện trong rừng nguyên sinh tươi tốt. Những họa tiết trang trí cổ kính, mái chùa cong vút cùng tiếng chuông thiền ngân nga tạo nên một tuyệt tác nghệ thuật Phật giáo giữa thiên nhiên bao la.
Ngay khi bước qua cổng, du khách như thoát khỏi thế giới náo nhiệt bên ngoài. Bầu không khí trong lành, mát lạnh, mùi hương trầm phảng phất hòa cùng tiếng chuông thiền ngân nga giữa núi rừng nguyên sinh tươi tốt tạo nên một dấu ấn khó phai trong lòng người lữ khách.
Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã được chia làm ba khu vực chính: ngoại viện, tăng viện và ni viện với hơn 20 hạng mục lớn nhỏ. Kiến trúc tại đây gây ấn tượng mạnh mẽ bởi sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu gỗ và các chi tiết chạm trổ tinh tế của người Việt xưa.
Những công trình chính như tổ đường, chính điện, tăng đường, trai đường, lầu chuông và tháp xá lợi quần tụ hài hòa giữa thiên nhiên. Trong đó, gác chuông được thiết kế theo lối kiến trúc Á Đông với 2 tầng 8 mái cong đầu đao, lợp ngói vẩy và chạm khắc rồng phượng sinh động.
