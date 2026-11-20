Trong chương trình talkshow "Chuyện của người trẻ - Nghị quyết XIII từ góc nhìn của bạn", chủ đề số 5 "Việt Nam 2031 - Bạn muốn góp gì cho đất nước?" do T.Ư Đoàn và Báo Thanh Niên tổ chức sáng 19.11, chúng ta đã gặp gỡ những người trẻ như vậy.

Những hành trình truyền cảm hứng

Từ một chàng trai gần 20 năm sống trong chùa trở thành một trong 100 người Việt có tầm ảnh hưởng năm 2026 trên khoảng 30 quốc gia. Đó là hành trình mà anh Lê Anh Tiến, CEO Công ty cổ phần công nghệ Bot Bán Hàng, khẳng định bản lĩnh của thanh niên Việt Nam.

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Tiến đi du học, rồi đầu quân cho Google ở Singapore. Sau một thời gian, anh quyết định trở về quê hương để phụng sự. Thời điểm vừa về nước, anh Tiến nhận thấy những công nghệ mới chưa phát triển ở Việt Nam; đa số doanh nghiệp chưa áp dụng được công nghệ vào tăng trưởng sản xuất, kinh doanh. Và đó là lý do thôi thúc chàng trai khởi nghiệp với công nghệ.

Từ một start-up công nghệ, đến nay anh Tiến đã phát triển thành doanh nghiệp cung cấp giải pháp AI phục vụ hơn 50.000 khách hàng doanh nghiệp và trên 10 triệu người dùng, đồng thời mở rộng hoạt động ra các thị trường quốc tế như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines. Anh Tiến cũng đang từng bước mở rộng hệ sinh thái Chatbot Việt Nam ra thị trường toàn cầu, với kế hoạch phát triển tại Bắc Mỹ.

Các khách mời tham gia chương trình Ảnh: Lê Thanh Hải

Nghe câu chuyện của doanh nhân trẻ Lê Anh Tiến, anh Dương Trọng Phúc, Phó hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng, TP.HCM, nhìn nhận: "Hành trình của Lê Anh Tiến khẳng định bản lĩnh tự cường rất mạnh mẽ. Đã có một vị trí nhất định ở tập đoàn lớn của nước ngoài nhưng Tiến vẫn quyết tâm về nước, bằng bản lĩnh của mình tạo ra sản phẩm công nghệ made in Việt Nam, mang dấu ấn của thanh niên Việt ra thế giới".

Câu chuyện từ một cử nhân luật làm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng rồi rẽ hướng sang khởi nghiệp về giáo dục của anh Nguyễn Tấn Sang - Giám đốc WESET English Center, Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2024 - cũng là một điển hình trong việc dùng tri thức và bản lĩnh người trẻ để phụng sự cộng đồng.

Anh Lê Anh Tiến là một trong 100 người Việt có tầm ảnh hưởng đến từ 30 quốc gia sẽ tham dự diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng 2026 diễn ra tại Pháp vào tháng 12 tới

Cơ duyên khởi nghiệp của anh Sang bắt đầu từ những trải nghiệm thực tế trong quá trình tham gia các hoạt động cộng đồng. Anh nhận thấy nhiều em nhỏ hoàn cảnh khó khăn chưa có nhiều điều kiện tiếp cận tri thức, ngoại ngữ, từ đó tạo động lực để anh thành lập WESET English Center. "Mình tin rằng đầu tư vào giáo dục sẽ thay đổi được con người. Và mong muốn của mình là làm sao các bạn học sinh khó khăn có thể sử dụng được ngoại ngữ để thay đổi cuộc đời", anh Sang tâm niệm.

Bản lĩnh cùng khát khao lớn lao phụng sự xã hội đã khơi sức cho những người trẻ như anh Tiến, anh Sang không chùn bước trước khó khăn, biến thách thức thành cơ hội để phát triển, và để góp sức cống hiến cho đất nước.

Đó cũng chính là tinh thần được Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII gửi gắm qua khẩu hiệu hành động: "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai".

