Thủ tướng Anh đối mặt sức ép từ chức sau vụ bổ nhiệm gây tranh cãi

Theo Reuters ngày 17.4 dẫn lời phát ngôn viên chính phủ Anh, ông Mandelson vẫn được cấp chứng nhận an ninh cấp cao dù trái với khuyến nghị của Cơ quan kiểm tra an ninh Anh. Quan chức này cho biết cả Thủ tướng Starmer và Bộ trưởng Ngoại giao đều "không biết" về việc này cho đến đầu tuần qua.

"Ngay khi thủ tướng được thông báo, ông ấy lập tức chỉ thị các quan chức xác minh sự thật về lý do tại sao quy trình kiểm tra nghiêm ngặt này được thông qua, nhằm mục đích thực hiện các kế hoạch cập nhật Hạ viện Anh", theo phát ngôn viên chính phủ Anh.

Thủ tướng Anh Keir Starmer (phải) trò chuyện với cựu Đại sứ Anh tại Mỹ Peter Mandelson tại Washington D.C ngày 26.2.2025 ẢNH: REUTERS

Vụ việc làm dấy lên nghi vấn về quyết định bổ nhiệm của ông Starmer, trong bối cảnh ông Mandelson từng bị cách chức chỉ vài tháng sau khi nhậm chức vì liên quan cố tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Theo The Guardian, ông Mandelson đã không vượt qua vòng kiểm tra lý lịch ban đầu - thông tin sau đó được chính phủ xác nhận. Phát ngôn viên chính phủ Anh cho biết việc bổ nhiệm vẫn được thông qua vì khuyến nghị của cơ quan an ninh không mang tính ràng buộc.

Trước đó, ông Starmer từng khẳng định vào tháng 2 rằng ông Mandelson đã hoàn tất kiểm tra an ninh và đủ điều kiện đảm nhiệm vị trí.

Hồi tháng 3, chính phủ Anh cũng công bố khoảng 150 trang tài liệu liên quan quá trình thẩm tra lý lịch của ông Mandelson trước khi bổ nhiệm vào năm 2024.

Sau khi các tài liệu từ một ủy ban Quốc hội Mỹ hé lộ thêm chi tiết về mối quan hệ giữa ông Mandelson và ông Epstein, Thủ tướng Starmer đã quyết định cách chức quan chức này.

Hiện cảnh sát Anh đang điều tra các cáo buộc sai phạm liên quan ông Mandelson, bao gồm nghi vấn làm rò rỉ tài liệu nhạy cảm cho ông Epstein khi còn giữ chức bộ trưởng, trong đó có giai đoạn khủng hoảng tài chính năm 2008. Ông đã bị bắt hồi tháng 2 và được tại ngoại trong khi chờ điều tra.

Phe đối lập lập Anh hiện gia tăng sức ép lên Thủ tướng Anh. Lãnh đạo đảng Bảo thủ Anh Kemi Badenoch cáo buộc ông Starmer "phản bội an ninh quốc gia" và kêu gọi từ chức. Trong khi đó, lãnh đạo đảng Dân chủ tự do Ed Davey cho rằng nếu thủ tướng "đánh lừa Quốc hội và người dân, ông ấy phải ra đi".