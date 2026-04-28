Chính quyền Trump sa thải toàn bộ Hội đồng Khoa học Quốc gia

Văn Khoa
28/04/2026 17:52 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sa thải các thành viên của một hội đồng độc lập giám sát Quỹ Khoa học Quốc gia (NSF), theo AP ngày 28.4.

Các thành viên của Hội đồng Khoa học Quốc gia đã nhận được một email vào ngày 24.4 từ Văn phòng Nhân sự Tổng thống "thay mặt Tổng thống Donald J. Trump" thông báo rằng vị trí của họ đã bị "chấm dứt, có hiệu lực ngay lập tức".

Hình ảnh trụ sở của Quỹ Khoa học Quốc gia (NSF) được chụp ngày 29.5.2025 tại thành phố Alexandria thuộc bang Virginia (Mỹ)

"Thành thật mà nói, tôi không hoàn toàn ngạc nhiên", thành viên hội đồng bị sa thải Keivan Stassun cho hay trong một email. Ông Stassun, làm việc tại Đại học Vanderbilt, nói thêm rằng quyết định này "vô cùng thất vọng".

Hội đồng Khoa học Quốc gia được thành lập năm 1950 để tư vấn cho tổng thống và Quốc hội Mỹ về chính sách khoa học và kỹ thuật, phê duyệt các khoản tài trợ lớn và định hướng tương lai của NSF.

Hội đồng thường bao gồm 25 thành viên được tổng thống bổ nhiệm, phục vụ nhiệm kỳ 6 năm luân phiên. Các nhà khoa học bị sa thải đến từ giới học thuật và công nghiệp, chuyên về các lĩnh vực bao gồm thiên văn học, toán học, hóa học và kỹ thuật hàng không vũ trụ.

Theo thành viên bị miễn nhiệm Yolanda Gil, tất cả các thành viên trong hội đồng hiện tại gồm 22 người đều bị cho thôi việc. Bà Gil cho hay hội đồng đã lên kế hoạch họp trực tiếp vào tuần tới và đang hoàn thiện báo cáo về tình hình khoa học của Mỹ.

"Tôi nghĩ đây là một dấu hiệu nữa cho thấy những thay đổi sâu rộng mà chính quyền đang dự định đối với NSF", bà Gil, làm việc tại Viện Khoa học Thông tin của Đại học Nam California, nói.

Chính quyền Tổng thống Trump đã cố gắng cắt giảm ngân sách 9 tỉ USD của quỹ khoa học này xuống hơn một nửa vào năm ngoái. Quốc hội đã duy trì nguồn tài trợ cho NSF, nhưng một đợt cắt giảm tương tự lại đang được xem xét cho năm tới, theo AP.

sa thải chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump Quỹ Khoa học Quốc gia Hội đồng Khoa học Quốc gia
