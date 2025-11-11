Chính quyền và doanh nghiệp cùng đồng hành để cùng phát triển

Theo ông Huỳnh Văn Sơn, tỉnh Tây Ninh kết nối trực tiếp với TP.HCM qua các tuyến cao tốc và vành đai; kết nối với vùng Đông Nam bộ qua hành lang công nghiệp - đô thị và với vùng Đồng bằng sông Cửu Long qua các trục đông - tây và đường thủy.

Với cơ chế, chính sách phù hợp, cùng với chiến lược thu hút đầu tư và xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng trong những năm qua đã giúp Tây Ninh trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó chủ tịch tỉnh Tây Ninh cho rằng, chính quyền và doanh nghiệp cùng đồng để cùng phát triển ẢNH: ĐÌNH SƠN

Cụ thể, sau sáp nhập, Tây Ninh đã mang một tầm vóc mới, trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ - đô thị hiện đại của vùng. Minh chứng là sự ra đời và phát triển của hàng loạt các dự án lớn, được tập trung đầu tư bài bản và có chất lượng. Trong đó có dự án Khu dân cư Mai Bá Hương là một ví dụ nổi bật.

"Với quan điểm chính quyền tỉnh Tây Ninh và doanh nghiệp như hai người bạn cùng đồng hành, cùng phát triển, chúng tôi cam kết sẽ luôn đồng hành, kịp thời tháo gỡ các khó khăn và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để dự án được triển khai hoạt động hiệu quả và đạt được các mục tiêu đề ra", ông Huỳnh Văn Sơn cho hay.

Được biết, Khu dân cư Mai Bá Hương tên thương mại là Dragon Eden do Công ty cổ phần Mai Bá Hương làm chủ đầu tư, có quy mô gần 146,8 ha, bao gồm 5.338 sản phẩm, 4 block chung cư. Dự án dự kiến hoàn thiện vào quý 4/2025 và giao nền cho khách hàng. Đây là dự án hiếm hoi trên thị trường khi mở bán đã có sổ hồng cho từng nền đất diện tích từ 90 110 - 160 m2, giá bán dự kiến chỉ từ 26 triệu đồng/m2.

Ông Huỳnh Văn Sơn và lãnh đạo Công ty cổ phần Mai Bá Hương tham quan mô hình dự án ẢNH: ĐÌNH SƠN

Dự án nằm trong tổng thể khu đô thị công nghiệp Bắc Bến Lức, với diện tích 896,9 ha tại xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh. Dự án nằm tại khu vực có vị trí giáp ranh trực tiếp với phía Tây Nam TP.HCM.

Từ Dragon Eden, cư dân dễ dàng di chuyển vào trung tâm TP.HCM thông qua các tuyến giao thông huyết mạch: Quốc lộ 1A, Tỉnh lộ 10, trục quan trọng là đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài… với thời gian từ 15 - 20 phút.

Ngoài ra, dự án còn nằm gần các tuyến giao thông quan trọng, kết nối vùng như: Vành đai 3 (dự kiến hoàn thành 2026), Vành đai 4 (dự kiến khởi công 2025), Đường Võ Văn Kiệt nối dài (dự kiến khởi công quý 1/2026).

Bên cạnh đó, dự án nằm liền kề Khu công nghiệp Tandoland và khu công nghiệp Prodezi tổng quy mô 650 ha, tạo lợi thế thu hút nhóm khách hàng là chuyên gia, kỹ sư, người lao động có nhu cầu an cư thực.