Trong các chiến dịch tình nguyện, nhóm sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM lựa chọn cách làm thật đặc biệt để thể hiện lòng biết ơn: ứng dụng công nghệ, phát huy kỹ năng, chuyên môn ngành học, cùng sự tận tâm của người trẻ để phục dựng những bức ảnh của người có công với cách mạng, thương binh, liệt sĩ và các gia đình chính sách.

Mỗi tấm di ảnh được phục dựng là một phần ký ức được gìn giữ và là cách thế hệ trẻ hôm nay dùng tri thức, công nghệ để tiếp nối hành trình tri ân ẢNH: THANH BẢO CUNG CẤP

Tại chương trình Talkshow "Thanh niên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp", chủ đề số 4 "Phục dựng ký ức - Lan tỏa lòng biết ơn" diễn ra sáng 17.11 trên các nền tảng của Báo Thanh Niên, nhóm sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM đã chia sẻ về hành trình đầy cảm xúc và nhiều ý nghĩa này.

Dùng kiến thức, công nghệ và cả trái tim để phục dựng di ảnh

Võ Thanh Bảo, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, cho biết công việc phục hồi di ảnh được các bạn thực hiện trong nhiều chiến dịch tình nguyện của trường.

Năm nay càng đặc biệt hơn khi trong khuôn khổ Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, các bạn có cơ hội đem sức trẻ ra với đặc khu Côn Đảo. "Nơi đây, nhiều anh hùng dân tộc đã nằm xuống để hy sinh bảo vệ Tổ quốc. Tụi mình nghĩ rằng không gì ý nghĩa hơn khi tại mảnh đất thiêng này, bằng chuyên môn ngành học của mình có thể gửi lại cho gia đình, người thân của các anh hùng liệt sĩ những tấm ảnh chân thật, gần gũi nhất về người cha, người chồng, người con mà sau hàng chục năm trời họ ngóng trông", Thanh Bảo bày tỏ.

Khi công nghệ được đặt vào một công việc gắn với ký ức và sự tri ân, yêu cầu đặt ra không chỉ là làm sao để bức ảnh rõ hơn, đẹp hơn, mà còn phải giữ được sự chân thực và thân thương của gương mặt mà gia đình luôn trân quý, chờ đợi. Đó cũng là thách thức không hề nhỏ đối với công việc phục dựng di ảnh.

Bảo kể khi tiếp nhận có những tấm ảnh đã phai màu, nhòe nét hoặc hư hỏng rất nhiều và không còn đủ chi tiết. Nếu chỉ dựa vào những đường nét đã mờ nhòe ấy sẽ không thể đảm bảo được việc phục dựng, đòi hỏi mỗi sinh viên phải dùng cảm xúc của mình cảm nhận, dùng trái tim của mình lắng nghe câu chuyện từ người thân để làm sao giữ nguyên được thần thái của di ảnh.

"Chính sự lắng nghe, cảm nhận nghiêm túc đó cùng mong muốn tạo nên cuộc gặp gỡ xúc động giữa người thân với các anh hùng, liệt sĩ đã giúp quá trình phục dựng di ảnh được thành công hơn", Bảo chia sẻ.

Thành đoàn TP.HCM và Hội Sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM trao di ảnh đã phục dựng cho thân nhân các anh hùng, liệt sĩ tại đặc khu Côn Đảo ẢNH: THANH BẢO CUNG CẤP

Quá trình này được thực hiện theo 4 bước. Nguyễn Văn Tuấn Trung, Phó chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, cho biết đầu tiên các bạn sẽ tiếp nhận ảnh nguyên trạng ban đầu cũng như thông tin từ gia đình về các đặc điểm trên khuôn mặt, trang phục…; sau đó các bạn đánh giá thực trạng của ảnh gốc về độ trầy xước, phai màu; tiếp đến sẽ sử dụng phần mềm chuyên dụng và AI để tiến hành phục dựng; và bước cuối cùng là đối chiếu lại với gia đình để đưa ra sản phẩm hoàn chỉnh.

Nghe có vẻ khá đơn giản nhưng quá trình phục dựng được mỗi bức di ảnh không hề dễ dàng. "Khi thực hiện công việc này, tụi mình phải phân biệt rõ đây là phục dựng chứ không phải sáng tác mới. Khó khăn cũng nằm ở đây, vì là sinh viên kiến trúc nên bạn nào cũng có cảm nhận nghệ thuật của riêng mình. Nhưng với công việc phục dựng thì không thể đưa cảm tác cá nhân vào; muốn vẽ cái gì, đưa nét nào vào cũng dựa trên phân tích rất kỹ từ ảnh gốc. Nếu những chi tiết đó trên ảnh gốc bị nhòe thì buộc phải phân tích theo những lời kể của gia đình. Đôi khi, tụi mình sử dụng một số kỹ thuật về giải phẫu hình học để tạo ra chi tiết thực sự phù hợp và giống với ảnh gốc nhất có thể", Bảo kể.

