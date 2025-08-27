Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Chính quyền Trump 'ra giá' 500 triệu USD với ĐH Harvard

Trí Đỗ
Trí Đỗ
27/08/2025 07:43 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông muốn ít nhất 500 triệu USD từ Đại học Harvard như một điều kiện để khôi phục hàng tỉ USD tiền tài trợ liên bang cho ngôi trường danh giá này.

"Chúng tôi chỉ muốn Đại học Harvard trả ít nhất 500 triệu USD. Đừng thương lượng", Tổng thống Trump nói với Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Linda McMahon trong cuộc họp nội các ngày 26.8.

Phía Đại học Harvard chưa bình luận về thông tin trên.

Chính quyền Trump 'ra giá' 500 triệu USD với ĐH Harvard - Ảnh 1.

Khuôn viên trường Đại học Harvard ở Boston, bang Massachusetts (Mỹ)

ẢNH: AFP

Theo The Guardian, tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh có thông tin rằng chính quyền Tổng thống Trump và Đại học Harvard đang tiến tới một giải pháp tiềm năng có thể chấm dứt hàng loạt cuộc điều tra liên bang về nghi vấn tư tưởng bài Do Thái trong khuôn viên trường.

Hồi tháng 7, The New York Times và AP đều đưa tin Harvard và Nhà Trắng đã đạt được những tiến triển đáng kể trong việc đạt được thỏa thuận. Theo thỏa thuận được đề xuất, Harvard sẽ trả 500 triệu USD để đổi lấy việc khôi phục hàng tỉ USD trong quỹ nghiên cứu liên bang đang bị đóng băng. Tuy nhiên, các điều khoản chính được cho là vẫn chưa được giải quyết và các cuộc đàm phán giữa các bên đang tiếp diễn.

Tại thời điểm đó, Hiệu trưởng Đại học Harvard Alan Garber đã phủ nhận thông tin này, cho rằng con số trên có thể bị rò rỉ từ phía Nhà Trắng. Ông Garber khẳng định giải quyết vấn đề thông qua tòa án và quyền tự do học thuật, xem đây điều không thể thương lượng trong bất kỳ thỏa thuận nào.

Cũng vào tháng 7, Đại học Harvard đã cung cấp hồ sơ tuyển dụng của hàng nghìn nhân viên theo yêu cầu của chính quyền Tổng thống Trump.

Một số trường đại học khác trong Ivy League phải đối mặt với việc cắt giảm ngân sách liên bang, bao gồm Đại học Columbia, Đại học Brown và Đại học Pennsylvania, đã đạt được thỏa thuận giải quyết với chính quyền Tổng thống Trump để khôi phục ngân sách nghiên cứu.

Hồi tháng 7, Đại học Columbia đã đồng ý trả hơn 220 triệu USD và thực hiện một loạt cải cách để giải quyết các cáo buộc rằng trường chưa làm đủ để chống lại chủ nghĩa bài Do Thái. Tại thời điểm đó, một số nhà hoạt động giáo dục đã lên án thỏa thuận này là một đòn giáng mạnh vào tự do học thuật.

Tin liên quan

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Sáng nay (9.8 giờ Việt Nam), chính quyền Tổng thống Donald Trump cảnh báo có thể thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường này bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang.

Chính quyền ông Trump dọa không công nhận Harvard

Nhà Trắng và Harvard giải quyết bất đồng

Khám phá thêm chủ đề

Trump Harvard bài Do Thái Đại học Harvard
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận