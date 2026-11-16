Có những bức ảnh đã phai màu theo năm tháng, những gương mặt dần nhòe đi bởi thời gian. Nhưng với mỗi gia đình, đó không chỉ là một tấm hình cũ, mà còn là kỷ vật vô giá lưu giữ hình bóng người thân, những câu chuyện về một thời đã qua và cả những hy sinh không thể nào quên.

Trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh tại đặc khu Côn Đảo, nhóm sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM đã lựa chọn một cách làm thật đặc biệt để thể hiện lòng biết ơn: ứng dụng công nghệ, phát huy kỹ năng nhiếp ảnh cùng sự tận tâm của người trẻ để phục dựng những bức ảnh của người có công với cách mạng, thương binh, liệt sĩ và các gia đình chính sách.

Chương trình Talkshow "Thanh niên Việt Nam – Những câu chuyện đẹp", chủ đề số 4 "Phục dựng ký ức – Lan tỏa lòng biết ơn" sẽ diễn ra vào 10 giờ sáng 17.11 trên các nền tảng của Báo Thanh Niên

Đó là hành trình người trẻ kiên nhẫn tìm lại từng đường nét, khôi phục những chi tiết đã phai mờ, trân trọng từng gương mặt và nỗ lực giữ gìn sự chân thực của mỗi bức ảnh. Bởi phía sau mỗi di ảnh không đơn thuần là một sản phẩm kỹ thuật, mà là một con người, một cuộc đời, một câu chuyện lịch sử và tình cảm thiêng liêng mà gia đình luôn nâng niu.

Trong chương trình Talkshow "Thanh niên Việt Nam – Những câu chuyện đẹp", chủ đề số 4 "Phục dựng ký ức – Lan tỏa lòng biết ơn" diễn ra vào 10 giờ sáng 17.11 trên các nền tảng của Báo Thanh Niên, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và lắng nghe câu chuyện từ 3 sinh viên, đó là:

1. Võ Thanh Bảo, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM.

2. Nguyễn Văn Tuấn Trung, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM.

3. Võ Lê Triệu Vĩ, Ủy viên Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM.

Khán giả sẽ được nghe cách các bạn trẻ vận dụng công nghệ và kỹ năng nhiếp ảnh vào công việc phục dựng di ảnh; những khó khăn, thử thách khi tái hiện những gương mặt đã bị thời gian làm phai mờ; sự cẩn trọng và trách nhiệm để mỗi bức ảnh sau khi phục hồi vẫn giữ được nét chân thực; đặc biệt là những khoảnh khắc xúc động khi trao lại những bức ảnh cho các gia đình.

Cách làm ấy cũng mở ra những suy ngẫm về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ ký ức lịch sử, tiếp nối truyền thống và lan tỏa lòng biết ơn. Bởi tri ân không chỉ là nhớ về quá khứ, mà còn là hành động thiết thực của hôm nay: biết trân trọng những giá trị được trao truyền, chủ động gìn giữ ký ức và dùng chính tri thức, chuyên môn của mình để phụng sự cộng đồng.

Một bức ảnh được phục dựng có thể là một việc làm nhỏ, nhưng ý nghĩa mà nó mang lại có thể được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Một câu chuyện được kể lại có thể giúp người trẻ hiểu hơn về lịch sử; một nghĩa cử chân thành có thể khơi dậy thêm nhiều hành động đẹp trong cộng đồng.

Hãy cùng đón xem và lắng nghe câu chuyện của những người trẻ đang dùng công nghệ bằng trái tim, dùng tri thức và kỹ năng để gìn giữ ký ức, lan tỏa lòng biết ơn và viết tiếp những câu chuyện đẹp của tuổi thanh xuân.