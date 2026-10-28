Bộ GD-ĐT: Nhiều địa phương có thể không cần thi vào lớp 10

Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD-ĐT), cho biết, dự thảo thông tư quy định về quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông đang được bộ này xây dựng trên tinh thần bảo đảm quyền học tập của trẻ em trong độ tuổi, thực hiện giáo dục bắt buộc ở cấp tiểu học, THCS và hướng tới phổ cập giáo dục THPT theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị.

Ngay từ tên gọi "tiếp nhận học sinh đầu cấp", dự thảo đã thể hiện định hướng các cơ sở giáo dục chuẩn bị điều kiện để đón nhận học sinh, thay vì tạo thêm áp lực từ các kỳ thi.

Nhiều địa phương có thể không cần thi vào lớp 10 ATNH: TUẤN MINH

Để thực hiện mục tiêu này, các địa phương phải chủ động thống kê số trẻ trong độ tuổi, dự báo nhu cầu trường lớp, chuẩn bị cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên.

Đối với tuyển sinh lớp 10, ông Tài cho biết trong một năm qua, tỷ lệ học sinh sau lớp 9 được vào học lớp 10 đã tăng từ 75% lên trên 80%. Một số tỉnh đạt tỷ lệ 95%, thậm chí 97%.

Theo ông, tỷ lệ này sẽ tiếp tục tăng khi các địa phương thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục THPT.

"Tỷ lệ học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh để được vào THPT sẽ còn rất ít. Nhiều địa phương có thể thực hiện phương thức xét tuyển học bạ mà không cần thi tuyển", ông Tài nhận định.

Vì sao đề xuất chỉ thi toán và ngữ văn?

Với những địa phương vẫn phải tổ chức thi tuyển sinh lớp 10, dự thảo đề xuất giảm số môn thi xuống còn 2 môn toán và ngữ văn.

Lý giải đề xuất này, ông Tài cho biết số học sinh phải tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 được dự báo sẽ giảm, nhiều tỉnh có thể không cần tổ chức thi tuyển.

Bên cạnh đó, việc giảm môn thi nhằm thực hiện định hướng không sử dụng các kỳ thi để hạn chế cơ hội học tập, đồng thời giảm tối đa áp lực thi cử đối với học sinh.

Theo dự thảo, các địa phương có thể lựa chọn một trong ba phương thức tuyển sinh: xét tuyển, kết hợp thi tuyển với xét tuyển hoặc thi tuyển. Việc lựa chọn phương thức nào cần được cân nhắc trên cơ sở điều kiện thực tế, bảo đảm giảm áp lực cho học sinh.

Ông Tài nhấn mạnh, giảm số môn thi còn nhằm khuyến khích học sinh học tập toàn diện, thay vì tập trung vào một số môn chỉ để phục vụ kỳ thi tuyển sinh.

"Kỳ thi chỉ là thời điểm áp dụng trong một số tình huống bắt buộc nhằm tuyển sinh đúng đối tượng", ông Tài nói.

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, mục tiêu của việc giảm môn thi không chỉ là giảm áp lực thi cử mà còn tránh tình trạng học sinh bị định hướng lựa chọn ngành nghề theo các môn thi, thay vì được phát triển và khám phá năng lực bản thân trong suốt quá trình học tập.