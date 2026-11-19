Tại dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế vừa trình Chính phủ, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ thông qua nghị quyết trong tháng 11, dự kiến có hiệu lực từ ngày 21.11.2026.

Các chính sách áp dụng đến hết ngày 30.6.2028, trừ các trường hợp tiếp tục giải quyết.

Theo tờ trình, người nộp thuế đã nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế, thông báo và báo cáo về hóa đơn còn thiếu được áp dụng mức phạt tiền bằng một tỷ lệ so với mức phạt theo quy định tại Nghị định 125 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có), căn cứ thời điểm hoàn thành việc nộp hồ sơ.

Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ thông qua nghị quyết trong tháng 11, dự kiến có hiệu lực từ 21.11.2026 ẢNH: NGỌC THẮNG

Cụ thể là 30% nếu hoàn thành từ ngày 21.11.2026 đến hết ngày 30.6.2027; 50% nếu hoàn thành từ ngày 1.7.2027 đến hết ngày 31.12.2027; 70% nếu hoàn thành từ ngày 1.1.2028 đến hết ngày 30.6.2028.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai, mức phạt bằng 15% mức phạt theo quy định.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, không xử phạt các hành vi vi phạm thủ tục thuế.

Chính sách này không áp dụng đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế và người nộp thuế đang được kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố hoặc xét xử về các hành vi này.

Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 23.10, còn hơn 2,51 triệu người nộp thuế ở trạng thái 03, 06.

Nợ thuế bao nhiêu thì bị tạm hoãn xuất cảnh, kiểm tra bằng cách nào?

Theo giả định tính toán, khi nghị quyết được thi hành, dự kiến sẽ cắt giảm khoảng 23,38 triệu hồ sơ khai thuế, tương ứng khoảng 3.255,79 tỉ đồng chi phí kê khai.

Phần tiền phạt dự kiến giảm khoảng 12.671 tỉ đồng nếu toàn bộ hồ sơ được thực hiện ở giai đoạn đầu; 9.137 tỉ đồng ở giai đoạn thứ hai và 5.603 tỉ đồng ở giai đoạn cuối.

Đồng thời, dự kiến chi phí tuân thủ tăng hơn 3,1 tỉ đồng, là chi phí thực hiện trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan nhà nước.

Đóng các mã số thuế tồn đọng từ đủ 10 năm trở lên

Tại dự thảo nghị quyết, Bộ Tài chính đề xuất chính sách đặc thù về đóng mã số thuế tồn đọng từ đủ 10 năm trở lên.

Theo đó, cơ quan thuế thực hiện đóng mã số thuế đối với người nộp thuế có thời gian ở trạng thái 03, 06 từ đủ 10 năm liên tục trở lên tính đến ngày 30.6.2028.

Ngoài ngưỡng thời gian như trên, các trường hợp được đóng mã số thuế phải đồng thời đáp ứng các điều kiện: không còn tiền thuế nợ tại thời điểm chấm dứt; không đang được kiểm tra thuế, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử về vi phạm pháp luật thuế, hóa đơn; không có thông tin về dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế chưa được xử lý.

Thời gian đủ 10 năm liên tục được xác định căn cứ dữ liệu đăng ký thuế trên Hệ thống thông tin quản lý thuế, bao gồm: thời gian người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế và thời gian người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Theo Bộ Tài chính, tính đến năm 2028, số trường hợp đạt ngưỡng 10 năm ước là 784.345. Đây là số liệu ước tính về quy mô đối tượng cần rà soát, không đồng nghĩa với số đủ điều kiện đóng mã số thuế.

Không tạm hoãn xuất cảnh với cá nhân đã tố giác bị giả mạo thông tin

Về tạm hoãn xuất cảnh, Bộ Tài chính đề xuất, cơ quan quản lý thuế tạm thời chưa áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân đã có phản ánh, tố giác, tin báo tội phạm với cơ quan công an về việc bị giả mạo hoặc sử dụng trái phép thông tin cá nhân để đăng ký thuế, đăng ký thành lập hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, dẫn đến bị xác định là cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi nhận được văn bản của cơ quan công an xác nhận đã tiếp nhận và đang giải quyết.

Trường hợp đã áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh thì cơ quan quản lý thuế thực hiện hủy bỏ theo quy định.

Cơ quan công an gửi văn bản về việc tiếp nhận, đang giải quyết và kết quả giải quyết cho cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý thuế để xử lý theo thẩm quyền. Cá nhân không phải nộp hồ sơ đồng thời cho cả 3 cơ quan.