Chờ đợi du lịch bùng nổ

Ồ ạt khách Tây đến "xông đất"

Cục Du lịch Quốc gia VN công bố số liệu cho thấy trong 7 ngày tết (từ 8 - 14.2 , tức 29 đến mùng 5 âm lịch), ngành du lịch cả nước đón và phục vụ 10,5 triệu lượt khách nội địa, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, có khoảng 3,5 triệu lượt khách lưu trú, tăng 75%. Nhiều địa phương trọng điểm du lịch thu hút lượng lớn khách, mang lại nguồn thu lớn như: Hà Nội đón 103.000 lượt khách, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2023; Quảng Nam phục vụ 97.000 lượt khách, tăng 42%; TP.HCM ghi nhận tăng 15,4% khách du lịch so với cùng kỳ 2023, đạt 75.000 lượt… Khách tăng, các địa phương "bỏ túi" hàng nghìn tỉ doanh thu chỉ trong khoảng 7 ngày nghỉ tết.

Nhiều điểm đến hút khách quốc tế ngay dịp đầu năm mới N.A

Không chỉ gây bất ngờ bởi lượng khách nội địa tăng ngoài dự kiến, rất nhiều khách quốc tế cũng đã đến, hòa chung vào không khí tưng bừng những ngày đầu xuân năm mới khắp ba miền Tổ quốc.

Đơn cử, từ sáng sớm mùng 1, tại khu vực ga cáp treo lên đỉnh Fansipan, hàng dài du khách đã xếp hàng đợi mua vé. Sa Pa chào những ngày đầu xuân với tiết trời lạnh, mang sắc xuân rạng ngời của miền non cao. Từ mùng 3, không khí xuân tại đây càng nhộn nhịp hơn khi diễn ra Lễ hội Khèn hoa và Hội xuân mở Cổng trời Fansipan với nhiều trải nghiệm tâm linh và đón tết vùng cao ý nghĩa. Khu vực các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt dê, bịt mắt bắt vịt, leo cột mỡ... luôn đông vui và rộn rã tiếng cười đùa.

Nhiều kỳ vọng với du lịch Việt trong năm 2024

Không chỉ khách Việt, các trò chơi dân gian tại Bản Mây còn thu hút rất nhiều du khách quốc tế tham gia trải nghiệm. Những chàng trai, cô gái da trắng, tóc vàng không ngần ngại lần đầu tiên thử leo cột mỡ, bịt mắt bắt vịt, tham gia đẩy gậy cùng bà con đồng bào… Theo chia sẻ của đại diện khu du lịch Sun World Fansipan Legend, năm nay dù kinh tế khó khăn, dự báo chi tiêu giảm cho các hoạt động vui chơi giải trí nhưng những ngày đầu tiên của năm mới Giáp Thìn, nơi đây vẫn đón hàng chục nghìn khách, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đó là lên núi còn xuống biển thì Phú Quốc có lẽ là điểm đến đón khách quốc tế đông nhất cả nước trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Thống kê từ Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết từ ngày 8 - 14.2, tỉnh này ước đón 335.054 lượt khách, tăng 21,1% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đón 53.598 lượt, tăng gấp 4,4 lần so với cùng kỳ; công suất phòng đạt 66,3% và tổng thu du lịch toàn tỉnh đạt khoảng 1.122 tỉ đồng.

Riêng TP.Phú Quốc ước đón 191.255 lượt khách và khách quốc tế 51.929 lượt, tăng gấp 4,7 lần. Đảo Ngọc đang vào mùa đẹp nhất năm, do đó liên tiếp đón nhiều chuyến bay từ Thái Lan, Malaysia, Nga, Trung Quốc, Kazakhstan, CH Czech, Ba Lan, Mỹ, Mông Cổ... với hàng chục nghìn du khách. Hiện mỗi ngày, có trên 2.000 khách quốc tế đến Phú Quốc; trong đó khách Hàn Quốc chiếm khoảng hơn 50%.

Báo cáo tình hình vận chuyển giai đoạn 7 ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn mà Cục Hàng không VN vừa gửi Bộ GTVT cũng ghi nhận thị trường vận chuyển hành khách quốc tế qua đường hàng không từ ngày 8 - 14.2 đạt xấp xỉ 748.600 nghìn khách, tăng tới 54% so với cùng kỳ 2023. Trong khi đó, đường biển cũng sôi động không kém khi chỉ trong 2 tháng đầu năm, VN đón tiếp và phục vụ 11 chuyến tàu biển mang khoảng 30.000 "khách sộp" quốc tế đến "xông đất".

