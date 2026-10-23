Chỉ thi toán, ngữ văn vào lớp 10: Bộ GD-ĐT lý giải ra sao?

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp với lý giải đổi mới cách tiếp cận từ "tuyển sinh" sang "tiếp nhận học sinh đầu cấp", mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với lớp 1, lớp 6 và lớp 10.

Giảm thi vào lớp 10 khi chưa cần thiết

Đối với kỳ thi vào lớp 10, dự thảo quy định chỉ thi 2 môn toán và ngữ văn, nhằm giảm áp lực thi cử, tạo sự ổn định để học sinh chủ động học tập và giảm nguồn lực tổ chức kỳ thi.

Nội dung thi tuyển không vượt quá yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở.

Bộ GD-ĐT dự kiến chỉ thi toán, ngữ văn vào lớp 10 ẢNH: TUẤN MINH

Dự thảo vẫn giữ các phương thức hiện hành nhưng định hướng giảm tổ chức thi tuyển khi chưa thực sự cần thiết.

"Sở GD-ĐT căn cứ quy mô học sinh, nhu cầu học tập, khả năng tiếp nhận của các cơ sở giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, mạng lưới trường lớp và điều kiện thực tế của địa phương, quyết định phương thức tiếp nhận học sinh vào lớp 10 đối với từng cơ sở giáo dục hoặc nhóm cơ sở giáo dục trên địa bàn", dự thảo nêu.

Đối với việc tiếp nhận vào trường THPT chuyên, học sinh phải thi các môn thi chung và 1 môn thi chuyên. Mỗi môn chuyên có 1 đề thi riêng theo chương trình môn học cấp trung học cơ sở, nội dung thi bảo đảm tuyển chọn được học sinh có năng khiếu về môn chuyên đó.

Dự thảo thông tư nêu rõ các đối tượng thuộc diện chính sách được tuyển thẳng, ưu tiên, khuyến khích. Đồng thời giao quyền cho địa phương căn cứ điều kiện thực tế và các quy định pháp luật để xác định đối tượng tuyển thẳng bảo đảm nguyên tắc và mục tiêu tiếp nhận học sinh đầu cấp.

Lớp 1, lớp 6 tuyển sinh ra sao?

Theo Bộ GD-ĐT, "tiếp nhận học sinh đầu cấp" được đặt trên cơ sở địa bàn, đối tượng, điều kiện và khả năng tiếp nhận đã được xác định, trong đó trách nhiệm của hệ thống giáo dục là chủ động bố trí chỗ học phù hợp cho học sinh.

Do đó, dự thảo quy định không thực hiện kiểm tra, đánh giá, phân loại hoặc tuyển chọn trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào để làm căn cứ tiếp nhận trẻ em vào lớp.

Vì vậy, đối với lớp 1, không thực hiện kiểm tra, đánh giá, phân loại hoặc tuyển chọn.

Đối với lớp 6, không phân loại, tuyển chọn, trừ trường hợp cơ sở giáo dục được cấp có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, học sinh có thành tích nổi bật để phục vụ mục tiêu phát triển giáo dục mũi nhọn của địa phương thì được tiếp nhận bằng phương thức xét tuyển theo quy định.

Một điểm mới đáng chú ý là dự thảo không chỉ quy định việc học sinh đăng ký và được tiếp nhận, mà còn quy định cơ chế phân bổ, điều phối học sinh giữa các trường, điểm trường, phân hiệu khi cần thiết.

Việc bố trí học sinh căn cứ vào nhu cầu, địa bàn cư trú, quy mô, khả năng tiếp nhận, cơ sở vật chất, đội ngũ, khoảng cách và điều kiện đi lại. Khi một cơ sở vượt khả năng tiếp nhận, phải chủ động có phương án điều phối phù hợp. Việc phân bổ, điều phối không được sử dụng để tuyển chọn hoặc loại học sinh đã đủ điều kiện tiếp nhận.

Theo Bộ GD-ĐT, cách tiếp cận này cũng làm thay đổi phương thức quản lý địa phương phải chủ động dự báo nhu cầu, xác định khả năng tiếp nhận, chuẩn bị các điều kiện và có phương án điều phối khi cần thiết, thay vì để tình trạng thiếu chỗ học phát sinh rồi mới xử lý.