Tuổi trẻ Quảng Ninh tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh trao tặng các bức ảnh phục dựng chân dung liệt sĩ cho thân nhân nhiều gia đình trên địa bàn các phường Đông Mai, Đông Triều và Cao Xanh. Đây là hoạt động thuộc Dự án "Phục dựng 1.000 bức ảnh Thời hoa lửa".

Hơn 14.000 câu chuyện lịch sử được số hóa

Trong đợt này, ảnh chân dung phục dựng được trao tặng gia đình các liệt sĩ Trần Quốc Toản, Trần Văn Nam (P.Đông Mai); Phạm Xuân Hòa, Bùi Văn Yên, Lê Thị Cận, Nguyễn Văn Thử (P.Đông Triều); Khương Viết Đức và Lê Thanh Hồng (P.Cao Xanh).

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh trao tặng bức ảnh phục dựng tới gia đình liệt sĩ Lê Thanh Hồng (P.Cao Xanh) ẢNH: N.D

Theo Tỉnh đoàn Quảng Ninh, nhiều gia đình chỉ còn lưu giữ những bức ảnh nhỏ, đã phai màu hoặc hư hỏng sau nhiều năm. Việc phục dựng bằng công nghệ giúp tái hiện rõ hơn chân dung các liệt sĩ, đồng thời lưu giữ hình ảnh dưới dạng số để bảo quản lâu dài.

Dự án "Phục dựng 1.000 bức ảnh Thời hoa lửa" do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh phối hợp Công ty CP Tập đoàn NBG thực hiện, với tổng kinh phí 1,5 tỉ đồng. Ngoài phục dựng ảnh, dự án còn số hóa tư liệu về các cuộc kháng chiến, hình ảnh Anh hùng liệt sĩ, thương binh, cựu chiến binh và người có công với cách mạng.

Giây phút bức ảnh được mở ra cũng là lúc những cảm xúc được kìm nén bấy lâu như vỡ òa. Ông Trần Văn Từng, em trai liệt sĩ Trần Văn Nam (P.Đông Mai) xúc động: "Gia đình được nhận hình ảnh phục dựng của người anh trai với diện mạo rõ nét hơn, như được trả lại nguyên vẹn thời gian, bao ký ức, kỷ niệm trong tôi với người thân lại ùa về".

Hoạt động được triển khai theo Đề án số 20 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc Đoàn Thanh niên tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử với chủ đề "Câu chuyện thời hoa lửa".

Các câu chuyện lịch sử được số hóa để người trẻ tiếp cận, tìm hiểu lịch sử hào hùng của đất nước ẢNH: N.T

Anh Nguyễn Đình Đàn, Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh, cho biết các hoạt động tri ân không chỉ được tổ chức trong dịp 27.7 mà còn trở thành việc làm thường xuyên của mỗi đoàn viên, thanh niên.

"Đối với tuổi trẻ, tri ân không chỉ là những hoạt động trong tháng 7 mà phải được thể hiện bằng hành động cụ thể hằng ngày. Việc ghi nhớ công lao, sự hy sinh của các thế hệ đi trước chính là động lực để mỗi đoàn viên, thanh niên không ngừng học tập, rèn luyện, tiên phong trong lao động, sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ, đóng góp vào sự phát triển của quê hương Quảng Ninh và đất nước", anh Đàn chia sẻ.

Cùng với dự án phục dựng ảnh liệt sĩ, tuổi trẻ Quảng Ninh triển khai nhiều hoạt động tri ân nhân dịp 27.7. Đến nay, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đã sưu tầm, số hóa và đăng tải hơn 14.000 câu chuyện lịch sử trên các nền tảng số.

100% Đoàn Thanh niên cấp xã tổ chức chương trình "Tiếp lửa truyền thống", kết hợp tuyên truyền lịch sử địa phương, giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu niên.

Các cấp bộ Đoàn cũng tham gia Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Vũ Văn Hiếu; đồng thời duy trì hoạt động thăm hỏi gia đình chính sách, chỉnh trang nghĩa trang và các công trình ghi công liệt sĩ.

Đồng loạt thắp nến tri ân tại các nghĩa trang

Tối 26.7, lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ được tổ chức đồng loạt tại tất cả nghĩa trang, đài tưởng niệm và phần mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng lãnh đạo Tỉnh đoàn Quảng Ninh thắp nến tri ân Anh hùng liệt sĩ ẢNH: NGỌC ANH

Tại Nghĩa trang liệt sĩ P.Hà Tu, đông đảo cán bộ, đoàn viên, lực lượng vũ trang và người dân đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Hàng trăm ngọn nến được thắp sáng trên từng phần mộ, thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, toàn tỉnh hiện có 22 nghĩa trang liệt sĩ với 3.736 phần mộ và 135 nhà bia ghi tên liệt sĩ. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, tu bổ và nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành trong năm 2027.

Song song với công tác tri ân, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục ưu tiên chăm lo người có công. Giai đoạn 2024 - 2025, tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho 862 hộ gia đình người có công với mức hỗ trợ 80 triệu đồng đối với nhà xây mới và 40 triệu đồng đối với nhà sửa chữa, cao hơn mức hỗ trợ của trung ương.

Năm 2026, tỉnh tiếp tục hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Quảng Ninh hiện có hơn 48.000 người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và đối tượng thờ cúng liệt sĩ được hưởng chính sách ưu đãi. Địa phương cho biết sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ chế độ của trung ương, đồng thời duy trì các chính sách đặc thù nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người có công.