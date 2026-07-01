Chính thức tăng lương cơ sở, lương hưu và điều chỉnh hàng loạt trợ cấp

Lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng

Theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1.7, mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được nâng lên 2,53 triệu đồng/tháng.

Từ hôm nay 1.7, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được tăng lương cơ sở lên mức 2,53 triệu đồng/tháng ẢNH: TUẤN MINH

Đây là căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, các khoản phụ cấp cũng như nhiều chế độ, chính sách khác theo quy định hiện hành. Theo đó, mức lương thực nhận được xác định bằng công thức: lương = 2,53 triệu đồng x hệ số lương hiện hưởng.

Đối với các cơ quan, đơn vị đang áp dụng cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù ở Trung ương, Chính phủ quy định tiếp tục bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm của tháng 6 với mức lương mới sau khi thực hiện điều chỉnh hoặc bãi bỏ cơ chế đặc thù.

Trong thời gian chưa hoàn tất việc sửa đổi hoặc bãi bỏ các cơ chế này, các đơn vị vẫn được thực hiện mức tiền lương và thu nhập tăng thêm theo mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng/tháng, nhưng tổng thu nhập không vượt mức đang hưởng của tháng 6. Đối với những đơn vị đã được bảo lưu phần chênh lệch từ các đợt điều chỉnh trước, phần bảo lưu sẽ được giảm tương ứng với tỷ lệ tăng của lương cơ sở.

Hơn 3,4 triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp

Cũng từ hôm nay, theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng 8% so với mức đang hưởng của tháng 6.

Việc điều chỉnh áp dụng cho khoảng 3,4 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và các khoản trợ cấp hằng tháng.

Đối với người nghỉ hưu hoặc hưởng trợ cấp trước ngày 1.1.1995 có mức hưởng thấp, Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ bổ sung sau khi tăng 8%.

Từ hôm nay, hơn 3,4 triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp ẢNH: T.N

Cụ thể, người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/tháng trở xuống được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng. Trường hợp có mức hưởng trên 3,5 triệu đồng nhưng dưới 3,8 triệu đồng/tháng sẽ được điều chỉnh lên mức 3,8 triệu đồng/tháng.

Chính sách này nhằm tiếp tục thu hẹp khoảng cách về mức hưởng giữa những người nghỉ hưu từ nhiều năm trước với các nhóm nghỉ hưu sau này.

Cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc được tăng trợ cấp

Theo Thông tư 12/2026, từ ngày 1.7, cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc được điều chỉnh tăng 8% mức trợ cấp hằng tháng so với mức hưởng của tháng 6.

Bên cạnh mức tăng chung, những người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/tháng tiếp tục được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng. Trường hợp có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng đến dưới 3,8 triệu đồng/tháng sẽ được điều chỉnh lên 3,8 triệu đồng/tháng.

Thông tư cũng quy định mức trợ cấp hằng tháng 3,8 triệu đồng đối với các chức danh nguyên là bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã, phó bí thư, phó chủ tịch UBND, thường trực đảng ủy, ủy viên thư ký UBND, thư ký HĐND, xã đội trưởng, trưởng công an xã và các chức danh khác thuộc diện được hưởng trợ cấp theo quy định.

Việc đồng loạt điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp và phụ cấp từ ngày 1.7 được kỳ vọng góp phần cải thiện thu nhập cho nhiều nhóm đối tượng, đồng thời tiếp tục thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương và bảo đảm an sinh xã hội.

Điều chỉnh phụ cấp cho nhiều nhóm nhà giáo

Một điểm đáng chú ý khác là Nghị định 182/2026/NĐ-CP quy định tăng phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhiều nhóm nhà giáo.

Theo đó, giáo viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non và trường tiểu học được hưởng phụ cấp ưu đãi 45%.

Đối với giáo viên công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ở xã khu vực I, khu vực II thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, hải đảo, xã biên giới, mức phụ cấp được nâng lên 60%.

Nhiều nhóm nhà giáo được tăng phụ cấp ưu đãi ẢNH: T.N

Mức phụ cấp 60% cũng áp dụng đối với nhà giáo và cán bộ quản lý làm việc tại các trường năng khiếu thể dục thể thao, trường năng khiếu nghệ thuật và trường phổ thông dân tộc bán trú.

Trong khi đó, nhà giáo và cán bộ quản lý tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông nội trú, trường THPT chuyên, trường dự bị đại học, Trường Hữu nghị 80, Trường Hữu nghị T78, Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, các trường, lớp dành cho người khuyết tật và một số cơ sở giáo dục đặc thù khác được hưởng phụ cấp ưu đãi 80%.

Đáng chú ý, nghị định cũng bổ sung mức phụ cấp 80% đối với giáo viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trường trung học nghề và trường chuyên biệt đặt tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhân viên y tế được hưởng phụ cấp trực mới

Trong lĩnh vực y tế, Nghị định 192/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15.7, quy định nhiều chế độ phụ cấp đặc thù.

Theo đó, người lao động trực 24 giờ được hưởng phụ cấp từ 70.000 đồng đến 325.000 đồng cho mỗi phiên trực, tùy theo hạng và loại hình của cơ sở khám, chữa bệnh.

Đối với các ca trực tại khoa đặc biệt hoặc trực vào ngày nghỉ hằng tuần, ngày lễ, tết, mức phụ cấp được tính theo hệ số cao hơn. Nghị định cũng quy định mức hưởng đối với người làm việc theo ca 12 giờ hoặc 16 giờ, bảo đảm phù hợp với thời gian trực thực tế.