Talkshow trực tuyến: Đi thi không đơn độc - thí sinh cần biết trước ngày thi

Đây không chỉ là kỳ thi đánh dấu chặng đường 12 năm đèn sách mà còn là bước ngoặt mở ra những cơ hội học tập, nghề nghiệp và tương lai phía trước.

Tuy nhiên, càng gần ngày thi, áp lực càng gia tăng. Nhiều học sinh phải đối mặt với những lo lắng về kiến thức, tâm lý, sức khỏe, những tình huống phát sinh trong ngày thi và cả những băn khoăn về định hướng tương lai sau khi hoàn thành kỳ thi.

Sinh viên tình nguyện TP.HCM sẵn sàng hỗ trợ thi sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: T.N

Các đội hình xe máy cũng sẵn sàng hỗ trợ thí sinh ẢNH: C.T.V

Hiểu được những trăn trở đó, Chương trình Tiếp sức mùa thi 2026 tổ chức Talkshow trực tuyến với chủ đề: "Đi thi không đơn độc – thí sinh cần biết trước ngày thi".

Đây là diễn đàn đặc biệt dành cho học sinh, phụ huynh, nơi các chuyên gia, đơn vị đồng hành và những người trực tiếp tham gia công tác Tiếp sức mùa thi sẽ cùng chia sẻ những thông tin thiết thực nhất trước kỳ thi.

Thông qua chương trình, các bạn học sinh sẽ được cập nhật đầy đủ về hệ thống hỗ trợ thí sinh trong mùa thi năm nay; những lưu ý quan trọng về sức khỏe và tâm lý; cách chuẩn bị để có trạng thái tốt nhất trước khi bước vào phòng thi; cũng như những kinh nghiệm giúp xử lý các tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong những ngày thi căng thẳng.

ẢNH: C.T.V

Những ngày trời mưa, thí sinh cũng được các sinh viên tình nguyện hỗ trợ che mưa ở cổng trường ẢNH: C.T.V

Đặc biệt, chương trình sẽ giúp phụ huynh hiểu rõ hơn cách đồng hành cùng con em mình trong giai đoạn nước rút, tránh vô tình tạo thêm áp lực và trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng cho các em.

Tham dự chương trình có các khách mời đặc biệt:

Anh Phạm Trường Sinh, Trưởng Phòng Hỗ trợ đời sống, Nhà Văn hóa sinh viên TP.HCM; Phó trưởng ban Chương trình Tiếp sức mùa thi 2026 tại TP.HCM. Anh là người trực tiếp tham gia điều phối các hoạt động hỗ trợ thí sinh, anh sẽ mang đến những thông tin mới nhất về công tác Tiếp sức mùa thi năm nay, các hình thức hỗ trợ tại điểm thi, lực lượng tình nguyện viên và những giải pháp hỗ trợ khẩn cấp dành cho thí sinh.

Ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại Tập đoàn Thiên Long, với vai trò là đơn vị đồng hành cùng chương trình trong nhiều năm qua, ông sẽ chia sẻ về những hoạt động tiếp sức thiết thực dành cho thí sinh, đồng thời gửi đến các bạn học sinh những thông điệp tích cực để tự tin bước vào kỳ thi quan trọng.

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, Chuyên gia tâm lý, diễn giả giáo dục được đông đảo học sinh, phụ huynh và giáo viên yêu mến. Những chia sẻ của thầy sẽ giúp học sinh hiểu rõ nguyên nhân của áp lực thi cử, cách kiểm soát căng thẳng, vượt qua nỗi sợ trước kỳ thi và duy trì trạng thái tâm lý tốt nhất để phát huy năng lực trong phòng thi.

Thạc sĩ, bác sĩ Hồ Ngọc Lợi, Giảng viên, Bí thư Đoàn Trường Y (Đại học Y Dược TP.HCM). Không chỉ là một bác sĩ trẻ giàu kinh nghiệm, anh còn là người trực tiếp tham gia các hoạt động hỗ trợ y tế trong chương trình Tiếp sức mùa thi. Tại talkshow, anh sẽ chia sẻ những lưu ý quan trọng về sức khỏe, dinh dưỡng, giấc ngủ và cách chăm sóc thể chất để thí sinh duy trì phong độ tốt nhất trong suốt kỳ thi.

Một kỳ thi thành công không chỉ đến từ kiến thức, mà còn cần sự chuẩn bị đầy đủ về tâm lý, sức khỏe và thông tin. Và điều quan trọng nhất, mỗi thí sinh cần biết rằng phía sau mình luôn có gia đình, thầy cô, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, chuyên gia và hàng nghìn tình nguyện viên đang sẵn sàng đồng hành.

Nếu bạn đang là học sinh lớp 12, phụ huynh có con tham gia kỳ đừng bỏ lỡ chương trình đặc biệt này.

Hãy tham gia talkshow trực tuyến "Đi thi không đơn độc – thí sinh cần biết trước ngày thi" để được tiếp thêm sự tự tin, kiến thức và năng lượng tích cực trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Bởi vì kỳ thi có thể đầy thử thách, nhưng bạn không hề đơn độc trên hành trình ấy.