Nơi công bố phương án tuyển sinh lớp 10, nơi chờ quy định mới

Đến ngày 9.11, có 4 địa phương đã công bố phương án hoặc chủ trương cụ thể về phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2027 - 2028, gồm: thành phố Huế, An Giang, Lâm Đồng và Cà Mau. Các địa phương này định hướng xét tuyển đối với phần lớn trường THPT công lập.

Ngoài ra, TP.HCM đang nghiên cứu phương án kết hợp linh hoạt thi tuyển và xét tuyển, dự kiến mở rộng xét tuyển tại một số trường có điều kiện đặc thù. Tuy nhiên, thành phố chưa công bố phương án chi tiết.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 ẢNH: TUẤN MINH

Tại Hà Nội, đại diện Sở GD-ĐT cho biết, sau khi Bộ GD-ĐT chính thức ban hành Thông tư về Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp bậc phổ thông, sở sẽ xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10, trình UBND thành phố phê duyệt.

Trước đó, ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi - Kiểm định chất lượng (Sở GD-ĐT Hà Nội), cũng chia sẻ: Hà Nội đang nghiên cứu một lộ trình đổi mới tuyển sinh vào lớp 10 theo hướng thận trọng, từng bước.

Trong năm học 2026 - 2027, thành phố dự kiến khảo sát, đánh giá ở một số khối lớp, môn học theo hướng thực hiện thống nhất trên toàn thành phố; qua đó, từng bước hình thành mặt bằng đánh giá chung, bảo đảm tính khách quan, công bằng và xuyên suốt.

Trên cơ sở lộ trình này, trong tương lai, Hà Nội có thể tính đến phương án tuyển sinh vào lớp 10 dựa trên kết quả học tập, rèn luyện của học sinh ở cấp trung học cơ sở. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là kết quả đánh giá phải chính xác, khách quan và có độ tin cậy cao.

3 phương thức tuyển sinh vào lớp 10

Trước đó, ngày 23.10, Bộ GD-ĐT công bố dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông để lấy ý kiến.

Dự thảo đề xuất 3 phương thức tuyển sinh vào lớp 10: xét tuyển, thi tuyển và kết hợp thi tuyển với xét tuyển. Nếu tổ chức thi, thí sinh dự thi 2 môn toán và ngữ văn. Phương thức thi tuyển hoặc kết hợp được xác định căn cứ số lượng học sinh đăng ký, chỉ tiêu, khả năng tiếp nhận của trường và điều kiện thực tế địa phương. Kế hoạch phải được UBND cấp tỉnh phê duyệt.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD-ĐT), cho biết, việc lựa chọn phương thức nào, các địa phương cần được cân nhắc trên cơ sở điều kiện thực tế, bảo đảm giảm áp lực cho học sinh.

Theo ông Tài, trong 1 năm qua, tỷ lệ học sinh sau lớp 9 được vào học lớp 10 đã tăng từ 75% lên trên 80%. Một số tỉnh đạt tỷ lệ 95%, thậm chí 97%.

"Tỷ lệ học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh để được vào THPT sẽ còn rất ít. Nhiều địa phương có thể thực hiện phương thức xét tuyển học bạ mà không cần thi tuyển", ông Tài nhận định.

Lý giải đề xuất chỉ thi 2 môn vào lớp 10, ông Tài cho biết, số học sinh phải tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 được dự báo sẽ giảm, nhiều tỉnh có thể không cần tổ chức thi tuyển.

Bên cạnh đó, việc giảm môn thi nhằm thực hiện định hướng không sử dụng các kỳ thi để hạn chế cơ hội học tập, đồng thời giảm tối đa áp lực thi cử đối với học sinh.

Ông Tài nhấn mạnh, giảm số môn thi còn nhằm khuyến khích học sinh học tập toàn diện, thay vì tập trung vào một số môn chỉ để phục vụ kỳ thi tuyển sinh.

"Kỳ thi chỉ là thời điểm áp dụng trong một số tình huống bắt buộc nhằm tuyển sinh đúng đối tượng", ông Tài nói.

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, mục tiêu của việc giảm môn thi không chỉ là giảm áp lực thi cử mà còn tránh tình trạng học sinh bị định hướng lựa chọn ngành nghề theo các môn thi thay vì được phát triển và khám phá năng lực bản thân trong suốt quá trình học tập.