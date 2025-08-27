Chính quyền Trump 'ra giá' 500 triệu USD với ĐH Harvard

"Chúng tôi chỉ muốn Đại học Harvard trả ít nhất 500 triệu USD. Đừng thương lượng", Tổng thống Trump nói với Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Linda McMahon trong cuộc họp nội các ngày 26.8.

Phía Đại học Harvard chưa bình luận về thông tin trên.

Khuôn viên trường Đại học Harvard ở Boston, bang Massachusetts (Mỹ) ẢNH: AFP

Theo The Guardian, tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh có thông tin rằng chính quyền Tổng thống Trump và Đại học Harvard đang tiến tới một giải pháp tiềm năng có thể chấm dứt hàng loạt cuộc điều tra liên bang về nghi vấn tư tưởng bài Do Thái trong khuôn viên trường.

Hồi tháng 7, The New York Times và AP đều đưa tin Harvard và Nhà Trắng đã đạt được những tiến triển đáng kể trong việc đạt được thỏa thuận. Theo thỏa thuận được đề xuất, Harvard sẽ trả 500 triệu USD để đổi lấy việc khôi phục hàng tỉ USD trong quỹ nghiên cứu liên bang đang bị đóng băng. Tuy nhiên, các điều khoản chính được cho là vẫn chưa được giải quyết và các cuộc đàm phán giữa các bên đang tiếp diễn.

Tại thời điểm đó, Hiệu trưởng Đại học Harvard Alan Garber đã phủ nhận thông tin này, cho rằng con số trên có thể bị rò rỉ từ phía Nhà Trắng. Ông Garber khẳng định giải quyết vấn đề thông qua tòa án và quyền tự do học thuật, xem đây điều không thể thương lượng trong bất kỳ thỏa thuận nào.

Cũng vào tháng 7, Đại học Harvard đã cung cấp hồ sơ tuyển dụng của hàng nghìn nhân viên theo yêu cầu của chính quyền Tổng thống Trump.

Một số trường đại học khác trong Ivy League phải đối mặt với việc cắt giảm ngân sách liên bang, bao gồm Đại học Columbia, Đại học Brown và Đại học Pennsylvania, đã đạt được thỏa thuận giải quyết với chính quyền Tổng thống Trump để khôi phục ngân sách nghiên cứu.

Hồi tháng 7, Đại học Columbia đã đồng ý trả hơn 220 triệu USD và thực hiện một loạt cải cách để giải quyết các cáo buộc rằng trường chưa làm đủ để chống lại chủ nghĩa bài Do Thái. Tại thời điểm đó, một số nhà hoạt động giáo dục đã lên án thỏa thuận này là một đòn giáng mạnh vào tự do học thuật.