Đời sống Người sống quanh ta

'Chợ An Khương càng ế càng ăn': Loạt clip miền Tây khiến dân mạng thích thú

Nguyễn Trúc
09/05/2026 06:15 GMT+7

Những ngày gần đây, loạt clip ghi lại cảnh một chàng trai cùng các tiểu thương ở chợ An Khương (Đồng Tháp) nấu ăn, trò chuyện rôm rả thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Mở đầu bằng câu nói quen thuộc “chợ An Khương càng ế càng ăn”, những đoạn clip nấu ăn giản dị nhưng đầy tiếng cười ở miền Tây nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Trong video, người thì khuấy nồi chè, người đổ bánh, người tranh thủ dọn hàng rồi lại góp chuyện, tạo nên không khí gần gũi như một bữa cơm gia đình giữa lòng chợ.

Nhân vật trong các đoạn clip là anh Tô Hồng Trí Tín (26 tuổi, quê Đồng Tháp, hiện làm việc tại TP.HCM), được mọi người quen gọi là Gấu. Anh cho biết đã ghi lại hình ảnh chợ An Khương từ khoảng 2 năm trước, nhưng gần đây mới bắt đầu thực hiện các video nấu ăn cùng tiểu thương.

Anh Tín cùng các tiểu thương ở chợ quây quần nấu ăn và trò chuyện rôm rả

“Không có kịch bản gì hết, mình chỉ quay lại những khoảnh khắc tự nhiên nhất, từ tiếng cười đến câu nói của các cô”, anh Tín chia sẻ. Theo anh, việc các cô chú trong chợ thoải mái xuất hiện trong video cũng bắt nguồn từ sự gắn bó lâu năm. Nhà anh nằm ngay giữa chợ, tuổi thơ lớn lên trong sự chăm sóc, yêu thương của những người buôn bán nơi đây.

Những buổi nấu ăn thường diễn ra vào sáng sớm cuối tuần, từ khoảng 7 - 8 giờ, khi chợ bắt đầu vắng khách. Chè thưng, bánh kẹp, bánh bông lan nướng, chè trôi nước, bánh bèo cốt dừa hay chuối chiên… đều là những món quen thuộc của miền Tây. “Chợ có gì thì nấu đó”, anh Tín nói và chính sự giản dị ấy lại khiến nhiều người xem thích thú.

Giải thích về câu mở đầu “chợ An Khương càng ế càng ăn”, anh cho biết đây là cách nói vui khi chợ bắt đầu vắng khách từ khoảng 6 giờ 30 phút. Lúc này, các cô dọn hàng, rảnh tay hơn và bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, không khí cũng trở nên rôm rả hơn.

Những hình ảnh giản dị, vui tươi của anh Tín cùng các tiểu thương ở chợ miền Tây nhận được nhiều sự yêu mến trên mạng xã hội

Trước đó, một clip ghi lại cảnh “cúng chạp chợ” dịp cận tết đã giúp anh được nhiều người biết đến. Từ đó, các video nấu ăn tiếp tục lan tỏa và nhận về nhiều phản hồi tích cực.

Với anh Tín, điều quan trọng nhất không phải là lượt xem mà là những khoảnh khắc được lưu giữ. “Mấy cô thích xem lại lắm, nên mình không xóa clip. Để đó, khi rảnh các cô mở ra coi lại cho vui”, anh chia sẻ.

Nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng, giữa những nội dung nhanh và ồn ào, các clip của anh Tín mang lại cảm giác gần gũi, “chữa lành” nhờ sự chân thật. Hình ảnh những con người bình dị, cùng nhau nấu một bữa ăn đơn giản nhưng đầy tiếng cười khiến không ít người nhớ về quê nhà.

