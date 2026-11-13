Những người thầy không mệt mỏi và hành trình trao truyền tri thức đặc biệt

Trước thềm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, câu chuyện về những người thầy đặc biệt ấy được Phan Trung Hải, Bí thư Chi đoàn Khu phố 28 (P.Phú Thuận, TP.HCM), Chủ nhiệm lớp học Ươm mầm trí tuệ; Lê Tấn Phát, giáo viên Trường trung học Thực hành, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, người gắn bó với hoạt động tình nguyện giảng dạy và các lớp học dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; và Lê Phạm Hoàng Phát, thành viên gắn bó với chương trình Gia sư áo xanh từ những năm tháng sinh viên, đến nay đã hơn 8 năm (hiện công tác tại Công ty TNHH Trần Châu Phú Mỹ), mang đến chương trình talkshow "Thanh niên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp" số thứ 3 với chủ đề "Sau mỗi giờ lên lớp - một hành trình cho đi" vào sáng 12.11.

Chương trình talkshow "Thanh niên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp" do T.Ư Đoàn và Báo Thanh Niên tổ chức ẢNH: LÊ THANH HẢI

Động lực từ những mảnh đời khó khăn

Mỗi hành trình đẹp đều có một điểm bắt đầu. Có người đến với lớp học tình thương từ nỗi trăn trở trước hoàn cảnh của trẻ em. Có người bắt đầu từ mong muốn vận dụng kiến thức mình học vào việc có ích. Cũng có người ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là tham gia một hoạt động tình nguyện, nhưng rồi lại gắn bó suốt nhiều năm.

Hải đã có hơn 9 năm gắn bó với lớp học tình thương tại P.Phú Thuận, và hiện tiếp tục với lớp học Ươm mầm trí tuệ. Trong suốt hành trình ấy, Hải đúc kết lại trong hai chữ "bền bỉ". "Chính sự bền bỉ đã giúp mình gắn bó với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đến tận bây giờ. Và luôn nỗ lực mỗi ngày để làm được nhiều điều có ích cho cộng đồng", Hải bộc bạch.

Với Phan Trung Hải, khi nào còn khoác trên mình màu áo xanh thanh niên là vẫn còn đồng hành cùng các lớp học tình thương, và còn cống hiến ẢNH: LÊ THANH HẢI

Với Hải, là thanh niên thì phải làm điều gì đó đóng góp cho xã hội, cho địa bàn nơi mình sinh sống. Khi tiếp xúc nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện đến trường, Hải biết rằng đối tượng mình cần hỗ trợ là ở đó.

Lê Tấn Phát thì đam mê nghề giáo từ nhỏ và đã lựa chọn học ngành sư phạm ngữ văn. Tuy nhiên, từ việc yêu thích nghề giáo đến quyết định dành thời gian dạy học miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là bước chuyển rất đáng trân quý của Tấn Phát.

Phát đến với lớp học Gia sư áo xanh từ thời điểm dịch Covid-19 và đồng hành đến nay với mô hình lớp học Ánh sáng xanh dành cho con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại P.Khánh Hội.

Từ Gia sư áo xanh chỉ dạy trong mỗi dịp hè, Phát duy trì thành lớp học Ánh sáng xanh và dạy quanh năm cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Hành trình này được Tấn Phát gói gọn trong hai chữ "kiên nhẫn". Bởi với Tấn Phát, nhờ sự kiên nhẫn nên dù có khó khăn nào cũng sẽ cố gắng vượt qua, không cho phép mình bỏ cuộc.

Lê Tấn Phát khẳng định hành trình đồng hành cùng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ không dừng lại vì ngọn lửa tình nguyện luôn cháy trong lòng ẢNH: LÊ THANH HẢI

Còn Hoàng Phát đến với lớp học Gia sư áo xanh với xuất phát điểm ban đầu chỉ là những ngày hè rảnh rỗi chưa biết làm gì. Sau khi tham gia, những mảnh đời, hoàn cảnh của mỗi em nhỏ ở lớp học đã níu bước chân và trái tim của một người trẻ như Hoàng Phát ở lại để đồng hành cùng hành trình trưởng thành của các em.

“Ngay từ ngày đầu mình đến lớp, lúc đó mới chỉ là sinh viên năm nhất nhưng các bé đã chạy ra chào đón và gọi “Thầy ơi, thầy dạy môn gì cho con vậy?”, “Thầy ơi, hôm nay con được học môn gì?”, tự dưng mình xúc động. Ngay những khoảnh khắc đó, mình nhận rằng bản thân may mắn hơn rất nhiều so với các em bé ở đây. Hơn nữa, nhìn các em, mình có sự kết nối rất thân thương vì ba mình cũng là người mồ côi cả ba lẫn mẹ”, Hoàng Phát kể.

Những giờ học đặc biệt

Điểm khởi đầu hành trình gắn bó với những giờ dạy thiện nguyện của Hoàng Phát có khác so với Hải và Tấn Phát, nhưng điểm chung rất đáng quý của các bạn trẻ này chính là: đã đến rồi thì sẽ không bao giờ rời đi. Có bạn 8 năm, có bạn đã gần 10 năm gắn bó và sẽ không dừng lại trên hành trình chắp cánh ước mơ cho các em nhỏ kém may mắn.

Hành trình ấy cũng không hề dễ dàng, nhất là khi mỗi bạn đều đã có công việc khác. Để duy trì lớp học Ánh sáng xanh, mỗi ngày, sau khi kết thúc giờ dạy tại Trường trung học Thực hành lúc 17 giờ, Tấn Phát thường ăn vội rồi bắt xe ôm đến lớp học để kịp giờ dạy các em. "Có những hôm trời mưa lớn, khu vực chỗ lớp học thường xuyên ngập nước, cả thầy và trò đều phải lội nước đến lớp. Nhưng không một ai bỏ cuộc. Nhìn các em vượt mưa đến học, là một người thầy, mình không có lý do gì để nản lòng", Tấn Phát kể.

Không những thế, đặc điểm chung của các lớp học tình thương, thiện nguyện là học sinh ở nhiều độ tuổi khác nhau, khả năng tiếp thu cũng không đồng đều. Người đứng lớp không chỉ cần kiến thức, mà còn phải tìm cách để mỗi em đều có thể tiếp cận bài học theo khả năng của mình.

Lê Phạm Hoàng Phát cho biết tình thương của mình đã đặt hết ở các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: LÊ THANH HẢI

Điều đặc biệt ở những lớp học này là các bạn không chỉ dạy kiến thức, con chữ mà còn chú trọng kỹ năng mềm và phát triển năng khiếu của từng em.

Với Hải, tại lớp học tình thương của mình, khi phát hiện từng em có những năng khiếu riêng, ngoài dạy chữ, Hải còn thành lập câu lạc bộ võ thuật, phối hợp với nhiều đơn vị để dạy võ cho các em. Với những em có năng khiếu nghệ thuật, Hải kết nối để các em được học piano, học vẽ...

Trong đó có 2 chị em theo cha mẹ từ quê lên thành phố mưu sinh, đến xin vào lớp học tình thương của Hải khi chị học lớp 4, em lớp 2. Sau này, phát hiện 2 chị em có năng khiếu về võ thuật, Hải phối hợp Đoàn phường và các tổ chức xin hỗ trợ vé xe buýt để các em đi học võ mỗi ngày. Đến bây giờ, các em trở thành vận động viên võ thuật của thành phố và đạt được nhiều quả ngọt cho hành trình nỗ lực bền bỉ.

Nhìn lại hành trình đồng hành cùng các em nhỏ, Hoàng Phát không thể nào quên những em dù đã qua độ tuổi tiểu học nhưng vẫn chưa biết chữ; khi hỏi về ước mơ, các em cũng nói rất ngây ngô: muốn làm phụ hồ, cắt tóc…

Các em nhìn cuộc sống xung quanh của mình như thế nào thì ước mơ cũng như vậy. Chính điều đó làm Hoàng Phát rất trăn trở và chạnh lòng. Vậy nên trong quá trình đồng hành, Phát không chỉ dạy các em về kiến thức, về các phép toán mà còn tổ chức đưa các em đi tham quan, đến những trường đại học… Từ đó thế giới quan của các em thay đổi, ước mơ cũng không còn gói gọn trong những khu trọ nhỏ chật chội của gia đình.

"Sau này, có em gọi điện báo cho mình đã đậu vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM để thực hiện ước mơ làm nghề giáo truyền dạy tri thức. Khoảnh khắc ấy, hạnh phúc không thể nói được bằng lời", Hoàng Phát nhớ lại.

Hành trình miệt mài ấy đã đi cùng Hoàng Phát, Hải và Tấn Phát suốt thanh xuân, nhưng khi được hỏi: "Có bao giờ nghĩ đến việc sẽ dừng lại?", Tấn Phát khẳng định: "Mình sẽ không dừng lại vì ngọn lửa tình nguyện luôn cháy trong lòng. Chỉ mong rằng chương trình Gia sư áo xanh sẽ đi về với các tỉnh vùng sâu, vùng xa, khi ấy mình cũng sẽ tiếp tục đồng hành".

Hải cũng tâm huyết bày tỏ: "Với mình đã làm thì chưa bao giờ nghĩ sẽ dừng lại, cũng chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Khi nào còn khoác trên mình màu áo xanh thanh niên là vẫn còn đồng hành cùng các lớp học tình thương, và còn cống hiến".

Hoàng Phát thì gãy gọn: "Không dừng lại được, vì tình thương của mình đã đặt hết ở nơi đó, đặt hết ở các em có hoàn cảnh khó khăn".