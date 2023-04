Chờ CLB Hải Phòng phá ‘dớp’ thua trước CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy

Pha ra chân chớp nhoáng của Minh Dĩ vào lưới CLB Công an Hà Nội ở vòng 5 V-League 2023 đã giúp CLB Hải Phòng tránh khỏi thất bại thứ hai liên tục. Sau 5 trận đã đấu, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm mới thua 1 trận, nhưng cũng mới chỉ thắng 1 trận. Đội Hải Phòng sa sút so với cùng thời điểm ở mùa 2022 (khi còn đua vô địch với CLB Hà Nội), song thực tế, đây mới là chỗ đứng phù hợp với năng lực của dàn cầu thủ do ông Nghiêm huấn luyện.



Minh Dĩ, cầu thủ ghi bàn giúp CLB Hải Phòng thoát thua, từng là tài năng sáng giá của đội U.19 Việt Nam ở giải U.19 châu Á 2016, nhưng không có chỗ đứng ở CLB Hà Nội (khi chính ông Nghiêm còn ngồi ghế chỉ đạo). Bên cạnh Minh Dĩ, CLB Hải Phòng đã hoặc đang có một loạt cầu thủ “dạt” đến từ các đội bóng khác do không tìm được suất đá chính, trong đó có Việt Hưng, Ngọc Quang (đã trở lại HAGL), Văn Tới, Martin Lo,... Trường hợp của Hải Huy đặc biệt hơn. Anh đến CLB Hải Phòng khi đội Quảng Ninh giải tán vì không đủ kinh phí hoạt động.

CLB Hải Phòng (áo đỏ) mới thắng 1 trận ở V-League 2023 MINH TÚ

Với đội hình chắp vá, gom nhặt cầu thủ từ nhiều đội và biến động nhân sự liên tục theo mùa, về nhì ở V-League 2022 đã là kỳ tích với CLB Hải Phòng. Thành công lớn nhất của HLV Chu Đình Nghiêm là xây dựng được lối chơi có đường nét, định hướng rõ ràng cho đội chủ sân Lạch Tray. Các cầu thủ không còn chuyền dài cho ngoại binh tự xoay xở, mà chuyền ngắn nhiều hơn, có nhiều mảng miếng tấn công.

Tuy nhiên, lối chơi ông Nghiêm áp dụng cần sự ổn định, mà đây lại là yếu tố một đội như Hải Phòng khó đảm bảo. Sau mùa 2022, 2 trong số 3 ngoại binh (Rimario Gordon, Moses Oloya), cùng những cầu thủ quan trọng như Ngọc Quang, Thái Bình, Tiến Dụng rời sân Lạch Tray. "CLB Hải Phòng thay máu tới 70% nhân sự và họ toàn là cầu thủ chủ chốt trong phần lớn hành trình. Một đội bóng mất đi 6, 7 trụ cột thì cần rất nhiều thời gian để xây dựng lại", HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

Rõ ràng, HLV Chu Đình Nghiêm muốn xây dựng lối chơi kiểm soát bóng như CLB Hà Nội, nhưng bối cảnh đội Hải Phòng rất khác. Không ổn định nhân sự, không có hệ thống đào tạo trẻ, cũng không có những cầu thủ phù hợp với lối đá này trong bối cảnh ngoại binh đội Hải Phòng mùa này hòa nhập chậm.

CLB Hải Phòng gặp khó VPF

Tình thế "lấy ngắn nuôi dài" mà HLV Chu Đình Nghiêm đang đối diện hoàn toàn khác với CLB Hà Nội. Đội bóng thủ đô đã chia tay nhiều trụ cột như Văn Hậu (sang CLB Công an Hà Nội), Quang Hải (sang CLB Pau FC), “hào phóng” cho mượn cầu thủ trẻ (trong đó có Văn Tới sang chính đội Hải Phòng), nhưng vẫn rất mạnh ở các tuyến. Đội bóng của HLV Bozidar Bandovic đã bất bại cả 5 vòng đầu và đang ở trạng thái lý tưởng với lực lượng mạnh nhất, phong độ tốt nhất.

So với chiến thắng 3-2 của CLB Hải Phòng trước CLB Hà Nội ở sân Lạch Tray năm ngoái, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm không còn ưu thế tâm lý, vốn rất quan trọng với tập thể muốn sắm vai hiện tượng. Rimario, tiền đạo có khả năng độc lập tác chiến, cũng được thay thế bằng những tiền đạo ngoại vụng về và kém nhạy bén. Quan trọng hơn, CLB Hải Phòng phải đá ở sân Hàng Đẫy, nơi họ hòa 2, thua 10 trong 12 trận gần nhất.

CLB Hà Nội (áo trắng) có đội hình dày dạn VPF

Công thức "CLB Hà Nội thắng, CLB Hải Phòng thua" vốn mài đi mài lại ở nhiều mùa giải V-League đã qua, nhưng trên hết, sự cũ kỹ đáng ngại nhất chính là cách xây dựng đội bóng của cả hai không thay đổi dẫn đến những kết quả trên sân khó đổi khác.

CLB Hà Nội vẫn có bộ khung tốt, lực lượng dày. Điều này không thay đổi dù đội bóng thủ đô trải qua giai đoạn 2020-2021 đầy khó khăn. Còn với CLB Hải Phòng, ngôi á quân mùa trước chưa thể là cú hích để đội bóng này có diện mạo mới. Mùa này, đội bóng đất cảng lại mượn quân, chắp vá đội hình, rồi đợi tài năng của HLV Chu Đình Nghiêm lèo lái.

CLB Hải Phòng sẽ dốc toàn lực để phá “dớp” toàn hòa và thua trước CLB Hà Nội ở sân Hàng Đẫy, nhưng dù thế nào, cục diện của hai đội ở mùa giải này cũng khó thay đổi. Đội Hà Nội vẫn là ứng viên hàng đầu, còn đội Hải Phòng phải nỗ lực từng vòng để trước tiên xong mục tiêu trụ hạng như ông Nghiêm đặt ra.