Chiều 19.11, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư tổ chức Lễ tuyên dương "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" và "Sinh viên 5 tốt" năm 2026.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Nguyễn Phi Long trao danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu tặng các cá nhân được tuyên dương ẢNH: BTC

Phát biểu khai mạc lễ tuyên dương, chị Nông Quỳnh Ngân, Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư, nhấn mạnh ý nghĩa của việc xây dựng môi trường để nhà giáo trẻ và sinh viên không ngừng học tập, rèn luyện, đổi mới, sáng tạo; qua đó phát hiện, biểu dương và nhân rộng những tấm gương tiêu biểu trong khối trường học.

Theo chị Nông Quỳnh Ngân, truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học luôn là nguồn sức mạnh nội sinh, hun đúc trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam. Trong đó, các thầy giáo, cô giáo trẻ là những người miệt mài gieo mầm tri thức, thắp lửa đam mê, định hình nhân cách cho thế hệ tương lai; còn sinh viên là những chủ nhân tương lai của đất nước, không ngừng nỗ lực rèn đức, luyện tài.

Chị Ngân đánh giá, các nhà giáo trẻ được tuyên dương không chỉ vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi chuyên môn mà còn tiên phong đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong giáo dục và có nhiều đóng góp trong nghiên cứu khoa học.

Trong khi đó, các "Sinh viên 5 tốt" là những gương mặt tiêu biểu về đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện và hội nhập, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Chị Nông Quỳnh Ngân trao giải thưởng cho những "Sinh viên 5 tốt" ẢNH: BTC

Chị Ngân mong muốn các nhà giáo trẻ tiếp tục giữ lửa yêu nghề, nâng cao trình độ chuyên môn, tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số vào giảng dạy. Với sinh viên, danh hiệu được trao không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện kỹ năng số, ngoại ngữ, bản lĩnh chính trị và khát vọng cống hiến.

Tại chương trình diễn ra buổi giao lưu với các cá nhân đạt danh hiệu "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" và "Sinh viên 5 tốt" năm 2026. Thông qua những câu chuyện thực tế, các đại biểu đã chia sẻ quá trình phấn đấu, kinh nghiệm cân bằng giữa học tập, chuyên môn và công tác Đoàn; đồng thời trao đổi về giá trị của các danh hiệu đối với sự trưởng thành của mỗi nhà giáo trẻ và sinh viên.

Tại lễ tuyên dương, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư đã trao tặng danh hiệu "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cho 5 cá nhân và danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cho 15 cá nhân.