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    Nơi có đa dạng chương trình học, tăng cường ứng dụng công nghệ

    Bích Thanh
    Bích Thanh
    Từ những lớp luyện thi đại học, Trung tâm Giáo dục Tri Thức NP từng bước mở rộng chương trình bồi dưỡng, kết hợp giảng dạy trực tuyến với học liệu số, hướng đến hỗ trợ học sinh củng cố kiến thức và phát triển năng lực.

    Khởi đầu từ năm 2018 với tên gọi Trung tâm Tri Thức NP, trung tâm tập trung tổ chức một số lớp luyện thi đại học môn vật lý và hóa học. Trong quá trình phát triển, Trung tâm NP mở rộng hoạt động sang bồi dưỡng văn hóa, luyện thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp THPT, đồng thời bổ sung các chương trình đáp ứng nhu cầu học tập khác nhau của học sinh.

    Nơi có đa dạng chương trình học, tăng cường ứng dụng công nghệ - Ảnh 1.

    Trung tâm Giáo dục Tri Thức NP đa dạng hoạt động giảng dạy ôn thi tuyển sinh lớp 10, tốt nghiệp THPT và các kỳ thi đánh giá năng lực

    ảnh: NP

    Với phương châm "Giáo dục bằng tâm huyết - Dẫn lối đến thành công", trung tâm xác định mục tiêu xây dựng môi trường học tập chú trọng kiến thức, kỹ năng và phẩm chất. Trong định hướng này, việc tôn trọng mỗi học sinh, khơi dậy niềm đam mê học tập và xây dựng cộng đồng học tập năng động, sáng tạo, nhân văn là những giá trị được NP đề cao.

    Mở rộng lựa chọn học tập cho học sinh

    Bên cạnh các lớp bồi dưỡng văn hóa và ôn tập cho những kỳ thi chuyển cấp, Trung tâm NP triển khai chương trình bồi dưỡng, luyện thi đánh giá năng lực và IELTS. Song song đó còn tổ chức bồi dưỡng môn khoa học tự nhiên cho học sinh các khối 6, 7, 8, 9 và bồi dưỡng học sinh giỏi bậc THCS, THPT.

    Nơi có đa dạng chương trình học, tăng cường ứng dụng công nghệ - Ảnh 2.

    Trung tâm Giáo dục Tri Thức NP có hướng phát triển kết hợp đa dạng chương trình với ứng dụng công nghệ

    ảnh: NP

    Việc phát triển nhiều chương trình cho thấy định hướng mở rộng hoạt động của NP, từ các lớp luyện thi ở một số môn học sang hỗ trợ học sinh ở nhiều cấp học và mục tiêu học tập. Trong đó, chương trình bồi dưỡng văn hóa gắn với nhu cầu củng cố kiến thức; các lớp luyện thi tập trung vào việc chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10, tốt nghiệp THPT, đánh giá năng lực hoặc IELTS.

    Học sinh cấp THCS có chương trình bồi dưỡng môn khoa học tự nhiên được triển khai từ lớp 6 đến lớp 9. Cùng với đó, các lớp bồi dưỡng học sinh giỏi ở bậc THCS và THPT là một nội dung trong hệ thống chương trình của trung tâm, hướng đến nhu cầu học tập nâng cao.

    Trung tâm Giáo dục Tri Thức NP đặt mục tiêu tạo dựng nền tảng vững chắc cho tương lai của người học. Theo định hướng được trung tâm công bố, quá trình học tập cần gắn với sự phát triển toàn diện, đồng thời tạo môi trường để học sinh cảm thấy được tôn trọng và có thêm động lực tiếp cận tri thức.

    Kết nối lớp học với thư viện bài giảng số

    Ứng dụng công nghệ là một trong những nội dung được Trung tâm Giáo dục Tri Thức NP chú trọng. Trung tâm giới thiệu hình thức lớp học trực tuyến có giáo viên giảng dạy trực tiếp, bảo đảm tương tác hai chiều giữa giáo viên và học sinh.

    Ở mô hình này, học sinh có thể theo dõi bài giảng và trao đổi với giáo viên trong quá trình học. Hoạt động giảng dạy còn được hỗ trợ bằng hệ thống quản lý học tập và tài liệu số hóa, giúp người học thuận tiện truy cập nội dung phục vụ việc học.

    Một điểm đáng chú ý là các bài giảng được ghi hình để học sinh có thể xem lại. Đây cũng là cơ sở để NP xây dựng thư viện bài giảng, được trung tâm giới thiệu với tên gọi thư viện bài giảng "vàng".

    Nơi có đa dạng chương trình học, tăng cường ứng dụng công nghệ - Ảnh 3.

    Giáo viên và học sinh Trung tâm Giáo dục Tri Thức NP hào hứng trong từng tiết học

    ảnh: NP

    Theo tài liệu của Trung tâm NP, các bài giảng được lưu trữ theo chủ đề và cấp độ, có video và âm thanh rõ nét. Học sinh truy cập thông qua cổng thông tin đồng thời có thể tải về để học khi không có kết nối internet. Mỗi bài giảng còn được bổ sung tài liệu và bài tập đi kèm.

    Cách tổ chức học liệu này tạo điều kiện để học sinh xem lại phần kiến thức cần ôn tập và tiếp tục làm bài tập sau giờ học. Việc sắp xếp theo chủ đề, cấp độ cũng giúp người học tìm kiếm nội dung phù hợp với nhu cầu của mình.

    Cùng với phát triển chương trình và học liệu số, Trung tâm NP sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, hoàn thiện cơ sở vật chất và hệ thống làm việc, đáp ứng sự tin tưởng của phụ huynh, học sinh.

    Từ nền tảng những lớp luyện thi ban đầu, Trung tâm Giáo dục Tri Thức NP đang theo đuổi hướng phát triển kết hợp đa dạng chương trình với ứng dụng công nghệ. Mục tiêu được trung tâm đặt ra là xây dựng môi trường học tập chất lượng, nuôi dưỡng niềm yêu thích học tập và đồng hành cùng học sinh trong quá trình tích lũy kiến thức, kỹ năng.

    Trung tâm Giáo dục Tri Thức NP

    Số 7 Đường số 2 Cư xá Đô Thành, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

    Đăng ký từ 9 giờ đến 21 giờ hằng ngày

    ĐT: 090.6969.028 - 097.6969.028

    Facebook: https://www.facebook.com/TrungtamTriThucNP

    Zalo: https://zalo.me/TriThucNP

    Website: TriThucNP.com

    Email: TrungtamTriThucNP@gmail.com

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