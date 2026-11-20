Bỏ tử hình tội mua bán ma túy, hiếp dâm trẻ em

Chiều 20.11, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua bộ luật Hình sự (sửa đổi), có hiệu lực thi hành từ 1.3.2027.

Luật mới bỏ hình phạt tử hình đối với 6 tội danh, gồm các tội bạo loạn, chống loài người, tội phạm chiến tranh và khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân (nhập chung vào tội khủng bố), hiếp dâm người dưới 16 tuổi và mua bán trái phép chất ma túy.

Như vậy, sẽ chỉ còn 4 tội danh giữ hình phạt tử hình, gồm các tội phản bội Tổ quốc, giết người, khủng bố và sản xuất trái phép chất ma túy.

Quốc hội thông qua nhiều dự án luật, chiều 20.11 ẢNH: QUOCHOI.VN

Chính phủ cho hay, việc bãi bỏ hình phạt tử hình với các tội danh, trong đó có mua bán trái phép chất ma túy và hiếp dâm người dưới 16 tuổi dựa trên cơ sở chính sách nhân đạo, phân hóa trách nhiệm hình sự, tương quan mức hình phạt giữa các tội danh và xu hướng hội nhập quốc tế.

Với việc bỏ tử hình, mức hình phạt cao nhất sẽ là chung thân, vẫn bảo đảm đấu tranh nghiêm khắc với tội phạm.

Khoan hồng đặc biệt với người nhận tội, chấp nhận hình phạt

Một điểm mới quan trọng khác tại lần sửa đổi này, bộ luật Hình sự quy định tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng và không bắt buộc phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn nếu người phạm tội tự nguyện nhận tội, chủ động, tích cực khai báo đầy đủ hành vi phạm tội của mình và những tình tiết có liên quan mà mình biết trong giai đoạn khởi tố, điều tra.

Đồng thời chấp nhận hình phạt được đề nghị trong giai đoạn truy tố, xét xử sơ thẩm; đã bồi thường, khắc phục ít nhất 2/3 hậu quả, thiệt hại gây ra.

Quy định này không áp dụng với trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc phạm tội rất nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, về ma túy, về tham nhũng hoặc phạm tội rất nghiêm trọng khác với vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy.

Chính phủ cho biết đây là cơ chế khoan hồng đặc biệt đối với người phạm tội, giúp phân hóa tội phạm dựa trên tinh thần, thái độ, mức độ hợp tác và ý thức bồi thường, khắc phục hậu quả đã gây ra.

Tạm hoãn truy cứu hình sự tối đa 3 năm

Quy định mới còn là cơ sở pháp lý để cơ quan tiến hành tố tụng có thể áp dụng thủ tục tố tụng rút, góp phần bảo đảm giải quyết vụ án nhanh chóng, kịp thời nhưng vẫn bảo đảm tính khách quan, toàn diện.

Bộ luật Hình sự sửa đổi cũng quy định người phạm tội có thể được tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự để khắc phục hậu quả khi có đủ các điều kiện sau: gây thiệt hại về kinh tế nhưng vì lợi ích chung; không tham nhũng; hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, ứng dụng KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đang thực hiện, chưa hoàn thành, chưa khắc phục được hậu quả thiệt hại do nguyên nhân khách quan nhưng vẫn có điều kiện, khả năng và bảo đảm tính khả thi để khắc phục.

Thời hạn tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự không quá 2 năm kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp cần thiết có thể gia hạn 1 lần nhưng không quá 1 năm.

Nếu khắc phục toàn bộ hậu quả thiệt hại và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, người được tạm hoãn sẽ được miễn trách nhiệm hình sự.