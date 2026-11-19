Với tinh thần "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo – Khát vọng cống hiến – Làm chủ tương lai", Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đặt ra những kỳ vọng mới đối với thế hệ thanh niên Việt Nam trong giai đoạn 2026 - 2031. Đó không chỉ là lời hiệu triệu về một thế hệ trẻ có lý tưởng, hoài bão, tri thức và năng lực, mà còn là định hướng để mỗi đoàn viên, thanh niên chủ động khẳng định vai trò của mình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Có thể bạn đang ấp ủ một ý tưởng khởi nghiệp, mong muốn tạo ra một sản phẩm công nghệ mang dấu ấn Việt Nam. Có thể bạn đang nỗ lực học tập, trau dồi ngoại ngữ để mở rộng cánh cửa hội nhập. Cũng có thể, bạn chỉ đơn giản là một người trẻ đang từng ngày hoàn thiện bản thân, làm tốt công việc của mình và mong muốn mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng.



Dù xuất phát điểm khác nhau, mỗi người trẻ đều có một thế mạnh, một ước mơ và cách riêng để đóng góp cho đất nước. Bởi hành trình phát triển của Việt Nam không chỉ được tạo nên từ những quyết sách lớn, mà còn được viết tiếp bằng tri thức, bản lĩnh, sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của từng thế hệ.

Tương lai không phải là điều chúng ta chỉ đứng nhìn và chờ đợi. Tương lai cần được kiến tạo bằng chính lựa chọn và hành động của chúng ta hôm nay.

Nhưng làm thế nào để khát vọng cống hiến được chuyển hóa thành những hành động thiết thực? Và làm sao để mỗi người trẻ có thể thực sự làm chủ tương lai của chính mình, đồng thời góp phần tạo nên tương lai chung của dân tộc?

Hãy cùng talkshow "Chuyện của người trẻ – Nghị quyết XIII từ góc nhìn của bạn", chủ đề số 5 "Việt Nam 2031 – Bạn muốn góp gì cho đất nước?" đi tìm lời giải qua những câu chuyện thật, những trải nghiệm thật và những góc nhìn đầy cảm hứng từ 3 khách mời đặc biệt.

1. Anh Dương Trọng Phúc, Phó hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng, TP.HCM. Với kinh nghiệm trong công tác Đoàn và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, anh Phúc sẽ nhìn nhận những định hướng quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Từ những mục tiêu chung đến vai trò cụ thể của từng đoàn viên, thanh niên, đâu là hành trang cần thiết để thế hệ trẻ có thể vững vàng bước vào giai đoạn phát triển mới.

2. Doanh nhân trẻ Lê Anh Tiến, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019, CEO Công ty cổ phần công nghệ Chatbot Việt Nam. Từng được nhìn nhận là một người trẻ có phần "mộng mơ" khi kiên trì theo đuổi lĩnh vực công nghệ, anh Lê Anh Tiến đã chọn tin vào những ý tưởng của mình và bền bỉ biến chúng thành những giải pháp có giá trị thực tiễn.

3. Anh Nguyễn Tấn Sang, Giám đốc WESET English Center, Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2024 . Nếu công nghệ mở ra những phương thức phát triển mới, thì tri thức và ngoại ngữ chính là hành trang quan trọng để người trẻ tự tin bước ra thế giới. Với anh Nguyễn Tấn Sang, hành trình khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục bắt đầu từ những lớp tiếng Anh, được nuôi dưỡng bằng mong muốn giúp người học không chỉ biết ngoại ngữ mà còn thực sự sử dụng được ngoại ngữ trong học tập và cuộc sống.

3 khách mời - 3 hành trình - 3 cách lựa chọn để đóng góp cho đất nước. Một người mang đến góc nhìn về định hướng và trách nhiệm của thế hệ trẻ. Một người kể câu chuyện dám theo đuổi công nghệ, dám đổi mới và khẳng định giá trị sản phẩm Việt Nam. Một người chia sẻ hành trình dùng giáo dục và tri thức để mở rộng cơ hội cho cộng đồng.

Cùng đón xem talkshow "Chuyện của người trẻ - Nghị quyết XIII từ góc nhìn của bạn", chủ đề số 5 "Việt Nam 2031 - Bạn muốn góp gì cho đất nước?" vào 10 lúc giờ hôm nay (19.11) trên các nền tảng của Báo Thanh Niên. Một cuộc trò chuyện để nhìn lại bản thân, khám phá những cơ hội phía trước và tìm thấy động lực hành động trên hành trình của mỗi người trẻ.