"Thị trường du lịch quốc tế đang phục hồi rất tích cực. Du khách đã bắt đầu hướng đến các thị trường gần, có nhiều yếu tố đặc sắc về văn hóa và VN là một điểm đến hấp dẫn. Với những tín hiệu lạc quan ngay từ đầu năm thế này, hy vọng lượng khách quốc tế đến VN trong 2024 sẽ đạt và vượt chỉ tiêu", lãnh đạo Bộ VH-TT-DL hào hứng chia sẻ ngay sau kỳ nghỉ tết bội thu của ngành du lịch.

Chúng ta cần tăng cường hợp tác với các quốc gia, các hãng hàng không quốc tế hàng đầu để xúc tiến mở các đường bay mới và tăng tần suất các chuyến bay thẳng hiện có giữa các địa bàn trọng điểm du lịch của VN và các TP cấp 1, cấp 2 của các thị trường khách du lịch mục tiêu, nhất là những thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Úc… Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group

Cú hích nới visa

Năm 2024, VN đặt mục tiêu đón khoảng 17 - 18 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 110 triệu lượt khách du lịch nội địa; tổng thu từ du khách đạt khoảng 840.000 tỉ đồng. Nếu đạt được các mục tiêu này, ngành du lịch xem như phục hồi hoàn toàn, trở lại mức kỷ lục của năm 2019. Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Nguyễn Trùng Khánh đánh giá 2023 là dấu mốc quan trọng của ngành du lịch khi Quốc hội, Chính phủ ban hành sửa đổi luật Xuất nhập cảnh. Chính sách thị thực mới đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách quốc tế đến VN, đồng thời tăng thời gian lưu trú, để du khách ở lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn, có nhiều trải nghiệm tốt hơn về du lịch VN.

Cùng với đó, ngành du lịch các địa phương đã rất tích cực chủ động tổ chức các lễ hội văn hóa, các sự kiện nhằm thu hút du khách. Đồng thời, không thể không nhắc tới vai trò rất quan trọng của các doanh nghiệp du lịch đã nỗ lực làm nên những sản phẩm mới, làm mới những sản phẩm đã có thương hiệu và tổ chức xúc tiến, quảng bá rất hiệu quả tới các thị trường mục tiêu, kết nối tới các thị trường mới, tạo nên những kết quả rất tích cực.

"Việc làm mới những sản phẩm cũ đã tạo nên sức hấp dẫn hơn đối với du lịch VN. Chất lượng nguồn nhân lực du lịch cũng đã được quan tâm đào tạo lại để bù đắp sự thiếu hụt sau dịch Covid-19. Công tác quản lý điểm đến cũng đã được tăng cường trong thời gian qua. Quan trọng nhất, những hoạt động du lịch đã tiếp cận xu hướng chuyển đổi số, số hóa những sản phẩm, dịch vụ du lịch. Đây chính là những điều kiện để VN có thể đạt được mục tiêu, kết thúc 2024 đón 17 - 18 triệu khách quốc tế", ông Nguyễn Trùng Khánh tự tin.

Khách quốc tế đến VN tháng 1.2024 Tổng cục Thống kê, Bộ KH-ĐT

Đặc biệt, nới visa vẫn được coi là vũ khí giúp du lịch đột phá thu hút khách quốc tế đến VN trong năm nay. Đánh giá chính sách thị thực đã có những điểm tiến bộ đáng kể, tuy nhiên, để có những đột phá hơn, có tính cạnh tranh hơn, theo Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group Đặng Minh Trường, chúng ta phải tiếp tục cải cách mạnh hơn nữa. Đồng thời cần có những giải pháp cấp bách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn của ngành hàng không trong nước để các hãng hàng không có thể tăng cường, củng cố đội tàu bay, gia tăng các đường bay trong nước cũng như kết nối đường bay quốc tế.

Chính vì thế, nghiên cứu mở rộng chính sách visa nằm trong danh sách nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 mà Thủ tướng Chính phủ đặc biệt ra chỉ thị đôn đốc thực hiện. Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Công an nghiên cứu đề xuất chính sách mở rộng miễn thị thực cho công dân một số nước phù hợp với tình hình mới và quan hệ hợp tác song phương. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm khẩn trương tổng kết, đánh giá việc áp dụng chính sách miễn thị thực đơn phương cho công dân của 13 nước thời gian qua. Đồng thời, chủ động phối hợp với Bộ Công an đề xuất mở rộng các nước có công dân được đơn phương miễn thị thực VN.

Theo các chuyên gia, nới visa chính là dư địa để du lịch VN đột phá trong năm 2024, đóng góp mạnh mẽ vào phục hồi và tăng trưởng kinh tế chung của đất nước.