Chính quyền Mỹ tính chuyện cấm DeepSeek

Dù DeepSeek là công nghệ do Trung Quốc phát triển nhưng chính phủ Mỹ có thể áp dụng các biện pháp hạn chế đối với mô hình AI này giống như những gì mà họ đã làm với Huawei và TikTok - hai công ty đã bị đưa vào danh sách đen vì lý do an ninh.

DeepSeek có thể bị Mỹ cấm vì lý do tương tự như Huawei và TikTok ẢNH: REUTERS

Theo Huawei Central, chính quyền Mỹ lo ngại công nghệ AI của DeepSeek có thể trở thành mối đe dọa đối với an ninh quốc gia nước này. Chủ tịch ủy ban chọn lọc Hạ viện Mỹ đã kêu gọi áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt hơn đối với các công nghệ quan trọng liên quan đến cơ sở hạ tầng AI. Vị lãnh đạo này nhấn mạnh những công nghệ như vậy có thể gây nguy hiểm cho dữ liệu của Mỹ và cản trở tham vọng phát triển AI của quốc gia.

DeepSeek làm gia tăng lo ngại về quyền riêng tư

Ngoài ra, đồng sáng lập trung tâm phi lợi nhuận về khả năng phục hồi thông tin Ross Burly đã cảnh báo rằng sự xuất hiện của DeepSeek đang làm gia tăng lo ngại về quyền riêng tư tại Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn với CBS, ông cho biết: "Càng ngày càng có nhiều người sử dụng nó, điều này sẽ mở ra cánh cửa cho việc cung cấp ngày càng nhiều dữ liệu cá nhân cho chính quyền Trung Quốc".

Không chỉ Bộ Thương mại Mỹ mà Hải quân nước này cũng đã ra lệnh cấm các thành viên sử dụng công nghệ AI DeepSeek. Trong một email gửi đến các thành viên, Hải quân Mỹ nhấn mạnh việc sử dụng công nghệ này có thể đe dọa đến an ninh quốc gia và quyền riêng tư của người dùng.

Về chính sách bảo mật của DeepSeek, công ty thu thập nhiều thông tin từ người dùng, bao gồm kiểu thiết bị, hệ điều hành, địa chỉ IP và ngôn ngữ hệ thống. Việc thu thập dữ liệu này có thể là một trong những lý do khiến chính quyền Mỹ lo ngại.

Hiện tại vẫn chưa rõ các biện pháp cụ thể mà chính quyền Mỹ sẽ thực hiện đối với DeepSeek, nhưng sự chú ý và lo ngại xung quanh công nghệ này đang ngày càng gia tăng.