Chở 102 kg pháo hoa lậu rồi tông CSGT để tẩu thoát

Ngày 2.8, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết tổ công tác thuộc Trạm CSGT Đakrông đã phát hiện, bắt giữ một người có hành vi vận chuyển trái phép pháo hoa lậu, lại còn tông xe máy vào lực lượng CSGT.

V. cùng số tang vật bị thu giữ ẢNH: TRẠM CSGT ĐAKRÔNG

Trước đó, vào lúc 21 giờ 50 phút tối 1.8, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 9, tổ công tác của Trạm CSGT Đakrông đã tiếp nhận thông tin về một nam thanh niên điều khiển xe máy màu đen, không gắn biển số lưu thông theo hướng thị trấn Lao Bảo - phường Đông Hà, chở nhiều thùng hàng màu đen nghi vấn là hàng cấm.

Đến 22 giờ 15 phút cùng ngày, khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, nam thanh niên không chấp hành và tiếp tục điều khiển xe máy tông vào tổ công tác để bỏ chạy.

Lực lượng chức năng truy đuổi, khi đến Km39+800 trên quốc lộ 9 đoạn đi qua xã Hướng Hiệp, lực lượng chức năng đã khống chế thành công và xác định người điều khiển phương tiện là P.K.V (28 tuổi, ở xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị).

Kiểm tra trên xe máy, phát hiện có 6 thùng được bọc ni lông, V. khai nhận bên trong là pháo hoa nổ nhập lậu do Trung Quốc sản xuất.

Tổng số tang vật thu giữ gồm 54 hộp pháo hoa loại 49 ống với tổng trọng lượng 102 kg. Hiện tại, toàn bộ số tang vật đã bị thu giữ, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.