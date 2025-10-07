Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Chở đoàn múa lân trên nóc và thùng xe tải, nữ tài xế bị xử phạt

Đức Nhật
Đức Nhật
07/10/2025 11:03 GMT+7

Chở hàng chục người ngồi trên nóc và thùng xe tải đi múa lân giữa quốc lộ, nữ tài xế bị xử phạt 10 triệu đồng.

Ngày 7.10, Trạm CSGT Tuy Phước, Phòng CSGT tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định xử phạt tài xế chở hàng chục người trên nóc và thùng xe tải đi múa lân.

Theo đó, ngày 5.10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại cảnh xe tải chở theo hàng chục người ngồi trên thùng xe và nóc xe lưu thông trên tuyến QL1, đoạn qua xã Bình Dương, Gia Lai (trước đây thuộc H.Phù Mỹ, tỉnh Bình Định).

Chở đoàn múa lân trên nóc và thùng xe tải, nữ tài xế bị xử phạt- Ảnh 1.

Chở đoàn múa lân trên nóc và thùng xe tải, nữ tài xế bị xử phạt 10 triệu đồng

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Nhận được tin báo, tổ tuần tra kiểm soát số 4 (Trạm CSGT Tuy Phước) đã tiến hành xác minh và xác định chiếc xe trong đoạn video là xe tải BS 77H - 011.89 do bà N.T.M (48 tuổi, ở xã Phù Mỹ Bắc) điều khiển.

Ngay sau đó, Trạm CSGT Tuy Phước đã lập biên bản và tạm giữ phương tiện để kiểm tra hành chính.

Sau khi làm việc, bà N.T.M khai nhận hành vi vi phạm và phân trần rằng vào dịp trung thu nên bà điều khiển phương tiện chở đoàn lân trong xóm đi múa. Tại cơ quan công an, bà M. cam kết không tái phạm.

Tổ công tác đã xử phạt bà N.T.M với 2 hành vi là chở người trên thùng xe trái quy định và chở người trên nóc xe với tổng mức phạt 10 triệu đồng. Ngoài ra bà M. cũng bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Tại cơ quan Công an, tài xế Nguyễn N.G (ở H.Yên Lạc, Vĩnh Phúc) đã thừa nhận hành vi sai phạm và chịu hình phạt tiền kèm bị tước giấy phép lái xe .

Xem thêm bình luận