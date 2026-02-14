Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Gần tết, nam thanh niên bị bắt vì sản xuất pháo nổ

Hoàng Giáp
14/02/2026 12:43 GMT+7

Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ nam thanh niên 20 tuổi sản xuất pháo nổ trái phép.

Ngày 14.2, Công an xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ Nguyễn Võ Thanh Tuấn (20 tuổi, ở xã Bình An) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán pháo nổ trái phép số lượng lớn.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ và nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Long Thành phát hiện một số người có biểu hiện nghi vấn liên quan đến sản xuất, buôn bán pháo nổ trái phép tại khu vực giáp ranh xã Long Thành.

Gần tết, nam thanh niên bị bắt vì sản xuất pháo nổ- Ảnh 1.
Gần tết, nam thanh niên bị bắt vì sản xuất pháo nổ- Ảnh 2.

Nguyễn Võ Thanh Tuấn

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Khoảng 21 giờ 15 ngày 12.2, Công an xã Long Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an xã Bình An kiểm tra hành chính Nguyễn Võ Thanh Tuấn đang lái xe máy biển số 60G1-512.80 lưu thông  trên một tuyến đường thuộc khu 14, xã Bình An.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe có 6 khối hình hộp, nghi là pháo nổ với tổng trọng lượng khoảng 22 kg.

Gần tết, nam thanh niên bị bắt vì sản xuất pháo nổ- Ảnh 3.

Nguyễn Võ Thanh Tuấn bị bắt vì sản xuất pháo nổ trái phép

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuấn tại khu 15, xã Bình An, cơ quan chức năng đã phát hiện, thu giữ nhiều công cụ, phương tiện, nguyên liệu phục vụ việc sản xuất pháo nổ, gồm các dụng cụ chế tạo, vật liệu nghi dùng để sản xuất cùng một số tang vật có liên quan.

Lực lượng công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Võ Thanh Tuấn cùng toàn bộ tang vật quan để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi có dấu hiệu của tội sản xuất, buôn bán hàng cấm.