Lòng biết ơn gửi trao vào từng bức ảnh

Thời gian có thể làm phai màu một bức ảnh của các anh hùng, liệt sĩ, nhưng không thể làm phai đi tình cảm và lòng biết ơn của những người ở lại. Mỗi bức ảnh được phục dựng không đơn thuần là một sản phẩm của kỹ thuật. Đằng sau từng đường nét được tái hiện là một phần ký ức được gìn giữ, là cách thế hệ trẻ hôm nay dùng tri thức, công nghệ để tiếp nối hành trình tri ân.

Với Võ Lê Triệu Vĩ, Ủy viên Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, mỗi lần tham gia phục dựng di ảnh là một lần được nhắc nhớ về thời kỳ oanh liệt, can trường của thế hệ cha anh qua lời kể của những nhân chứng sống. Cũng từ đó, niềm tự hào dân tộc trong Vĩ càng được khơi dậy mạnh mẽ hơn.

"Đằng sau mỗi tấm ảnh tụi mình phục dựng là câu chuyện dài về cả cuộc đời của một con người đã dành tuổi xuân để cống hiến, hy sinh cho nền hòa bình, độc lập của dân tộc. Nên nhìn lại những bức ảnh đó, rất nhiều cảm xúc lắng đọng trong tim. Và với tụi mình, đây không chỉ là công việc, mà còn là lòng tri ân được gửi trao vào từng bức ảnh", Vĩ chia sẻ.

Từ phải sang: Tuấn Trung, Thanh Bảo và Triệu Vĩ tham gia chương trình Talkshow “Thanh niên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp” do T.Ư Đoàn và Báo Thanh Niên tổ chức ẢNH: LÊ THANH HẢI

Một công việc có thể bắt đầu từ vài thao tác kỹ thuật nhưng đã chạm đến những tình cảm rất sâu sắc. Điều mà mỗi gia đình, người thân của các anh hùng, liệt sĩ nhận lại còn nhiều hơn một tấm ảnh được phục dựng. Vì ở đó là hình ảnh một người thân đã đi qua chiến tranh, đã hy sinh vì Tổ quốc, nay có thể hiện diện rõ nét hơn trong không gian thân thương của gia đình.

Cũng chính vì thế, khoảnh khắc tận tay trao những bức di ảnh đến với thân nhân các anh hùng liệt sĩ trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Vĩ không thể nào quên khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng trên tấm di ảnh được mở xuống, nhìn thấy gương mặt người con trai ra đi theo tiếng gọi của Tổ quốc khi tuổi còn đôi mươi, đến nay mới trở về qua những đường nét rõ ràng hơn trên di ảnh, người mẹ tóc bạc òa khóc. "Tay bà run, giọng cũng run run vì nghẹn ngào: "Giống quá, giống quá", "Trời ơi, con tôi giờ mới gặp. Lâu lắm rồi, con ơi!". Khoảnh khắc đó tất cả tụi mình cũng khóc theo vì quá xúc động", Vĩ nhớ lại và bày tỏ thêm: "Đối với nhiều người, phục hồi một di ảnh đã cũ, mờ nhòa là bình thường. Nhưng với một người mẹ, người bà, người vợ mong thấy được hình ảnh của chồng, của con sau biết bao năm trời biền biệt là điều hạnh phúc và ý nghĩa không gì có thể diễn tả được".

Sau mỗi hành trình như vậy, Tuấn Trung cho rằng điều đọng lại trong mỗi bạn không chỉ là sự xúc động mà còn là lòng biết ơn, là sự thôi thúc phải học tập, rèn luyện và phấn đấu nhiều hơn nữa để dùng chính những gì các bạn học được đền đáp, tri ân thế hệ đi trước.

Có thể thấy điều đáng trân trọng là các bạn trẻ không chỉ làm rõ thêm một bức ảnh đã phai màu, mà còn đang góp phần làm rõ hơn trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với lịch sử, với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do và hòa bình của đất nước.

Một bức ảnh được phục hồi có thể là một việc làm nhỏ nhưng từ việc nhỏ ấy, một câu chuyện được kể lại, một ký ức được gìn giữ, và thế hệ trẻ có thêm cơ hội hiểu sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình.