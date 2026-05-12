Thủ tướng Anh tuyên bố không từ chức

Tại cuộc họp nội các ngày 12.5, Thủ tướng Anh Keir Starmer nhắc lại rằng ông chịu trách nhiệm cho một trong những thất bại bầu cử tồi tệ nhất của Công đảng, nhưng hiện chưa có động thái chính thức nào nhằm kích hoạt cuộc tranh cử lãnh đạo.

Theo Reuters, một số bộ trưởng trung thành đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho ông Starmer. Đây là lời cam kết mới nhất của ông Starmer nhằm tiếp tục nắm giữ vị trí Thủ tướng Anh, dù chính quyền của ông liên tục gặp bê bối và phải đảo ngược nhiều chính sách kể từ khi ông thắng lớn trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024.

Hôm thứ 11.5, ông Starmer hứa sẽ mạnh tay hơn trong việc giải quyết các vấn đề đang làm khó nước Anh nhằm củng cố tương lai chính trị của mình.

"Công đảng có quy trình để thách thức lãnh đạo và quy trình đó chưa được kích hoạt. Đất nước mong đợi chúng ta tiếp tục điều hành. Đó là những gì tôi đang làm và những gì chúng ta - với tư cách là nội các - phải làm", ông Starmer nói với nội các ngày 12.5.

Khi rời khỏi cuộc họp ở phủ thủ tướng, một số bộ trưởng cấp cao đã bày tỏ sự ủng hộ lãnh đạo chính phủ. Bộ trưởng Bộ Lao động và Hưu trí Pat McFadden nói với phóng viên rằng không ai thách thức thủ tướng tại cuộc họp nội các.

Hơn 80 nghị sĩ trong số 403 nghị sĩ Công đảng đã công khai yêu cầu ông Keir Starmer từ chức để đảng có thể bổ nhiệm lãnh đạo mới một cách suôn sẻ.

Nghị sĩ Miatta Fahnbulleh, quan chức thuộc Bộ Nhà ở, Cộng đồng và Chính quyền địa phương, là thành viên chính phủ đầu tiên từ chức, kêu gọi Thủ tướng Starmer "hãy làm điều đúng đắn cho đất nước và cho đảng, đồng thời ấn định thời gian biểu cho quá trình chuyển giao suôn sẻ".

Sau đó, bà Jess Phillips cũng rời khỏi chức vụ đứng đầu cơ quan bảo vệ và chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái thuộc Bộ Nội vụ. Trong thư gửi ông Starmer ngày 12.5, bà Phillips viết rằng bà không thấy được sự thay đổi "mà tôi và đất nước mong đợi".

Cùng ngày, bà Alex Davies-Jones, một quan chức Bộ Tư pháp, cũng thông báo từ chức vì thấy "không còn lựa chọn nào khác".