Anh Nguyễn Tấn Sang

Theo anh Phúc, bản lĩnh tự cường xuất phát từ sức mạnh nội sinh của mỗi người để dám bước ra khỏi vùng an toàn. Khi đã dám bước ra khỏi vùng an toàn, người trẻ sẽ dám đi đầu trong đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ, làm chủ bản thân và đó chính là tiên phong sáng tạo. Sự sáng tạo này không chỉ để lo cho chính mình, mà còn tạo ra những giá trị phụng sự cộng đồng. "Khi chúng ta đã có được bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, thì tôi tin chắc rằng các bạn sẽ đạt được mục tiêu làm chủ tương lai. Vì muốn làm chủ phải có bản lĩnh, có khát vọng và phải tiên phong", anh Phúc nhấn mạnh.

Phát triển để phụng sự

Câu chuyện khởi nghiệp của anh Sang và anh Tiến có điểm chung là tinh thần phụng sự.

Với anh Tiến, đó là hành trình đi giải bài toán: Làm sao để người dân bình thường vẫn tiếp cận được công nghệ? Và công nghệ này đóng góp được gì cho người dân, và cho đất nước? "Slogan trước đây khi mình làm chatbot là "chạm để kết nối", tức mọi công nghệ đến với người dân đều rất đơn giản, chỉ cần chạm là làm được mọi thứ. Chỉ có như vậy mới đưa công nghệ đơn giản hóa nhất đến với người nông dân", anh Tiến kể. Hay trong giai đoạn đại dịch Covid-19, anh nỗ lực tạo ra ứng dụng chatbot giúp tra cứu về dịch…

Anh Dương Trọng Phúc

Anh Sang thì luôn tâm niệm doanh nghiệp cũng là một phần của xã hội, nên suốt hành trình phát triển WESET English Center, anh luôn cân đối làm sao vừa duy trì doanh nghiệp, vừa có thể đóng góp được cho xã hội, giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận với tri thức và ngoại ngữ để vươn xa hơn. "Đó cũng chính là tinh thần phụng sự xã hội mà mình nghĩ mỗi doanh nghiệp khởi nghiệp trẻ luôn cần phải có. Và đó cũng chính là kim chỉ nam trong quá trình phát triển trung tâm của mình", anh Sang chia sẻ.

Tự học để phát triển và đóng góp nhiều hơn

"Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai" không chỉ là tinh thần hành động được gửi gắm trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, mà còn là lời nhắc để mỗi người trẻ tự hỏi mình muốn trở thành ai và sẽ đóng góp điều gì cho đất nước.

Nhìn về năm 2031, anh Tiến cho biết đó sẽ là thời điểm mà trình độ khoa học công nghệ phát triển lên tầm cao mới và đó cũng là lúc cách học của mỗi người trẻ phải thay đổi. "Khi đó không phải là học được cái gì mà là khả năng chúng ta tự học như thế nào. Đây mới là điều giúp người trẻ vượt qua được những rào cản của công nghệ. Nếu không vượt qua được, chắc chắn AI sẽ thay thế chúng ta", anh Tiến nhận định.

Cũng theo anh Tiến, mỗi người trẻ phải luôn ở trong tâm thế học: Học để cải thiện, học để cập nhật những cái mới. "Nếu không trong tâm thế đó, xã hội thay đổi, công nghệ thay đổi mà chỉ cần dừng lại là các bạn sẽ tụt hậu ngay", anh nhấn mạnh.

Trong tương lai phát triển phía trước, để đóng góp được nhiều hơn, anh Phúc cũng nhấn mạnh việc học và tự học; đồng thời nhắn nhủ học phải đi đôi với hành: "Hành không chỉ là làm, mà còn là làm và mang lại giá trị cho xã hội".

Anh Sang thì mong rằng trên hành trình phát triển, mỗi người trẻ khi đạt được thành tựu nào đó phải luôn đặt mục tiêu chinh phục những đỉnh cao khác để không ngừng phấn đấu. "Bởi bên cạnh một đỉnh cao thường có bờ vực, chúng ta phải làm sao để không ngã xuống vực mà vươn lên đạt được những đỉnh cao khác. Từ đó có thêm cơ hội cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước", anh bày tỏ.