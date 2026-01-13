Chính sách nhà ở cho người thu nhập trung bình trên 20 triệu đồng/tháng

Đây là một trong những nội dung quan trọng được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tại phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo T.Ư về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản sáng 13.1.

Kéo giảm giá nhà ở thương mại, nhất là chung cư

Thủ tướng nêu rõ nhu cầu nhà ở hiện nay không chỉ dừng ở sở hữu, mà đang chuyển mạnh sang thuê hay thuê mua để ổn định chỗ ở lâu dài, phù hợp với khả năng chi trả, đặc điểm việc làm và quá trình dịch chuyển lao động.

Chung cư mới tại Hà Nội đã thiết lập mặt bằng giá bình quân 90 - 100 triệu đồng/m2 ẢNH: M.H

Do đó, chính sách nhà ở xã hội cũng cần được điều chỉnh theo hướng tái cấu trúc chỗ ở của người dân theo hướng bền vững, giảm dần tư duy chạy theo số lượng, bảo đảm mọi người đều có cơ hội tiếp cận chỗ ở an toàn, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của mình.

Thủ tướng cũng cho rằng cần xác định phát triển nhà ở xã hội cho thuê là một nhiệm vụ quan trọng, mang tính căn cơ và lâu dài, không làm theo phong trào, không làm manh mún.

Mọi chính sách nhà ở phải hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể; không để ai bị bỏ lại phía sau; nhà ở là nhu cầu thiết yếu, là trụ cột của chính sách an sinh xã hội, là yếu tố quan trọng bảo đảm ổn định chính trị - xã hội...

Đặc biệt, Thủ tướng nêu rõ cần kéo giảm giá nhà ở thương mại, nhất là chung cư, xuống mức hợp lý.

Bộ Xây dựng được giao kiểm tra, đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026 và các năm tiếp theo.

Đáng chú ý, Thủ tướng chỉ đạo xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người thu nhập trung bình (trên 20 triệu đồng/tháng); tăng nguồn cung các phân khúc khác nhau.

Theo một khảo sát của chuyên trang batdongsan.com công bố cuối năm 2025, tỷ số giá nhà trên thu nhập tại Hà Nội và TP.HCM đều nằm trong nhóm cao nhất thế giới, vượt xa mức trung bình toàn cầu 11,5 lần.

Có đến 95% người đã kết hôn và có con muốn mua nhà trong 5 năm tới, tuy nhiên trở ngại lớn nhất vẫn là thu nhập. 55% người có thu nhập dưới 30 triệu đồng/tháng nhận định giá nhà "quá cao", dẫn tới mức tự tin mua nhà giảm rõ rệt.

Chung cư mới phổ biến trên 100 triệu đồng/m2

Còn theo Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), về nguồn cung, năm 2025 toàn thị trường ghi nhận hơn 128.000 sản phẩm nhà ở chào bán mới, tăng 88% so với năm 2024, mức cao nhất trong giai đoạn 2019 - 2025.

Riêng phân khúc căn hộ chung cư có hơn 80.000 căn hộ mới, gấp 2 lần năm 2024. Tuy nhiên, 25% nguồn cung căn hộ mới, tương đương hơn 20.000 căn, có giá trên 100 triệu đồng/m², gấp gần 10 lần so với năm trước.

Bộ Xây dựng cho biết, trong năm 2025, giá nhà ở, đặc biệt là chung cư, tiếp tục tăng. Trong nhiều năm gần đây, giá chung cư, nhà liền kề, biệt thự và đất nền đều có xu hướng tăng liên tục, với mức tăng bình quân khoảng 10 - 15% mỗi năm; cá biệt có giai đoạn tăng tới 30%. Tốc độ tăng giá vượt xa mức tăng thu nhập bình quân của người lao động.

Một trong những nguyên nhân chính khiến giá chung cư tăng cao do sự lệch pha dòng sản phẩm. Nguồn cung hiện nay chủ yếu tập trung vào phân khúc cao cấp và trung cấp, trong khi thiếu trầm trọng nhà ở giá phù hợp với khả năng chi trả của đa số người dân, đặc biệt là công nhân khu công nghiệp và người thu nhập thấp.

Tính đến hết năm 2025, cả nước có 3.297 dự án nhà ở và khu đô thị với quy mô gần 5,9 triệu căn. Trong đó, nhà ở thương mại chiếm hơn 5,2 triệu căn, còn nhà ở xã hội chỉ khoảng 657 nghìn căn, tương đương 62% mục tiêu của Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Để giảm tình trạng đầu cơ, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Kết nối, chia sẻ đồng bộ với dữ liệu về đất đai, nhà ở, ngân hàng và các cơ sở dữ liệu liên quan, phục vụ xác nhận đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội, nhất là người thu nhập thấp tại khu vực đô thị không có hợp đồng lao động.

Đồng thời, chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi môi giới trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thao túng hồ sơ mua nhà ở xã hội, thao túng thị trường bất động sản, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng.