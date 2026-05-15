Thế giới

Chính trường Anh chao đảo

Bảo Hoàng
15/05/2026 07:15 GMT+7

Sức ép từ chức tiếp tục đè nặng lên Thủ tướng Anh Keir Starmer, sau khi Bộ trưởng Y tế Wes Streeting từ chức, đồng thời xuất hiện những ứng viên cho vị trí lãnh đạo chính phủ.

Theo hãng tin Reuters ngày 15.5, ông Streeting đã chỉ trích gay gắt Thủ tướng Keir Starmer vì sự thiếu định hướng chính trị. Trong thư từ chức hôm 14.5, ông nêu: "Nơi chúng ta cần tầm nhìn, chúng ta lại có một khoảng trống. Nơi chúng ta cần định hướng, chúng ta lại đang trôi dạt. Các lãnh đạo phải chịu trách nhiệm, nhưng điều đó thường đồng nghĩa với việc người khác phải gánh chịu hậu quả".

Ông Streeting cho rằng ông Starmer sẽ không thể tiếp tục dẫn dắt đảng Lao động trong kỳ tổng tuyển cử tiếp theo.

Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu tại hạ viện ngày 13.5

Phản hồi lại động thái trên, Thủ tướng Starmer đã công bố một bức thư bày tỏ sự tiếc nuối khi ông Streeting từ chức, song nhấn mạnh “tất cả cần bước sang trang mới để chấm dứt sự hỗn loạn”. Nhà lãnh đạo Anh đã bổ nhiệm ông James Murray làm Bộ trưởng Y tế thay ông Streeting.

Thủ tướng Starmer cũng khẳng định sẽ chiến đấu đến cùng để giữ vững vị trí lãnh đạo. Bộ trưởng Giáo dục Anh Bridget Phillipson cho biết bà và những thành viên nội các vẫn sẽ ủng hộ ông Starmer.

Cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Anh bùng phát sau kết quả bầu cử địa phương của đảng cầm quyền vào tuần trước, cho thấy niềm tin của công chúng vào đảng Lao động trong việc giải quyết các vấn đề cấp bách như kinh tế, chi phí sinh hoạt đang bị thử thách.

Sóng gió diễn ra chưa đầy 2 năm sau khi ông Starmer giành chiến thắng áp đảo với cam kết mang lại sự ổn định và chấm dứt một thập niên hỗn loạn, sau sự kiện Brexit - Anh bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu (EU) - và chính phủ của đảng Bảo thủ liên tục thay thủ tướng.

Theo The Guardian, hiện có khoảng 100 nghị sĩ đang gây sức ép yêu cầu Thủ tướng Starmer từ chức. Căng thẳng chính trị diễn ra đã khiến đồng bảng Anh sụt giảm và đẩy chi phí đi vay lên cao. Giới lãnh đạo doanh nghiệp đang lo ngại sâu sắc rằng việc phải tìm kiếm vị thủ tướng thứ 7 trong vòng 10 năm sẽ làm suy giảm lòng tin và cản trở dòng vốn đầu tư vào Anh.

Trong lúc chiếc ghế lãnh đạo lung lay, các ứng viên tiềm năng đã bắt đầu chuẩn bị chiến dịch nhằm thay thế đương kim thủ tướng.

Nổi bật nhất là Thị trưởng hạt đô thị Greater Manchester Andy Burnham. Ông đã từ chức thị trưởng và đang tìm đường trở lại quốc hội, sau khi một nghị sĩ khác của Greater Manchester từ chức để dọn đường cho một cuộc bầu cử bổ sung. Ngoài ra, bà Angela Rayner, cựu Phó thủ tướng Anh dưới thời ông Starmer, cũng được đánh giá là ứng viên tiềm năng, sau khi bà vừa được cơ quan thuế của Anh xóa bỏ các cáo buộc liên quan đến vấn đề thuế.

Thủ tướng Anh Keir Starmer đã tuyên bố với nội các rằng ông sẽ không từ chức bất chấp sức ép chính trị sau cuộc bầu cử địa phương không thành công vừa qua của Công đảng.

Thủ tướng Anh đối mặt sức ép từ chức sau vụ bổ nhiệm gây tranh cãi

